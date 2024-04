Basis für Wohlstand im Pongau

„Unser Land hat viele unternehmerische Erfolgsgeschichten zu bieten. Und das ist auch der Grund, warum Salzburg wirtschaftlich im europäischen Vergleich weit vorne steht“, betonte WKS-Präsident KommR Peter Buchmüller bei der Ehrungsveranstaltung im Kongresshaus am Dom in St. Johann. Er freute sich, dass die vor drei Jahren von der WKS initiierte Veranstaltungsreihe bei den Betrieben so gut ankommt. „Sich bei den Mitarbeitern zu bedanken und ihre Leistungen zu würdigen ist fast schon normal und zweifelsohne auch richtig. Die Unternehmer für ihren Einsatz ins Rampenlicht zu stellen, war bislang weniger üblich. Das holen wir mit den Salzburger Erfolgsgeschichten nun entsprechend nach“, sagte Buchmüller vor den rund 150 Gästen weiter. Insgesamt wurden gestern 57 Pongauer Betriebe mit gemeinsam 1.500 Unternehmensjahren geehrt.





Die Obfrau der WKS-Bezirksstelle Pongau, Elke Steinbacher, hob die breite Palette unterschiedlichster Unternehmen - vom kleinen Gewerbebetrieb bis zum großen Industriebetrieb - im Pongau hervor. Besonders freute sie sich, dass die heurige Wintersaison für den Tourismus trotz Tunnelbaustelle hervorragend verlaufen sei. „Wir haben wieder eine Rekordzahl von 5,5 Millionen Nächtigungen erreicht. Das wirkt sich natürlich auch auf andere Branchen wie den Handel oder das Gewerbe positiv aus.“

Auf internationalen Märkten erfolgreich

Unter den Jubilaren im Pongau waren auch Sieglinde Kögl-Plenk vom Hotel Bergheimat in Mühlbach (75 Jahre Firmenjubiläum) und Peter Schober von der Pongauer Jägerzaun GmbH in Altenmarkt (40 Jahre). Sie berichteten in einer Talkrunde über den Werdegang ihrer Unternehmen. „Wir sind ein klassischer Familienbetrieb mit einem hohen Stammgästeanteil. Die persönliche Betreuung der Gäste, eine hochwertige Kulinarik und die wunderbare Lage am Hochkönig sind die besonderen Vorzüge unseres Hauses“, erläuterte Kögl-Plenk. Das Unternehmen Pongauer Jägerzaun zeichnet vor allem das breite Produktportfolio aus. Es reicht von Gartenprodukten aus Holz über Lärmschutzwände für Straßen bis zum Holzhausbau. „Unsere größte Stärke sind die gut ausgebildeten Mitarbeiter sowie die hohe Innovationskraft. Das hat uns bereits Aufträge von Japan bis Kanada eingebracht“, erzählte Schober.

In der WKS sind rund 2.900 Unternehmen registriert, die heuer ein rundes Firmenjubiläum feiern. Sie werden von der Interessenvertretung kontaktiert und auf Wunsch zu den einzelnen Veranstaltungen in allen sechs Bezirken eingeladen. Alleine im vergangenen Jahr wurden auf diesem Weg fast 900 Unternehmer geehrt. Heuer waren es bei vier Veranstaltungen bereits knapp 600. Bis Juni wird es noch weitere Events im Tennengau, Pinzgau und Lungau geben.

Foto: Bei der Unternehmerehrung im Pongau (v. l.): WKS-Bezirksstellenobfrau Elke Steinbacher, Peter Schober von der Pongauer Jägerzaun GmbH in Altenmarkt (40 Jahre Firmenjubiläum), Sieglinde Kögl-Plenk vom Hotel Bergheimat in Mühlbach (75 Jahre) und WKS-Präsident KommR Peter Buchmüller. © WKS/fotohech.at