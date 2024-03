Hohen Stellenwert der Lehre präsentiert

Was ist der ideale Beruf für mich? Wo liegen meine Talente und Interessen? Und: Wie zukunftssicher ist der Job, den ich erlernen möchte? Junge Menschen, die sich solche Fragen stellen, waren bei der „Langen Nacht der Lehre“ im Rahmen der „SkillsWeek“ genau richtig. Denn kürzlich drehte sich auch in Salzburg wieder alles rund um das Thema Berufe.

Die „Lange Nacht der Lehre“ war die größte Veranstaltung im Rahmen der „SkillsWeek“. Dabei öffneten 120 Betriebe im Pongau, Pinzgau und Lungau abends Tür und Tor für künftige Lehrlinge, was sowohl von der regionalen Jugend als auch von deren Eltern rege genutzt wurde. „Die Lange Nacht der Lehre in Innergebirg hat einmal mehr bewiesen, welch hohen Stellenwert die Lehre als Ausbildung für unsere Betriebe hat. Mit enormem Engagement und viel Kreativität haben die 120 teilnehmenden Firmen aus unterschiedlichsten Branchen Jugendliche und Eltern auf eine Reise durch die Welt der Lehrberufe mitgenommen“, freut sich Dr. Martina Plaschke, Leiterin des Bereichs „Lehre – Strategien und Initiativen“ in der WKS. Aufgrund des positiven Echos soll es auch im kommenden Jahr eine „Lange Nacht der Lehre“ geben.

© WKS/Lorenz Masser Bei der „Langen Nacht der Lehre“ im Pongau (v. l.): Regina Nussbaumer von der WKS-Bezirksstelle Pongau, WKS-Bezirksstellenobfrau Elke Steinbacher und Martina Plaschke, Leiterin des Bereichs „Lehre – Strategien und Initiativen“ in der WKS.

Breites Informationsangebot

Neben der „Langen Nacht der Lehre“ gab es bei Tagen der offenen Tür an den Salzburger Tourismusschulen auch Einblicke in die Welt des Tourismus. Mit „Jobs aus der Box“ konnten Schüler:innen an Schulen Berufe spielerisch kennenlernen. Und wie man junge Menschen auf sein Unternehmen aufmerksam macht bzw. wie man berufspraktische Tage und Schnupperpraktika erfolgreich gestaltet, darüber konnten sich Firmenvertreter:innen bei einem eigenen Workshop der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft der WK Salzburg informieren.

© TS Klessheim An der TS Klessheim konnten Interessierte u. a. in die Lehrküche hineinschnuppern. Im Bild WKS-Präsident Peter Buchmüller (2. v. l.) mit Direktor Leo Wörndl und Schüler:innen.

„Die Wirtschaftskammer Salzburg hat sich zum Ziel gesetzt, jungen Talenten in der Region eine berufliche Zukunft zu bieten. Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass die Unternehmen ausreichend Fachkräfte zur Verfügung haben“, erläutert WKS-Präsident KommR Peter Buchmüller die Hintergründe der Aktion. „In der WKS haben wir bereits vor vielen Jahren die Fachkräfteproblematik erkannt und mit breiten Initiativen darauf reagiert. Die Veranstaltungen, während der SkillsWeek haben unser Know-how in diesem Bereich noch stärker ins Rampenlicht stellt“, resümiert der WKS-Präsident weiter.





Foto-Download:

Foto 1: Volle Aufmerksamkeit bei der „Langen Nacht der Lehre“ in Innergebirg. Foto: WKS/Roland Holitzky

Foto 2: Bei der „Langen Nacht der Lehre“ im Pongau (v. l.): Regina Nussbaumer von der WKS-Bezirksstelle Pongau, WKS-Bezirksstellenobfrau Elke Steinbacher und Martina Plaschke, Leiterin des Bereichs „Lehre – Strategien und Initiativen“ in der WKS. Foto: WKS/Lorenz Masser

Foto 3: An der TS Klessheim konnten Interessierte u. a. in die Lehrküche hineinschnuppern. Im Bild WKS-Präsident Peter Buchmüller (2. v. l.) mit Direktor Leo Wörndl und Schüler:innen. Foto: TS Klessheim