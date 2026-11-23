443.000 Salzburgerinnen und Salzburger – das sind 90% der Bevölkerung ab 15 Jahren – haben laut einer Online-Befragung der KMU Forschung Austria vor, zu Weihnachten Familienangehörige und Freunde zu beschenken. Sie planen dafür im Schnitt 348 € ein, im Vorjahr waren es 350 €. „Die Gesamtausgaben der Salzburger werden voraussichtlich von knapp 160 Mill. € auf 154 Mill. € zurückgehen“, erklärt Handelsforscher Wolfgang Ziniel (KMU Forschung Austria). „Das Weihnachtsgeschäft bleibt trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und trotz einer gewissen Kaufzurückhaltung der Konsumenten ein stabiler Faktor“, betont Alexander Schwarzbeck, Obmann der Sparte Handel in der WKS. „Es steuert immer noch für viele Handelsbetriebe einen entscheidenden Beitrag zum Jahresergebnis bei. Ein kräftiger Wachstumsschub ist diesmal aber nicht zu erwarten, da die Budgets für Geschenke kleiner geworden sind.“

3,2 Millionen Packerln landen unterm Christbaum

Laut der Umfrage wollen die Salzburger im Schnitt 7,2 Geschenke besorgen. Insgesamt dürften also etwa 3,2 Millionen Packerln unter den Christbäumen liegen.

Beim Weihnachtseinkauf sind die stationären Händler vor Ort nach wie vor die erste Wahl. 88% der Befragten geben an, Präsente in Ortskernen kaufen zu wollen. 86% haben vor, Geld in Einkaufs- bzw. Fachmarktzentren auszugeben.

Mehr als 70% der Konsumenten planen, ihre Geschenke zumindest zum Teil bei in- und ausländischen Webshops zu bestellen. Im Schnitt planen sie dafür 200 € ein. „Der Online-Handel ist auch im Weihnachtsgeschäft zu einer festen Größe geworden. Weihnachten bleibt aber überwiegend ein Fest für den stationären Handel“, unterstreicht Spartenobmann Schwarzbeck.

Bei der Wahl der Einkaufsstätte ist für 52% der Preis das wichtigste Kriterium. 30% wollen Aktionstage wie den Black Friday für den Geschenkeeinkauf nutzen. „Attraktive Angebote und ein sichtbarer Online-Auftritt sind deshalb für die meisten Betriebe unverzichtbar. Der stationäre Handel vor Ort kann aber auch mit persönlicher Beratung und regionalem Angebot punkten“, sagt Schwarzbeck.

39% der Salzburger beabsichtigen, ihren Liebsten diesmal Kleidung bzw. Textilien zu schenken. Dahinter folgen in der Rangliste der geplanten Weihnachtsgeschenke Kosmetika (37%), Gutscheine (36%), Spielwaren (33%), Schmuck (25%) und Bücher (24%).

Late-Shopper sind in der Minderheit

Fast jeder zweite Befragte hat bereits Ende Oktober oder Anfang November mit dem Kauf von Weihnachtsgeschenken begonnen. Der Großteil der Einkäufe soll aber in der zweiten Novemberhälfte (29%) bzw. in der ersten Dezemberhälfte (25%) erledigt werden. Nur 6% wollen sich damit bis zur zweiten Dezemberhälfte Zeit lassen.