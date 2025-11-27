Salzburger geben 160 Mill. Euro für Weihnachtsgeschenke aus

Rund 450.000 Salzburgerinnen und Salzburger – das sind 91% der Bevölkerung ab 15 Jahren – haben laut einer Online-Befragung der KMU Forschung Austria vor, zu Weihnachten Familienangehörige und Freunde zu beschenken. Sie planen dafür im Schnitt 350 € ein, das sind um 20 € oder 8% mehr als im Vorjahr. „Das Weihnachtsbudget der Salzburger ist damit zum zweiten Mal in Folge gestiegen“, erklärt Handelsforscher Wolfgang Ziniel (KMU Forschung Austria).



Das Weihnachtsgeschäft liefere für viele Handelsbetriebe einen entscheidenden Beitrag zum Jahresergebnis. „Die Gesamtausgaben der Salzburger werden gegenüber 2024 voraussichtlich um 11% auf 160 Mill. € steigen. Das Weihnachtsgeschäft bleibt also auch in unsicheren Zeiten ein stabiler Faktor“, betont Alexander Schwarzbeck, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Salzburg.

© wildbild „Das Weihnachtsgeschäft ist auch in unsicheren Zeiten ein stabiler Faktor“, meint Spartenobmann Alexander Schwarzbeck.

Rund 3,6 Millionen Packerln landen unterm Christbaum



Im Schnitt wollen die Salzburger acht Geschenke besorgen. Insgesamt dürften also etwa 3,6 Millionen Packerln unter den Christbäumen liegen. 42% beabsichtigen, ihren Liebsten diesmal Kleidung bzw. Textilien zu schenken. Dahinter folgen in der Rangliste der geplanten Weihnachtsgeschenke Spielwaren (39%), Gutscheine (36%), Kosmetika (35%), Bücher (32%), Bargeld (26%) sowie Schmuck (25%).



Laut der Umfrage haben sich 41% der Salzburger vorgenommen, die Geschenke verstärkt bei stationären Händlern vor Ort zu kaufen. 59% der Konsumenten geben an, ihre Geschenke zumindest zum Teil bei in- und ausländischen Online-Händlern bestellen zu wollen. Im Schnitt planen sie dafür 200 € ein. „Weihnachten ist aber in erster Linie ein Fest für den stationären Handel“, unterstreicht Spartenobmann Schwarzbeck.



Late-Shopper werden weniger



Der Anteil der sogenannten Late Shopper, die ihre Geschenke erst in der zweiten Dezemberhälfte kaufen wollen, ist von 2020 bis 2024 von mehr als 30% auf 13% gesunken. Heuer dürfte er nur mehr 12% betragen. 27% der Salzburger beabsichtigen, ihre Weihnachtseinkäufe bereits in der zweiten Novemberhälfte zu erledigen. 31% wollen das in der ersten Dezemberhälfte tun.



Bilddownload:

Foto 1: Die Salzburger legen heuer etwa 3,6 Millionen Packerln unter die Christbäume. © stokkete | stock.adobe.com

Foto 2: „Das Weihnachtsgeschäft ist auch in unsicheren Zeiten ein stabiler Faktor“, meint Spartenobmann Alexander Schwarzbeck. © wildbild