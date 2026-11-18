Links Snow Space Salzburg

Bei den Snow Space Salzburg Bergbahnen laufen die Vorbereitungen auf die bevorstehende Wintersaison auf Hochtouren. Am 5. Dezember soll in den drei Orten der Skiregion (Flachau, Wagrain und St. Johann-Alpendorf) der Vollbetrieb starten. Dann wird auch die neue, rund 40 Mill. € teure Grafenbergbahn in Wagrain in Betrieb gehen. „Der Grafenberg ist ein zentraler Einstiegspunkt in unsere Skiregion und ein wichtiger Bestandteil der 12-Gipfel-Skiverbindung“, betont Vorstand Wolfgang Hettegger. „Für uns ist die neue Zehner-Kabinenbahn ein Meilenstein. Sie bringt den Gästen mehr Qualität und Komfort und ersetzt gleich drei Seilbahnen. So tragen wir dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung.“

© Skiweltcup Flachau/wildbild Die Vorstände Christina König und Wolfgang Hettegger blicken der kommenden Wintersaison zuversichtlich entgegen:

„Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie“, betont auch Vorständin Christina König. Die sogenannten Scope-1-Emissionen seien seit der Wintersaison 2019/20 von 2.636 Tonnen auf 144 Tonnen zurückgegangen. „Es ist uns gelungen, unsere direkten Treibhausgas-Emissionen innerhalb von sechs Jahren um 95% zu reduzieren. Das zeigt, dass man mit konsequenten Maßnahmen viel erreichen kann“, sagt König. „Unsere Verantwortung endet aber nicht an den Grenzen des Skigebiets. Mit Angeboten wie der kostenlosen Zuganreise, die im vergangenen Winter von mehr als 5.000 Gästen genutzt wurde, wollen wir die Wintersportler dabei unterstützen, ihren Skitag möglichst klimafreundlich zu gestalten.“