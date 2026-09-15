Sommerregelung kein Vorbild für Zukunft

Besonders unverhältnismäßig ist für die WKS, dass die Regelung ausgerechnet die eigene Salzburger Bevölkerung benachteiligt hat. Denn Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Pongau, Pinzgau und Lungau sind auf die Zufahrt nach Salzburg angewiesen – etwa für berufliche Termine, Besorgungen, Arztbesuche oder andere Erledigungen. Ihnen die Durchfahrt aufgrund ihres Kennzeichens zu verwehren, steht in keinem angemessenen Verhältnis zum tatsächlich erzielten verkehrlichen Nutzen.

„Es kann nicht die Lösung sein, die eigene Salzburger Bevölkerung auszusperren, nur weil ihr Fahrzeug ein Kennzeichen aus einem anderen Bezirk trägt. Menschen aus dem Pongau, Pinzgau oder Lungau sind keine Fremden in Salzburg. Eine solche Benachteiligung der eigenen Bevölkerung ist absolut unverhältnismäßig“, stellt WKS-Bezirksstellenobmann Harald Preuner klar.

Sommerregelung war weder verständlich noch konsequent umgesetzt

Besonders kritisch sieht die WKS die konkrete Beschilderung der heurigen Regelung. Die vielen Anfragen, die an die Interessenvertretung gestellt wurden, haben gezeigt: Für viele Salzburgerinnen und Salzburger, Betriebe und für auswärtige Gäste war nicht nachvollziehbar, wann, für wen und unter welchen Voraussetzungen die Zufahrt in die Altstadt möglich ist.

„Eine Verkehrsregelung, die niemand richtig versteht, von vielen ignoriert wird und gleichzeitig nicht ausreichend kontrolliert werden kann, ist keine nachhaltige Verkehrslösung“, kritisiert Preuner.

Gerade die Beschränkung anhand auswärtiger Kennzeichen sei kein zukunftsfähiger Ansatz und ein verheerendes Signal an Besucher und Urlaubsgäste. Der finanzielle und personelle Aufwand für Kontrolle und Umsetzung stehe in keinem vernünftigen Verhältnis zum tatsächlich erzielten Effekt.

Wenn selbst Navigationsgeräte die Verkehrsregelung nicht verstehen

Hinzu kommt, dass eine derart komplexe Zufahrtsregelung mit zahlreichen Ausnahmen auch technisch kaum praxistauglich sei. Navigationsgeräte können solche differenzierten Zufahrtsbeschränkungen nicht zuverlässig abbilden. Sie können nicht in jedem Fall berücksichtigen, ob eine Person etwa als Anrainer, Lieferant, Beschäftigter, Hotelgast oder aufgrund einer anderen Ausnahme zufahrtsberechtigt ist.

Park & Ride weiter forcieren und bewerben

Positiv bewertet die WKS die gestiegene Nutzung von Park & Ride. Das ist grundsätzlich erfreulich und zeigt, dass der Trend zu nachhaltiger Mobilität auch bei Urlaubsgästen und Besuchern Salzburgs ankommt.

„Dass mehr Menschen Park & Ride nutzen, ist eine erfreuliche Entwicklung. Diesen Trend sollten wir unbedingt unterstützen und verstärken“, sagt Preuner.

Ansetzen muss die Stadt deshalb dort, wo tatsächlich Wirkung erzielt werden könne: Bei attraktiven Preisen, ausreichend Kapazitäten, einer einfachen Nutzung und einer schnellen öffentlichen Verbindung in die Innenstadt. Nicht zuletzt muss verstärkt auf eine bessere Kommunikation bzw. Bewerbung der Park & Ride-Angebote gesetzt werden.

Kein Stau ist noch kein Beweis für die Wirksamkeit

Dass der befürchtete Verkehrskollaps in diesem Sommer erfreulicherweise weitgehend ausgeblieben ist, ist dem niederschlagsarmen Wetter geschuldet.

„Sobald Regenwetter herrschte und die Menschen wieder verstärkt auf das Auto angewiesen waren, hat sich gezeigt, dass die Regelung keine tragfähige Antwort auf die Verkehrssituation ist“, unterstreicht Preuner.

Anreize statt Verbote

Für die WKS ist daher klar: Die heurige Sommerregelung darf nicht zum Modell für die Zukunft werden. Wenn der Bürgermeister weitere Sommerregelungen angekündigt hat, müsse das Konzept grundlegend überarbeitet werden.

„Wenn die Stadt weniger Autos in der Altstadt haben will, muss sie den Menschen eine echte Alternative anbieten. Anreize statt Verbote muss dabei die Devise lauten“, fordert Preuner.