Es ist der Sparte Industrie der WKS jedes Jahr ein besonderes Anliegen, die ausgezeichneten Leistungen von Schülerinnen und Schülern aus den Salzburger HTL und dem Werkschulheim Felbertal zu würdigen. „Wir wollen uns damit für ein herausragendes Engagement in der Schule bedanken. Sie alle werden in Salzburgs Wirtschaft später als hervorragend qualifizierte Kräfte hochwillkommen sein. Die Stipendienaktion der Sparte Industrie soll auch dazu beitragen, dass möglichst viele junge Menschen auf die Attraktivität einer technischen Ausbildung aufmerksam werden.“, erklärt Spartenobmann Peter Unterkofler. WKS-Vizepräsidentin Marianne Kusejko bekräftigt: „Die Sparte Industrie zeichnet 247 Schülerinnen und Schüler aus, die beeindruckende Leistungen erbracht haben. Ihnen gebührt unsere Anerkennung!“

Die 247 Schülerinnen und Schüler aus den Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) Salzburg, Hallein, Kuchl , Saalfelden und dem Werkschulheim Felbertal dürfen mit Stolz auf einen gemeinsamen Notendurchschnitt von 1,18 verweisen. Damit liegen sie deutlich unter dem von der Sparte Industrie für ein Stipendium festgelegten Notenwert von 1,4. Den absoluten Top-Notendurchschnitt von 1,0 haben sogar 39 Schülerinnen und Schüler geschafft.

© Andreas Kolarik Lukas Bachofner und Jakob Schwentner vom Werkschulheim Felbertal bedankten sich im Namen der 247 Schüler:innen für die Stipendien.

Für die junge Salzburger Tech-Elite gab es immerhin 100.000 € an Stipendien – ein kräftiges Signal, dass sich Leistung lohnt. Lukas Bachofner und Jakob Schwenter vom Werkschulheim Felbertal bedankten sich im Namen der Schüler für die Stipendien. „Wir freuen uns über die Wertschätzung, die uns die Industrie entgegenbringt. Sie ist Ansporn und Motivation für uns. Eine Karriere in der Industrie stellt eine attraktive Option für uns dar.“

Mehr Stellenwert für die Technik schaffen

Die Stipendienaktion wurde bereits 1959 ins Leben gerufen. Heuer wurde sie zum 67. Mal vergeben. Der Salzburger Industrie ist es seit jeher ein besonderes Anliegen, den Technikernachwuchs zu fördern. Die Mittel für die Leistungsstipendien werden durch Beiträge der Mitgliedsbetriebe der Sparte Industrie aufgebracht. Heuer kamen 134 SchülerInnen aus der HTL Salzburg, 37 aus der HTL Saalfelden und 32 aus der HTL Hallein zum Zug. Aus der HTL Kuchl erhielten 24 SchülerInnen ein Stipendium, aus dem Werkschulheim Felbertal 20 SchülerInnen.



Bilddownload: © Andreas Kolarik

Foto 1: 39 junge Leute aus Salzburgs Höheren Technischen Lehranstalten und dem Werkschulheim Felbertal – ihnen gemeinsam ist ein Notendurchschnitt von 1,0. Im Bild mit WKS-Industrie-Spartenobmann Dr. Peter Unterkofler, WKS-Vizepräsidentin KommR Mag. Marianne Kusejko und Industrie-Spartengeschäftsführerin Mag. Anita Wautischer sowie Bildungsdirektor HR Rudolf Mayr und KommR Michaela Hilber, Vorsitzende des Aus- und Weiterbildungsrats der WKS.

Foto 2: Lukas Bachofner und Jakob Schwentner vom Werkschulheim Felbertal bedankten sich im Namen der 247 Schüler:innen für die Stipendien.