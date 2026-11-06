umwelt service salzburg unterstützt Betriebe beim Sparen

Wer günstige und sichere Energie hat, gewinnt Spielraum. Neben Steuern, Arbeitskosten und Bürokratie sind auch die Energiepreise zu einer entscheidenden Standortfrage geworden – für Industriebetriebe ebenso wie für Hotels, Tischlereien oder den Handel. Gleichzeitig müssen Unternehmen neue Netzentgelte, Energieeffizienzpflichten und Verpackungsregeln im Blick behalten.

Beim Energie- und Ressourcengipfel diskutierten mehr als 100 Unternehmerinnen und Unternehmer mit Fachleuten aus Wirtschaft, Verwaltung und Energiewirtschaft darüber, wie Betriebe ihre Kosten dennoch planbar halten können.



„Der Standortwettbewerb entscheidet sich längst nicht mehr nur bei Steuern und Fachkräften, sondern auch bei den Energiekosten. Jeder Euro, den ein Betrieb bei Energie und Material einspart, schafft Spielraum für Investitionen, Mitarbeiter und die Ausbildung von Lehrlingen. Mit dem umwelt service salzburg unterstützen wir unsere Mitgliedsbetriebe dabei, ihre Ressourcen effizienter einzusetzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken“, betont WKS-Präsident KommR Peter Buchmüller.

Weniger Bürokratie: Nicht jede Vorgabe betrifft jeden Betrieb

Energieaudits, Verpackungsregeln, strengere Vorgaben für Umweltwerbung und Nachweise für Großkunden: Die Anforderungen an Unternehmen sind vielfältig. Bei der Umfrage „Bürokratieabbau JETZT!“ der Wirtschaftskammer Salzburg im Herbst 2025 gaben 80% der teilnehmenden Betriebe an, zuletzt mit unverhältnismäßiger Bürokratie konfrontiert gewesen zu sein.

Auch beim Gipfel stand daher die Frage im Mittelpunkt, wie Unternehmen mit den Vorgaben einfacher umgehen können. Wer früh klärt, welche Regeln für den eigenen Betrieb gelten, kann unnötigen Aufwand vermeiden und findet oft zugleich wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen. In 20 Sessions tauschten sich die Teilnehmenden mit Fachleuten unter anderem von E-Control, Salzburg Netz und dem Land Salzburg darüber aus, wie sie vom Günstiger-Strom-Gesetz profitieren, Energie im Tourismus effizienter einsetzen und Verpackungsvorgaben erfüllen können.

„Ob Industriebetrieb oder Tischlerei: Niemand soll Zeit mit Vorgaben verlieren, die ihn gar nicht betreffen. Unternehmen brauchen jemanden, der ihnen sagt, was für sie wirklich gilt und sie zu einer einfachen Lösung führt“, sagt WKS-Vizepräsidentin Marianne Kusejko.

Einsparungen stärken den Standort

In den vergangenen drei Jahren wurden im Rahmen der Beratungen des umwelt service salzburg Maßnahmen identifiziert, die jährliche Betriebskosteneinsparungen von insgesamt knapp zehn Millionen Euro ermöglichen und Investitionen von mehr als 100 Mill. € auslösen können. Ein Großteil der daraus entstehenden Aufträge kann bei Handwerks- und Gewerbebetrieben im Bundesland bleiben. Wer einen Teil seiner Energie selbst erzeugt oder weniger davon benötigt, macht zudem seine Kosten planbarer und gewinnt unternehmerische Unabhängigkeit.

„Was ein Betrieb bei der Energie spart, kann er investieren – etwa in eine neue Heizung oder in Sonnenstrom vom eigenen Dach. Wenn das ein Hotel im Pongau oder eine Tischlerei im Pinzgau tut, bekommt oft der Installateur aus der Nachbargemeinde den Auftrag. So bleibt die Wertschöpfung im ganzen Bundesland“, so Buchmüller.

Die Nachfrage nach Beratung steigt

2025 schloss das umwelt service salzburg mehr als 300 geförderte Beratungen in Salzburger Betrieben ab. In den ersten drei Quartalen 2026 waren es bereits 248 – rund ein Viertel mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Beratungen werden mit bis zu 50% gefördert. Rund 70 unabhängige Expertinnen und Experten analysieren die Situation direkt vor Ort und zeigen individuell auf den jeweiligen Betrieb abgestimmte, wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen auf.

Ausgezeichnete Vorbilder aus Gewerbe und Tourismus

Dass sich Investitionen in Energie- und Ressourceneffizienz unabhängig von der Betriebsgröße lohnen, zeigen die beiden Unternehmen, die WKS-Vizepräsidentin Kusejko auszeichnete. Die Tischlerei Schober in Lofer hat ihr Lager und ihre Arbeitsplätze neu geordnet und dadurch den Materialeinsatz gesenkt. Das Hotel Lacknerhof in Flachau verringerte zunächst die Verluste bei Pool und Wärmespeicher und investierte in einem weiteren Schritt in die eigene Stromerzeugung.

© Franz Neumayr/umwelt service salzburg v. l.: Ingo Obermoser (Obermoser FM Consulting), Marianne Kusejko (Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Salzburg), Georg Lackner (Hotel Lacknerhof, Flachau), Karin Schober und Astrid Schober (Inhaberinnen Tischlerei Schober OG, Lofer), Alexander Rehbogen (Geschäftsführer umwelt service salzburg).

„Salzburg lebt von seinen Unternehmen. Wer seine Energie- und Materialkosten im Griff hat, kann investieren, Arbeitsplätze halten und im Wettbewerb bestehen. Das Geld bleibt im Betrieb und in der Region“, so Kusejko.

Weitere Auszeichnungen übergab Markus Graggaber vom Land Salzburg in Vertretung von LH-Stv. Marlene Svazek an zwei Küchen, die Lebensmittelabfälle vermeiden, und Bernhard Sagmeister von der Salzburg AG an zwei Betriebe, die Strom selbst nutzen und Heizöl ersetzen. Sektionschef-Stellvertreter Thomas Jakl vom Umweltministerium (BMLUK) ehrte sechs Tourismusbetriebe, die das Österreichische Umweltzeichen seit mehr als 20 Jahren tragen.



Die Ausgezeichneten auf einen Blick

Als Veranstalter des Energie- und Ressourcengipfels fungierte das umwelt service salzburg.

Über das umwelt service salzburg

Das umwelt service salzburg ist die unabhängige Anlaufstelle für Energie- und Ressourcenmanagement in Salzburger Unternehmen. Es klärt, was neue Vorgaben für den eigenen Betrieb bedeuten, und begleitet Unternehmen mit geförderten Beratungen bis zur Umsetzung. Träger sind die Wirtschaftskammer Salzburg, das Land Salzburg und die Salzburg AG. Gefördert wird das umwelt service salzburg vom Klima- und Energiefonds.



Bilddownload: © Franz Neumayr/umwelt service salzburg

Foto 1: v. l.: Alexander Rehbogen (Geschäftsführer umwelt service salzburg), Marianne Kusejko (Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Salzburg), Markus Graggaber (Land Salzburg, Leiter Abteilung 5, in Vertretung von LH-Stv. Marlene Svazek)

Foto 2: v. l.: Ingo Obermoser (Obermoser FM Consulting), Marianne Kusejko (Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Salzburg), Georg Lackner (Hotel Lacknerhof, Flachau), Karin Schober und Astrid Schober (Inhaberinnen Tischlerei Schober OG, Lofer), Alexander Rehbogen (Geschäftsführer umwelt service salzburg)