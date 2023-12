Das Weihnachtsgeschäft fiel bisher durchwachsen aus

Die Konjunkturlage im heimischen Einzelhandel ist angespannt. Daran wird wohl auch die umsatzstärkste Zeit des Jahres nichts ändern. "Das Weihnachtsgeschäft war bisher bestenfalls durchschnittlich. Es gab zwar Ende November einen verheißungsvollen Start, der erste Adventsamstag brachte aber wetterbedingt einen gehörigen Dämpfer. Das zweite Adventwochenende ist dann wieder wesentlich besser gelaufen“, zieht KommR Hartwig Rinnerthaler, Obmann der Sparte Handel, eine erste Zwischenbilanz und ergänzt: "Die Nachfrage nach Textilien, Schuhen und Gutscheinen ist aktuell hoch und auch bei den Spielwarenhändlern hat das Geschäft zuletzt angezogen.“



Teuerung wirkt sich aus



Die Kundenfrequenz sei passabel, man spüre allerdings eine gewisse Kaufzurückhaltung bei den Konsument:innen. "Viele Menschen sind aufgrund der Teuerungswelle der vergangenen Monate gezwungen, zu sparen. Das wirkt sich natürlich auf das Weihnachtsgeschäft aus“, erklärt Rinnerthaler. "Die Protestkundgebungen und Warnstreiks der Gewerkschaft, die ihren Lohnforderungen Nachdruck verleihen wollte, haben sich zum Glück nicht allzu stark ausgewirkt. Sie waren aber natürlich alles andere als hilfreich“, kritisiert der Spartenobmann. Dagegen habe der Wintereinbruch Anfang Dezember einigen Branchen wie dem Sportartikel-, dem Textil- und dem Schuhhandel etwas Rückenwind verliehen.



Abgerechnet werde aber zum Schluss. "Mit einem starken Finish lässt sich einiges aufholen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es aber fraglich, ob die Salzburger Händler die rund 140 Mill. €, die sie im Weihnachtsgeschäft 2022 umgesetzt haben, wieder erreichen“, betont Rinnerthaler. Ein dramatischer Einbruch sei aber ebenso wenig zu erwarten wie eine Umsatzsteigerung.



Für einige Branchen sind die Umsätze in der Vorweihnachtszeit fast schon überlebenswichtig. Eine Studie der KMU Forschung Austria zeigt, dass der heimische Schmuckhandel 10% seines Jahresumsatzes im Advent erwirtschaftet. Im Vergleich zu einem normalen Monat fallen österreichweit zusätzliche Umsätze in Höhe von 130 Mill. € an. Im Spielwarenhandel sind es 120 Mill. € und im Buchhandel 80 Mill. €.



"Für den Schmuck- und Uhrenhandel ist der Advent die wichtigste Zeit des Jahres“, bekräftigt Spartenobmann Rinnerthaler, der auch Obmann des Landesgremiums des Juwelen-, Uhren-, Kunst-, Antiquitäten- und Briefmarkenhandels ist. Beim Weihnachtsgeschäft sei noch Luft nach oben. "Die Branche liegt hinter den Umsätzen des Vorjahres zurück. Wir sind aber für die letzten Tage vor Weihnachten zuversichtlich, weil mit dem Schmuckkauf erfahrungsgemäß relativ lang zugewartet wird.“

© Camera Suspicta/Susi Berger "Das Weihnachtsgeschäft läuft gut, aber nicht so gut wie im Vorjahr“, sagt Juwelierin Annalisa Nadler.

"Das Vorjahresergebnis wird nur schwer zu erreichen sein“, meint auch Annalisa Nadler, Geschäftsführerin von Juwelier Nadler in der Stadt Salzburg. „Das Weihnachtsgeschäft läuft grundsätzlich gut, aber nicht so gut wie im vergangenen Jahr. 2022 war für uns ein absolutes Ausnahmejahr“, erklärt die Juwelierin. Von einem Sparkurs bei den Kund:innen hat Nadler bisher nichts bemerkt: "Wir verkaufen in erster Linie hochwertigen Schmuck und hochwertige Uhren.“

© Pfeifenberger In der Buchhandlung von Wolfgang Pfeifenberger in Tamsweg ist das Weihnachtsgeschäft bisher gut gelaufen.

Zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft ist Wolfgang Pfeifenberger. "Es läuft sehr gut, die Umsätze sind gleich hoch wie vor einem Jahr“, sagt der Buchhändler aus Tamsweg. Er ist überzeugt davon, „dass auch in den nächsten Tagen, die darüber entscheiden, ob das Weihnachtsgeschäft erfolgreich ist oder nicht, viele Kunden kommen werden“, so Pfeifenberger.

© TVB Hallein/Bad Dürrnberg "Ich wäre froh, wenn ich das Vorjahresergebnis wieder erreichen würde“, meint Michaela Loipold-Sieber von der Parfumerie Charlie.

Michaela Loipold-Sieber berichtet von einem eher schwachen Start in das Weihnachtsgeschäft. "Dafür war der 8. Dezember der beste, seitdem ich mein Geschäft habe“, meint die Inhaberin der Parfumerie Charlie in Hallein. Der zweite Adventsamstag habe ihr ebenfalls gute Umsätze beschert. Für die Kund:innen sei aber der Preis wichtiger als in den vergangenen Jahren. "Wenn ein Produkt etwas hochpreisiger ist, überlegen sie es sich dreimal, ob sie es kaufen oder nicht“, sagt Loipold-Sieber. „Darum wäre ich froh, wenn ich wieder auf das Ergebnis des Weihnachtsgeschäfts 2022 kommen würde.“



Qualität ist gefragt



Dieses Ziel dürfte Gerhard Thurner erreichen. "Die Umsätze bewegen sich auf Vorjahresniveau und ich glaube, das wird bis Weihnachten auch so bleiben“, meint der Spielwarenhändler aus dem Salzburger Stadtteil Maxglan. Er ist mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft zufrieden. "Wir haben zum Glück viele treue Stammkunden. Die Leute kommen zu uns Fachhändlern, weil sie auf Qualität, große Auswahl und Beratung Wert legen“, sagt Thurner.



Katrin Koller-van Eersel bezeichnet das Weihnachtsgeschäft als normal. "Der erste Adventsamstag und der 8. Dezember waren sehr gut. Am zweiten Einkaufssamstag ist es dagegen nur mittelmäßig gelaufen. Da haben sich die Leute wegen des Massenandrangs bei den Weihnachtsmärkten ein bisschen davor gescheut, in die Stadt zu kommen“, erklärt die Inhaberin der Damenmodeboutique Diva in der Stadt Salzburg. Die Umsätze seien bisher etwa gleich hoch wie in den vergangenen Jahren. "Damit wir die gestiegenen Kosten kompensieren können, die vor allem in den Bereichen Energie, Miete und Personal anfallen, müssten sie aber um mindestens 15% höher sein“, gibt Koller-van Eersel zu bedenken.