Die Modernisierung der Wirtschaftskammer Salzburg ist längst überfällig. Am Gebäude aus den 1970er Jahren besteht mittlerweile Sanierungsbedarf. Im Zentrum der Planungen stehen die Sanierung, eine nachhaltigere Energieversorgung, besser genutzte Flächen und ein helleres, offeneres Umfeld für zeitgemäßes Arbeiten. „Mit der geplanten Sanierung soll das Hauptgebäude zu einem modernen Dienstleistungszentrum für die Salzburger Wirtschaft weiterentwickelt werden“, schildert WKS-Präsident Peter Buchmüller. Die Gesamterrichtungskosten liegen bei rund 26 Mio. € brutto. „Eine Investition dieser Größenordnung verlangt einen besonders sorgfältigen Umgang mit den Beiträgen unserer Mitglieder. Wir werden deshalb einen eigenen Bauausschuss einrichten, der die die Projektsteuerung übernehmen wird“, betont Buchmüller.

Sanierung und technische Erneuerung haben Vorrang

Ein Schwerpunkt des Vorhabens liegt auf der dringend notwendigen Sanierung des Dachs und der Fenster, um weitere Wassereinbrüche durch undichte Stellen zu vermeiden und die Energiebilanz des Gebäudes zu verbessern. Zudem soll das bestehende Gebäude technisch ertüchtigt werden. „Das Energiekonzept sieht eine Luft-Sole-Wärmepumpe, energieeffiziente Anlagen und eine wirksame Energierückgewinnung vor. Ziel ist eine nahezu CO₂-neutrale Energieversorgung, die den Wärme- und Kältebedarf ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll deckt“, erklärt Projektleiter Piero Ploner. Heiz- und Kühldecken sowie moderne Lüftungsanlagen sollen ganzjährig zeitgemäße Arbeitsbedingungen schaffen – insbesondere auch bei hohen Außentemperaturen im Sommer.

Vorhandene Flächen besser nutzen

Zur Wirtschaftlichkeit gehört auch eine effizientere Nutzung der bestehenden Räume. Die Planung ermöglicht, Abteilungen aus dem Wilfried-Haslauer-Haus wieder im Hauptgebäude unterzubringen. Flexible Raumstrukturen sollen zugleich ermöglichen, die Nutzung an veränderte Anforderungen anzupassen. „Für ein Dienstleistungszentrum ist diese Anpassungsfähigkeit entscheidend: Räume müssen die tägliche Arbeit unterstützen und langfristig sinnvoll nutzbar bleiben“, so Buchmüller.

Umsetzung in zwei Bauphasen

Laut Zeitplan soll der Bau im Juli 2027 beginnen. Die Umsetzung ist in zwei Bauphasen vorgesehen, die Gesamtfertigstellung für September 2029 geplant. Mit der technischen Erneuerung und der besseren Flächennutzung schafft die WKS die räumlichen Voraussetzungen für ein modernes Dienstleistungszentrum für die Salzburger Wirtschaft. „Maßstab für das Projekt bleibt aber der langfristige Nutzen für die Mitgliedsbetriebe“, bekräftigt der WKS-Präsident.

