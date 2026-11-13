WKS-Podcast: Mit Conny Hörl auf dem Weg zum authentischen Erfolg

Links Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg

Was bedeutet es, wirklich erfolgreich zu sein? Und wie gelingt es, dabei sich selbst und die Balance im Leben nicht aus den Augen zu verlieren? Für Conny Hörl beginnt die Antwort mit einer Reise nach innen: Wer seinen eigenen Weg gehen möchte, muss zunächst herausfinden, was er wirklich will. Statt vorgefertigten Erfolgsbildern und gesellschaftlichen Erwartungen nachzueifern, plädiert die Unternehmerin, Business Angel, Autorin und Speakerin dafür, den eigenen Maßstab für ein erfülltes Leben zu entwickeln.

Was ins Reisegepäck gehört, um den eigenen Weg zu finden, erfolgreich zu sein und dabei die Balance zu bewahren, erfahren Sie in der aktuellen Folge des Podcasts „Wirtschaft kompakt“.

Balance als Energiequelle für nachhaltigen Erfolg

Im Gespräch geht es um Selbstfindung, unternehmerischen Mut und die Fähigkeit, authentisch zu bleiben – auch wenn die beruflichen Ziele hochgesteckt sind. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Balance zwischen Leistung und Regeneration. Denn wer viel bewegen und langfristig erfolgreich sein möchte, braucht Energie. Conny Hörl setzt dafür auf körperliches Training als Kraftquelle und Meditation, um den Geist zu stärken und zur Ruhe zu kommen.

Authentizität und Erfüllung statt Erfolgsdruck

Als Coach und Mentorin begleitet Conny Hörl Menschen auf ihrem persönlichen und beruflichen Entwicklungsweg. Ihre Botschaft: Erfolg ist kein allgemeingültiges Ziel und schon gar kein Wettbewerb um immer mehr. Entscheidend ist, die eigenen Werte zu kennen, bewusst Entscheidungen zu treffen und das Leben so zu gestalten, dass es sich richtig und erfüllend anfühlt. Denn authentischer Erfolg bedeutet nicht nur, berufliche Ziele zu erreichen, sondern auch, sich selbst treu zu bleiben und ein erfülltes Leben zu führen.

Das gesamte Interview gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und auf der Website der Wirtschaftskammer Salzburg.







© WKS Die Redakteurinnen Irmi Schwarz und Margit Skias freuen sich auf spannende Gesprächspartner in der Podcast-Reihe "Wirtschaft kompakt".

In der Podcast-Reihe „Wirtschaft kompakt" werden sämtliche Themen behandelt, mit denen Unternehmerinnen und Unternehmer tagtäglich konfrontiert sind. Im Vordergrund steht dabei vor allem der praktische Nutzen. Es gibt Interviews mit Experten der Wirtschaftskammer Salzburg zu verschiedenen Fachbereichen. Zudem wird die Vielfalt der Mitglieder und Branchen gezeigt, die von der Wirtschaftskammer vertreten werden. Darüber hinaus kommen auch international renommierte Key-Note-Speaker zu Wort wie auch Salzburger Unternehmer mit ihren persönlichen Erfolgsgeschichten. Bildungsthemen und eine Gesprächsreihe mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Salzburg zu aktuellen Themen ergänzen die breite Themenpalette.

