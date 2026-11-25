Links Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg

Neue Steuerregeln bringen Änderungen für Unternehmen und Selbständige. In der aktuellen Episode von „Wirtschaft kompakt“ – dem Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg, – erläutert Nina Gökler, Referentin für Finanz- und Steuerrecht der WKS, worauf Betriebe achten sollten.

Für Unternehmen geht es dabei nicht nur um neue Regeln, sondern auch um Entscheidungen, die noch heuer getroffen werden sollten. Denn bei einigen Begünstigungen läuft die Zeit: Wer Investitionen plant oder den Gewinnfreibetrag nutzen möchte, sollte die Änderungen bereits jetzt berücksichtigen.

Homeoffice: Steuerliche Pauschalen fallen weg

Eine spürbare Änderung betrifft das Arbeiten von zu Hause. Ab 2027 werden sowohl das Telearbeitspauschale für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch das Arbeitsplatzpauschale für Selbständige abgeschafft. Die bisherige steuerliche Entlastung für das Arbeiten im Homeoffice fällt damit weg. Aufwendungen für ergonomisch geeignetes Mobiliar können weiterhin bis zu 300 € jährlich berücksichtigt werden.

Gewinnfreibetrag: Wertpapiere nur noch bis Jahresende

Auch beim investitionsbedingten Gewinnfreibetrag ändert sich einiges. Bisher konnten Unternehmen neben bestimmten körperlichen Wirtschaftsgütern auch begünstigte Wertpapiere erwerben, um den Freibetrag auszuschöpfen. Diese Möglichkeit entfällt vorübergehend: Für die Wirtschaftsjahre 2027 bis 2029 sind nur noch Realinvestitionen begünstigt.

Für Betriebe, die den Gewinnfreibetrag 2026 noch über Wertpapiere nutzen möchten, ist daher der Jahreswechsel entscheidend. Die Wertpapiere müssen spätestens am 31. Dezember 2026 auf dem entsprechenden Depot verbucht sein.

Investitionen: Höhere Freibeträge noch 2026 nutzen

Ein weiterer Punkt betrifft den Investitionsfreibetrag. Bis Ende 2026 gelten noch die erhöhten Sätze von 20% für allgemeine und 22% für ökologische Investitionen. Ab 2027 sinken sie wieder auf 10% beziehungsweise 15%. Für Unternehmen kann es sich daher lohnen, geplante Anschaffungen vorzuziehen und den Investitionszeitpunkt genau zu prüfen.

Firmenfahrzeuge und Körperschaftsteuer

Auch bei betrieblichen Elektroautos kommt es zu einer Änderung: Ab 2027 ist für die private Nutzung arbeitgebereigener Elektrofahrzeuge erstmals ein Sachbezug anzusetzen. Bei der Körperschaftsteuer bleibt der Steuersatz 2027 zunächst bei 23%. Ab 2028 gilt ein progressiver Tarif: Für Einkommensteile über 1 Mio. € steigt der Satz auf 24%.

Weitere Anpassungen betreffen unter anderem die Immobilienertragsteuer für Altgrundstücke sowie die Aufteilung des Familienbonus Plus.

Aktivpension: Weiterarbeiten soll sich lohnen

Wer das gesetzliche Pensionsalter erreicht hat und weiterhin beruflich tätig ist, soll ab 2027 steuerlich entlastet werden. Der neue Aktivitätsfreibetrag beträgt bis zu 1.250 € monatlich beziehungsweise 15.000 € jährlich. Die Begünstigung gilt sowohl für unselbständig Beschäftigte als auch für Selbständige – unter bestimmten Voraussetzungen.

Was sich bis Jahresende noch nutzen lässt

Neben den Änderungen ab 2027 gibt es auch heuer noch steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten. Dazu zählen etwa eine steuerfreie Mitarbeiterprämie von bis zu 500 € bei entsprechender kollektivvertraglicher Grundlage sowie steuerfreie Sachgutscheine bis zu 186 € pro Mitarbeiterin oder Mitarbeiter.

Hinweis TIPP!

Welche Neuerungen im Detail gelten, worauf Unternehmen bei ihren Entscheidungen achten sollten und welche Vorteile noch bis Jahresende genutzt werden können, erklärt Nina Gökler im Podcast „Wirtschaft kompakt“. Welche Neuerungen im Detail gelten, worauf Unternehmen bei ihren Entscheidungen achten sollten und welche Vorteile noch bis Jahresende genutzt werden können, erklärt Nina Gökler im Podcast „Wirtschaft kompakt“. Jetzt reinhören!









© WKS Die Redakteurinnen Irmi Schwarz und Margit Skias freuen sich auf spannende Gesprächspartner in der Podcast-Reihe "Wirtschaft kompakt".

In der Podcast-Reihe „Wirtschaft kompakt" werden sämtliche Themen behandelt, mit denen Unternehmerinnen und Unternehmer tagtäglich konfrontiert sind. Im Vordergrund steht dabei vor allem der praktische Nutzen. Es gibt Interviews mit Experten der Wirtschaftskammer Salzburg zu verschiedenen Fachbereichen. Zudem wird die Vielfalt der Mitglieder und Branchen gezeigt, die von der Wirtschaftskammer vertreten werden. Darüber hinaus kommen auch international renommierte Key-Note-Speaker zu Wort wie auch Salzburger Unternehmer mit ihren persönlichen Erfolgsgeschichten. Bildungsthemen und eine Gesprächsreihe mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Salzburg zu aktuellen Themen ergänzen die breite Themenpalette.