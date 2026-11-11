Steirische Skigebiete mit dem Pistengütesiegel ausgezeichnet

2026 tragen 14 steirische Skigebiete das begehrte Gütesiegel, drei davon werden erstmals ausgezeichnet nämlich die Skigebiete Almblick Strallegg, Teichalm-Lifte und Rittisberg. Für Daniel Berchthaller, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen in der WKO Steiermark, steckt hinter den ausgezeichneten Skigebieten vor allem eines: kontinuierliche Arbeit. „Das Pistengütesiegel ist ein starkes Qualitätsversprechen an unsere Gäste. Sichere und bestens präparierte Pisten entstehen nicht von selbst dahinter stehen täglicher Einsatz, hohe Investitionen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit viel Engagement für optimale Bedingungen sorgen.“

Auch Thomas Weihs, Vorsitzender der Pistengütesiegel-Kommission, unterstreicht den hohen Anspruch der Auszeichnung: „Pistenqualität und Sicherheit spielen für unsere Wintersportgäste eine immer größere Rolle. Egal ob kleines Familienskigebiet oder große Destination: Das Pistengütesiegel macht sichtbar, wo diese hohen Standards konsequent gelebt werden.“

© Lunghammer Erstverleihung an die Teichalm

WKO-Steiermark-Vizepräsident Dietmar Schweiggl betont die wirtschaftlichen Effekte, die damit einhergehen: „Die steirischen Qualitätsskigebiete sind wichtige Wirtschaftsmotoren für unsere Regionen: Sie sichern Arbeitsplätze und schaffen Wertschöpfung weit über die Seilbahnunternehmen hinaus.“ Verlässlich hohe Pistenqualität stärke die Attraktivität unserer Wintersportregionen und trage dazu bei, dass Gäste länger bleiben, hier nächtigen und wiederkommen, so Schweiggl weiter: „Das Pistengütesiegel macht diesen Qualitätsanspruch sichtbar – dahinter stehen engagierte Betriebe und Beschäftigte, deren Arbeit der gesamten Region zugutekommt.“

Ins selbe Horn stößt auch Landeshauptmann Mario Kunasek: „Das Steirische Pistengütesiegel ist ein wichtiger Qualitätsmaßstab für unsere Skigebiete und ein starkes Zeichen für die hohe Kompetenz unserer heimischen Seilbahnbetriebe. Dahinter stehen Menschen, die mit großem Einsatz, viel Erfahrung und echter Leidenschaft dafür sorgen, dass Wintersportler in der Steiermark beste Bedingungen vorfinden.“ Gerade die Kombination aus bestens präparierten Pisten, moderner Infrastruktur und höchsten Sicherheitsstandards mache die steirischen Skigebiete zu attraktiven Wintersportdestinationen. „Damit stärken wir nicht nur die Qualität unseres touristischen Angebots, sondern auch die Wertschöpfung und Arbeitsplätze in den Regionen“, setzt er nach.

Milliardenumsatz rund um die steirischen Berge

Um diese Qualität langfristig zu sichern, investiert die Branche laufend in moderne, sichere und effiziente Infrastruktur. 76 Millionen Euro flossen heuer in den Erhalt und Ausbau der steirischen Seilbahnen. Rund 190 Seilbahnen und Lifte erschließen etwa 988 Pistenkilometer und bilden damit das Rückgrat des steirischen Wintersportangebots.

Wie weit die Bedeutung der Seilbahnen über die Pisten hinausreicht, zeigt die aktuelle Wertschöpfungsstudie 2025/26. Durch die Seilbahnnutzer entsteht eine Wertschöpfung von 547,3 Millionen Euro. Zu den 1.400 direkten Arbeitsplätzen bei den Seilbahnen kommen rund 7.500 weitere Arbeitsplätze in anderen Branchen. Insgesamt werden durch die Gäste rund 1,03 Milliarden Euro Umsatz ausgelöst.

„Unsere Seilbahnen sind weit mehr als touristische Infrastruktur. Der Wertschöpfungsmultiplikator von 6,0 zeigt eindrucksvoll: Ein Euro löst rund sechs Euro an wirtschaftlichen Effekten aus. Davon profitieren Beherbergung, Gastronomie, Skischulen, Sporthandel und zahlreiche regionale Betriebe“, unterstreicht Oliver Käfer, Geschäftsführer der Fachgruppe Seilbahnen in der WKO Steiermark.

Doch die Bedeutung der Berge lässt sich nicht allein in Euro messen. „Seilbahnen stehen für Lebensqualität, Bewegung und Naturerlebnis. 4,3 Millionen Ersteintritte und 2,9 Millionen Nächtigungen im vergangenen Winter zeigen, wie beliebt unsere Erlebnisregionen sind. Unsere Betriebe sind bestens gerüstet und wir freuen uns darauf, in der Saison 2026/27 wieder viele Gäste für den Wintersport in der Steiermark zu begeistern“, so Berchthaller. Skigebiete sind auch zudem soziale Treffpunkte, wie eine aktuellen manova-Umfrage belegt. Demnach verbringen 66 Prozent beim Skifahren Zeit mit Familie oder Freunden. „Ein Tag am Berg ist ein Gemeinschaftserlebnis, nur sieben Prozent fahren allein“, resümiert Käfer.

Das sind die ausgezeichneten Skigebiete 2026:





Klein, familiär und viel Platz für die ersten Schwünge: Almblick Strallegg

Die Almblick Skilifte in Strallegg sind ein beliebtes Winterziel für Familien und alle, die es lieber klein, aber fein mögen. Auf rund drei Pistenkilometern zwischen 800 und 1.000 Metern Seehöhe finden Anfänger und Genuss-Skifahrer ihre Lieblingsabfahrten. Zwei Schlepplifte und zwei Zauberteppiche erschließen das kleine Skigebiet, dessen Herzstück das Kinder-Schneeland mit seinen Förderbändern ist. Hier können die jüngsten Pistenflöhe spielerisch ihre ersten Erfahrungen auf Skiern sammeln. Topengagierte Skischulen und Skivereine und ein Skiverleih sorgen für professionelle Unterstützung und die passende Ausrüstung. Wer schon sicherer unterwegs ist, kann auf der Panorama- und der Frauengrabenabfahrt, der sogenannten „Jogllandstreif“, der längsten Abfahrt im Joglland seine Schwünge ziehen. Für zusätzliche Abwechslung gibt es eine Flutlichtanlage, die auch Nachtskilauf für Groß und Klein ermöglicht. Direkt an der Piste liegt das Hotel und Restaurant Almblick, an der Bergstation lädt die gemütliche Sonnenhütte zur Einkehr mit Panoramablick. Beschneiungsanlagen sorgen für eine verlässliche Schneelage. Vom Anfänger bis zum Cup-Fahrer bieten die Almblick Skilifte alle Möglichkeiten für Wintersportliebhaber!





Rittisberg: Skifahrenlernen mit Märchenfaktor

Märchenhafte Pistengütesiegelpremiere für den Rittisberg: Im kleinen Familienskigebiet in Ramsau am Dachstein dreht sich alles um die jüngsten Wintersport-Fans: mit dem „Karli-Land“, vier Zauberteppichen und fünf Anfängerliften, die mit Themen wie Drachenlift und Bergkristallhöhle Lust auf die ersten Schwünge machen. In der Skischule lernen schon Kinder ab drei Jahren spielerisch den Umgang mit Ski und Pistenregeln. Eine Rätselrallye verbindet Bewegung mit Wissen. Ein besonderes Highlight ist die rund vier Kilometer lange Märchenabfahrt: Die breite, gemütliche Strecke führt vorbei an Märchenfiguren, die Geschichten erzählen und auch für die Kleinsten zum Erlebnis wird. Wer schon sicherer auf den Ski steht, findet am Rittisberg ebenso sportlichere Abfahrten und gelangt mit der Gondelbahn bequem nach oben. Das Angebot beginnt direkt beim Parkplatz mit kurzen Wegen zu Lift und Gastronomie. Zum besonderen Service gehören professionelle Fotos und Videos – etwa Erinnerungsbilder beim Skifahrenlernen oder Aufnahmen auf der Sesselbahn. Gleichzeitig wird weiter in den Kinderbereich investiert. Für die Zukunft sind unter anderem eine Rodelbahn, die auch tagsüber genutzt werden kann, und ein Ausbau der Beschneiung geplant. So soll der Rittisberg auch für Familien attraktiv bleiben, deren Bergerlebnis nicht unbedingt auf zwei Brettln stattfinden muss. Der Rittisberg ist übrigens Teil des „Ski amadé“-Verbunds und mit dem entsprechenden Skipass stehen Gästen damit auch die Pisten der benachbarten Vier-Berge-Skischaukel offen.

Teichalmlifte: Spaß vom ersten Schwung bis zur „schwarzen“ Piste

Das Skigebiet Teichalm ist auch das erste Mal beim Pistengütesiegel dabei und bietet auf rund fünf Pistenkilometern abwechslungsreiches Wintersportvergnügen für die ganze Familie – und das vom Anfänger bis zum Rennläufer. Zwei Schlepplifte, der Aibl- und der Familienlift, erschließen die Abfahrten von blau bis schwarz. In der Kids-Area sorgen drei Zauberteppiche für einen unkomplizierten Einstieg ins Ski- und Snowboardvergnügen, während ein Fun-Slope zusätzliche Abwechslung bringt. Auch abseits der Piste ist einiges los: Eine eigene Rodelbahn, Langlaufloipen und Möglichkeiten zum Schneeschuhwandern machen die Teichalm zum vielseitigen Winterziel. Skischule und Verleih für alpinen und nordischen Wintersport erleichtern den Einstieg. Danach wartet das Liftstüberl mit guter Küche, gemütlichem Gästebereich und großer Terrasse. Zuletzt wurden die Pisten verbreitert, die Rodelbahn ausgebaut und die Beschneiung erweitert – weitere Verbesserungen sind laufend geplant. Als neues Angebot ist für die kommende Saison außerdem ein rund 3.000 Quadratmeter großer Eislaufplatz vorgesehen. Der Saisonstart ist voraussichtlich am 4. Dezember 2026 mit Wochenendbetrieb geplant, ab 18. Dezember soll der durchgehende Betrieb starten.

Skilift Obdach: klein, fein und voller Schwung

Der Skilift Obdach im steirischen Zirbenland beweist, dass es für einen gelungenen Skitag nicht immer ein riesiges Skigebiet braucht. Auf rund 2,5 Pistenkilometern zwischen 895 und 1.220 Metern Seehöhe kommen Familien, Anfänger und sportliche Skifahrer auf ihre Kosten. Zwei beschneite Abfahrten sorgen für beste Voraussetzungen, darunter der FIS-homologierte Kalchberghang. Er macht Obdach auch zu einem alpinen Trainingszentrum, in dem Slalom, Riesentorlauf und Super-G trainiert werden mitunter sind hier sogar nationale und internationale Ski-Asse am Werk. Für den Nachwuchs beginnt das Skivergnügen im kostenlosen „Zirbl-Park“ mit Zauberteppich. Die Skischule unterstützt die ersten Schwünge, während leistbare Tarife den Einstieg in den Skisport erleichtern. Ein Schlepplift, Gastronomie direkt an der Piste und ein großer Parkplatz machen den Skitag unkompliziert. Das Motto: Warum weit fahren, wenn das Skivergnügen so nah liegt? Der Saisonstart ist für Samstag, 5. Dezember 2026 geplant. Geöffnet ist während der Saison täglich von 9 bis 16 Uhr.





Hohentauern: großes Panorama für viel Skigenuss

Das Familienskigebiet Hohentauern ist seit 1949 bei Familie Moscher in besten Händen und verbindet Tradition mit abwechslungsreichem Wintersport. Auf rund 11 Pistenkilometern und 30 Hektar Pistenfläche finden Anfänger ebenso passende Abfahrten wie sportliche Skifahrer – von blauen und roten Pisten bis zu schwarzen Herausforderungen. Die fünf Schleppliftanlagen bringen die Gäste bis auf 1.800 Meter Seehöhe, wo das Bergbuffet mit einem herrlichen Blick auf das Bösensteinpanorama zur Einkehr lädt. Naturschnee, eine Beschneiungsanlage von der Tal- bis zur Mittelstation und zahlreiche Tiefschneevarianten machen Hohentauern auch für Variantenfahrer interessant. Familien profitieren von der hauseigenen Skischule mit Skikindergarten, Skikarussell, Zauberteppich und Hoppelpoppelbahn. Skiverleih und Sportshop liegen ebenfalls direkt bei der Talstation. Und wer nach dem Skitag noch nicht genug hat, kann gleich nebenan in die 14 Kilometer lange Tauernloipe einsteigen.

Riesneralm: mehr Skifahren, weniger Liftfahren

Die Riesneralm in Donnersbachwald setzt auf lange Abfahrten, sportliche Vielfalt und ein starkes Familienangebot. Vier durchgehende Talabfahrten mit bis zu sieben Kilometern Länge und insgesamt 32 Pistenkilometer versprechen ausgedehnten Skigenuss. Das Spektrum reicht vom schwarzen Europacup-Hang über sportliche Buckelpisten bis zu genussvollen Strecken wie „Die Schneidige“ und „Die Sonnige“. Während die Großen ihre Lieblingsabfahrt finden, sammeln die Kleinen in Österreichs erster Kinderskischaukel ihre ersten Schwünge. Mit zusätzlichen Pisten, einem weiteren Förderband und erweiterten Einstiegsbereichen wurde das Angebot für Familien nochmals ausgebaut. Ein Handyticket ermöglicht den direkten Start auf die Piste, ohne Umweg über die Kassa. Auch in die Zukunft des Skigebiets wird investiert: Am Riesner Krispen entstehen eine neue blaue und eine neue rote Piste, die das Angebot oberhalb von 1.500 Metern Seehöhe erweitern Die Arbeiten dafür sind beeits weit fortgeschritten und in der Saison 2027/28 wird damit ein neuer Skigebietsbereich zur Verfügung stehen. Dabei setzt die Riesneralm auch auf Nachhaltigkeit: Der benötigte Strom stammt laut Betreiber zu 100 Prozent aus eigener Wasserkrafterzeugung. Das Credo des Skigebiets: Nicht allein die Größe zählt, sondern die Attraktivität des Gesamtangebots.

Loser Bergbahnen: besser statt mehr

Am Loser in Altaussee steht nicht die Erweiterung des Skigebiets im Mittelpunkt, sondern ein naturnaher, nachhaltiger Ganzjahrestourismus. Als kleines, feines Familienskigebiet bietet der Berg im Winter 34 Pistenkilometer, breite Abfahrten und beeindruckende Ausblicke über das Ausseerland bis zum Dachstein. Die moderne, barrierefreie 10er-Panoramabahn, die im Oktober 2024 eröffnet wurde, erschließt das Skigebiet komfortabel für alle Generationen und eröffnet zugleich neue Möglichkeiten für Gäste, die den Berg abseits der Pisten erleben möchten. Auf der präparierten Panoramastraße kommen auch Rodler und Tourengeher auf ihre Kosten. Winterwanderer und Schneeschuhfans erreichen mit der Bahn den aussichtsreichen Höhenweg auf rund 1.600 Metern Seehöhe. Geführte Schneeschuh- und Fackelwanderungen sowie Rodel-Mondscheinfahrten ergänzen das Naturerlebnis. Gemütliche Skihütten mit regionalen Schmankerln sorgen für den genussvollen Einkehrschwung. Mit einem erweiterten Winterwanderangebot und einem neuen Online-Ticketshop entwickelt der Loser sein Angebot laufend weiter – ganz nach dem Motto „Berg der vier Jahreszeiten“.

Familienskilift Schöder: Denn das Gute liegt so nah

Beim Familienskilift Schöder steht nicht die Größe im Vordergrund, sondern die Freude an den ersten Schwüngen – und die unschlagbare Nähe: Der rund 340 Meter lange Koarfeldlift liegt nämlich direkt im Ort und bringt Anfänger auf einen kleinen, aber feinen Hang, der sich ideal zum Skifahrenlernen eignet. Zwischen 892 und 955 Metern Seehöhe können Kinder und Erwachsene in Ruhe üben, bevor es auf größere Pisten geht. Gerade für Familien ist die unkomplizierte Lage ein Plus: Kindergarten, Schule und Ortsleben sind ganz nah, eine lange Anfahrt oder ein zusätzlicher Bus sind nicht nötig. Betrieben wird der kleine Lift von einem Verein, dessen Mitglieder sich ehrenamtlich dafür einsetzen, dass Kinder in der Region einen leichten Zugang zum Wintersport haben. Auch die Beschneiung wurde gemeinschaftlich aufgebaut – damit die Begeisterung fürs Skifahren schon vor der Haustür beginnen kann.

Kaiserau in Admont: Immer da für den spontanen Abschwung

Auf einem sonnigen Hochplateau zwischen rund 1.125 und 1.400 Metern Seehöhe befindet sich das Familienskigebiet Kaiserau in Admont. Vier Pisten mit unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden gibt es zu entdecken. Sie sind perfekt für erste Ski-Erfahrungen ebenso wie für spontane, kurze Abstecher auf die Bretter. Zwei Förderbänder bringen die Kleinsten rauf auf den Hang, dazu kommen ein rund 250 Meter langer und ein 400 Meter langer Lift sowie ein Schlepplift mit 900 Metern Länge. In der Skischule kann man die ersten Schwünge üben. Und wer nur kurz Zeit hat, kann auch für ein paar Schwünge zwischendurch vorbeischauen. Nach dem Pistenspaß wartet die Sportalm Kaiserau auf hungrige und durstige Wintersportler. Und das Hochplateau kann noch mehr: Wer statt Skifahren lieber Langlaufen geht, Winterwandern erleben und gemütliche Ausflüge machen will, ist im Familienskigebiet Kaiserau ebenfalls an der richtigen Adresse.

Rieseralm: Skiurlaub mit Familienfaktor

Rund 13 Pistenkilometer aller Schwierigkeitsgrade bieten auf der Rieseralm bei Obdach Abwechslung für Anfänger und geübte Wintersportler. Fünf Schlepplifte und ein Zauberteppich erschließen das Gebiet, das besonders bei Familien und für Skitage von Volksschulen beliebt ist. Die geschützte Kessellage ohne öffentliche Verkehrswege im Skigebiet sorgt dabei für einen Vorteil: Kinder können sich vergleichsweise frei bewegen, und die Familie findet leicht wieder zusammen. Statt großer Ausbaupläne setzt die Rieseralm auf laufende Qualitätsverbesserungen – von der Pistenpflege bis zur Beschneiung. Auch abseits der Abfahrten ist die Alm ein lohnendes Ziel: Sie bietet sich als Ausgangspunkt für Skitouren in den Seetaler Alpen an. Zum genussvollen Abschluss lädt der Gasthof Rieseralm mit regionaler Küche zur Einkehr.

Skiarena Präbichl: Aufffi aufn echten Berg

In der Skiarena Präbichl gibt’s alpines Berggefühl und abwechslungsreiches Skivergnügen für alle Könnerstufen. Auf rund 20 Pistenkilometern zwischen 1.100 und 1.796 Metern Seehöhe reicht das Angebot von gemütlichen Abfahrten im Grübl bis zu anspruchsvollen Hängen am Polster. Sechs Liftanlagen erschließen das Gebiet, das mit bestens präparierten Carvingpisten, Tiefschneevarianten und einem eindrucksvollen Panorama auf die umliegende Bergwelt punktet. Familien finden im laufend erweiterten Kinderskiland der Berg- und Skischule Alpfox ideale Bedingungen für den Einstieg: Skikarussell, Zauberteppich und Übungslift machen die ersten Schwünge zum spielerischen Erlebnis. Wer schon mehr wagt, kommt auf der Funslope mit Wellen, Steilkurven und Riesenschnecke auf seine Kosten. Auch „Die Wilde“ sorgt für Abwechslung abseits der klassischen Piste. Der professionelle Skiunterricht von Alpfox begleitet Kinder und Erwachsene auf ihrem Weg vom ersten Schneepflug bis zur sicheren Abfahrt.

Galsterberg: echt gallisches Wintervergnügen für die ganze Familie

Der Galsterberg bei Pruggern ist ein überschaubares, aber dafür umso abwechslungsreicheres Skigebiet mit einem guten Pistenangebot. Seit seiner Gründung im Jahr 1967 hat sich der Berg zu einem beliebten Ziel für Familien, Anfänger und Genuss-Skifahrer entwickelt. Heute stehen rund 14 Pistenkilometer zur Verfügung, erschlossen durch vier Seilbahnen und Liftanlagen. Im Mittelpunkt für die jüngsten Gäste steht das gallische Kinderland „Galstiland“, während drei Funruns und eine permanente Rennstrecke für zusätzliche Action sorgen. Wer lieber abseits der Piste unterwegs ist, findet auf der Naturrodelbahn mit Abendbetrieb, bei Skitouren oder auf dem Winterwanderweg weitere Möglichkeiten, den Winter zu genießen. Skischule, Sportshop mit Skiverleih und mehrere Hütten runden das Angebot ab. Seit 2003 sind die Planai-Hochwurzen-Bahnen zunächst im Rahmen eines Managementvertrages für die Führung und Weiterentwicklung des Skigebiets verantwortlich seit dem Jahr 2007 als Mehrheitseigentümer. Für das kommenden Jahre ist eine großzügige Erweiterung des Beschneiungsteichs geplant, um den Winterbetrieb langfristig abzusichern.

Hohe Veitsch: Sonnenskilauf mit Top-Panorama

Die Brunnalm am Fuß der Hohen Veitsch zählt zu den beliebtesten Familienskigebieten im Mürztal. An der sonnigen Seite des Tals warten mehr als zwölf Pistenkilometer mit 18 Abfahrten und einem beeindruckenden Blick auf die umliegende Bergwelt. Eine Vierersesselbahn und drei Schlepplifte erschließen das Gebiet zwischen 1.050 und 1.450 Metern Seehöhe. Anfänger sammeln am Gamsmugl auf zwei Zauberteppichen ihre ersten Erfahrungen, Fortgeschrittene wählen zwischen blauen und roten Abfahrten, Könner kommen auf schwarzen Pisten und einer FIS-Abfahrt auf ihre Kosten. Auch für Kinder gibt es mit zahlreichen Waldwegen und Routen viel zu entdecken. Tourengeher starten vom Gasthof Scheikl aus zu beliebten Zielen wie der Hohen Veitsch oder dem Graf-Meran-Haus. Die gute Erreichbarkeit, geringe Wartezeiten und die übersichtliche Anlage machen die Brunnalm besonders für Familien attraktiv. Vor der Wintersaison 2026/27 steht auch ein Betreiberwechsel an: Die Freizeitbetriebe Veitsch sollen von privaten Investoren übernommen werden.

Familien-Skiberg St. Jakob im Walde: jede Menge Extras für die ganz Kleinen

Im Joglland hat man sich ganz auf die Bedürfnisse von Familien und Kindern ausgerichtet: Seit 1962 wird in St. Jakob im Walde Skisport betrieben. Heute warten auf rund vier Pistenkilometern zwischen 1.000 und 1.200 Metern Seehöhe sechs Abfahrten, erschlossen durch zwei Schlepplifte, einen Tellerlift und einen Übungslift. Ein eigenes Anfängerareal und die Schischule Joglland sorgen dafür, dass auch die Kleinsten flott auf die Bretter kommen. Für besonderen Spaß sorgt die Rumpel-Pumpel-Bahn, und sogar ein eigens für Kinder entwickeltes Durchfahr-WC gibt es hier – damit die Skiausrüstung für dringende Pausen gleich angezogen bleiben kann. Wer nach dem Skitag noch nicht genug hat, kann beim Nachtskilauf am Freitag, in den Ferien auch am Dienstag, seine Schwünge ziehen. Eine weitere Besonderheit ist das Bergauf-Rodeln am Samstag: Mit dem Schlepplift geht es samt Rodel bequem nach oben, die Abfahrt folgt auf Kufen.