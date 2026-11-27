Beim Finale des Elevator Pitch der Jungen Wirtschaft Steiermark wurde die Liftfahrt erneut zur Bühne für große Geschäftsideen. In der Zentrale der Energie Steiermark stellten 16 junge Unternehmerinnen und Unternehmer am 26. November 2026 ihre Konzepte vor. Die Präsentationen wurden live aus dem Lift übertragen und hielten rund 100 Gäste bis zum Schluss in Spannung.

Die Jury, bestehend aus Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Medien und dem Innovationsbereich, bewertete die Auftritte und kürte die besten Geschäftsideen des Jahres.

Den ersten Platz belegte Elisabeth Obermann mit nelowi. Platz zwei ging an Jakob Tettmann mit Remembria, den dritten Rang sicherte sich Lisa Strasser mit nanovibes. In der Schülerwertung setzte sich Fabienne Della Giustina mit ihrem Projekt Rainovation von der HAK Grazbachgasse durch. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 8.500 Euro vergeben.

© Christof Hütter Fotografie Die Sieger: Elisabeth Obermann, Lisa Strasser, Fabienne Della Giustina und Jakob Trettmann (von vorne)

„Der Elevator Pitch beweist Jahr für Jahr, welches Potenzial in unseren jungen Unternehmerinnen und Unternehmern steckt. Mit Kreativität, Mut und Innovationsgeist entstehen hier Ideen, die die steirische Wirtschaft von morgen mitgestalten“, betont Christian Wipfler, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Steiermark.

Auch Martina Konrad, Geschäftsführerin der Jungen Wirtschaft Steiermark, unterstreicht die Bedeutung des Wettbewerbs: „Innerhalb kürzester Zeit eine Idee überzeugend zu präsentieren, ist eine besondere Herausforderung. Der Elevator Pitch zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und innovativ die steirische Unternehmerszene ist und inspiriert andere, ihre eigenen Vorhaben umzusetzen.“



