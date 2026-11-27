Wie reagiert man, wenn sich ein Kunde wegen einer unerwarteten Gebühr aufregt, wie führt man ein Beratungsgespräch für einen ETF-Sparplan, wie gelingen ein Upselling eines bestehenden Abos oder der Telefonverkauf von Versicherungen: „Wir verlangen von Mitarbeitern in derartigen Gesprächssituationen Bestleistungen, aber wir geben ihnen kaum Möglichkeiten, diese Kommunikation tatsächlich zu trainieren“, sagt Jakob Logar, Mitgründer von versa.

Das Anfang dieses Jahres gegründete Grazer Start-up will deshalb einen Trainingsraum schaffen, in dem schwierige Gesprächssituationen so lange wiederholt werden können, bis sie sitzen. Eine KI fungiert dabei als Sparringspartner.

Angepasste Trainings

Der Grundgedanke dahinter ist einfach: Wer ein Gespräch führen soll, muss es auch üben können. „Wissen wird erst zu Können, wenn man es praktisch anwendet“, sagt Logar – und verweist auf andere Bereiche: Ein Fußballer lernt eine Freistoßtechnik nicht, indem sie ihm einmal erklärt wird. Er muss sie trainieren. Auch ein Pilot übt schwierige Situationen im Simulator, um für den Notfall im echten Cockpit gerüstet zu sein. Bei Kommunikation hingegen besteht Training häufig noch immer aus theoretischem Input und wenigen Rollenspielen.

Logar kennt das aus seiner eigenen Erfahrung im Vertrieb. „Bei klassischen Sales-Trainings verbringen Teilnehmer oft ein oder zwei Tage mit Präsentationen und theoretischem Wissen, ein Gespräch wird vielleicht einmal mit einem Trainer, Kollegen oder Vorgesetzten simuliert. Danach geht es in den Arbeitsalltag.“ Für ihn eine unzureichende Vorbereitung. Daher setzt man mit versa genau an diesem Punkt an und bietet auf das jeweilige Anforderungsprofil zugeschnittene Trainingssituationen.

„Unternehmen können Unterlagen hochladen, die Mitarbeiter mit KI-generierten Simulationen Gesprächssituationen üben.“

Unternehmen können dafür bestehende Produktunterlagen, Gesprächsleitfäden oder Schulungsunterlagen hochladen. Die Daten liegen in einem geschützten Bereich, auf den nur dieses Unternehmen und die Personen Zugriff haben, die es freigeben.

Die Sprache wird in Echtzeit verarbeitet und nicht dauerhaft gespeichert, wird betont: „Was ein Unternehmen hochlädt, wird nie für ein anderes Unternehmen verwendet“, betont Maximilian Brehm, der als Mitgründer Technik und Architektur der versa-Plattform verantwortet. Im Hintergrund ist man DSGVO-konform mit europäischen Anbietern.

Die KI erstellt aus dem Material ein individuelles Übungsszenario mit einer passenden Kundenrolle und definierten Bewertungskriterien. Mitarbeiter können beispielsweise eine Produktpräsentation trainieren oder sich mit einem verärgerten Anrufer auseinandersetzen, neue Mitarbeiter typische Situationen vor ihrem ersten Kundentermin üben. Die KI übernimmt dabei die Rolle des Gesprächspartners. Dieser kann skeptisch, ungeduldig oder konfrontativ reagieren.

Anschließend erhält der Nutzer Feedback anhand zuvor definierter Kriterien und kann die Situation erneut trainieren, erklärt Elija Dentler, versa-Mitgründer und Geschäftsführer und für das KI-Engineering, die KI-Personas und die Didaktik zuständig. Dentler sorgt dafür, dass sich die Gesprächspartner „echt anfühlen“.

Kein Lehrgeld

Rund 4.000 Übungsgespräche wurden auf versa mittlerweile geführt. Zum Einsatz kommt es im Vertrieb, im Kundenservice und beim Onboarding, aber auch in der Lehrlingsausbildung oder in der Medizin. Unter anderem nutzt „Löwenmut“, eine Organisation im Bereich Mobbingprävention, versa für das Training. Bei Roboschaf, einem der größten Rasenmäher-Verkäufer im DACH-Raum, setzt man ebenfalls auf die Grazer Innovation. „Ein schnelleres Aufgleisen der Vertriebsmitarbeiter bringt eine sofortige Qualitätssteigerung und vermeidet ‚Lehrgeld‘ durch missglückte Kundentermine“, ist Geschäftsführer Bernd Ellersdorfer zufrieden.

Quergefragt

Wie lange hat die Entwicklung der KI gedauert?

Angefangen haben wir Mitte 2025, gegründet Anfang 2026.

Wie sicher ist das Modell?

Wir verwenden europäische Cloudanbieter und Rechenzentren.

Wird damit der Mensch als Trainer ersetzt?

Wir wollen sie nicht ersetzen, sondern helfen, besser zu werden.



