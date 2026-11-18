Wer sich dieser Tage nach den ersten Pistenschwüngen sehnt, hat bald die Qual der Wahl. 190 Seilbahnen und Lifte erschließen in der Steiermark etwa 988 Pistenkilometer. Dass sie in den nächsten Wochen ihren Betrieb wieder aufnehmen werden, gilt als gewiss. Denn die Kälteeinbrüche der letzten Tage haben vielen Seilbahnbetreibern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert – sorgen sie doch für optimale Bedingungen fürs Beschneien. Die Branche hat jedenfalls vorgesorgt: 76 Millionen Euro wurden 2026 in die steirischen Skigebiete inves­tiert. Davon flossen allein 25 Millionen Euro in Beschneiungsanlagen, Schneeteiche, neue Pumpstationen und Schneeerzeuger.

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Auch auf der Reiteralm hat man sich diesbezüglich vorbereitet. Um Schneesicherheit zu garantieren, wurden heuer fünf Millionen Euro in Beschneiungsanlagen gesteckt, und das zahlt sich nun aus: „Wir wollten das erste Skigebiet in der Steiermark sein, das aufsperrt. Mit dem Beschneien haben wir daher bereits Mitte November begonnen“, erzählt Geschäftsführer und Fachgruppenobmann Daniel Berchthaller. Los geht’s auf der Reiteralm am 19. November. Die Erwartungen sind hoch: „Wir haben in der Region eine gute Vorbuchungslage. Das stimmt mich sehr zuversichtlich.“ Und auch vom Ostergeschäft könnte man profitieren. „Da Ostern nächstes Jahr bereits in die letzte Märzwoche fällt, dürfte der ein oder andere die freien Tage fürs Skifahren nutzen.“

Immer mehr Gäste kommen aus den Benelux-Ländern, Polen, Tschechien, Slowakei oder Ungarn.

Auch 90 Kilometer weiter auf dem Kreischberg bereitet man sich auf die anstehende Saison vor. „Die Beschneiungsteiche sind voll. Wir sind bereit“, erzählt Karl Fussi, Geschäftsführer am Kreischberg und Lachtal. Und ergänzt: „Das Beschneien ist einfach das Um und Auf. Naturschnee ist dann die Draufgabe – damit auch abseits der Piste Schnee für Winterstimmung sorgt.“ Ein wenig Zeit für Vorbereitungen gibt es noch: Am 4. Dezember startet der Liftbetrieb in beiden Skigebieten. Erstmals kommt dann auch die 8er-Sesselbahn am Kreischberger Rosenkranz zum Einsatz. In den Bau wurden heuer 18 Millionen Euro investiert.

Hinweis 1,03 Millionen Euro Umsatz erzielten die steirischen Seilbahnen 2025/26.



207 Euro gibt der Tagesgast aus, 156 Euro der Saisongast.



4,3 Millionen Ersteintritte zählten die steirischen Seilbahnen 2025/26.

Umsatz erzielten die steirischen Seilbahnen 2025/26.gibt der Tagesgast aus, 156 Euro der Saisongast.Ersteintritte zählten die steirischen Seilbahnen 2025/26.

Etwas früher mit dem Start sind heuer die Teichalm Lifte dran. Sie starten ihren Betrieb am 27. November, gefolgt von Hauser Kaibling, der Turracher Höhe, Schlad­ming und der Riesneralm am 28. November (alle Termine siehe rechts unten). Doch auch kleinere Skigebiete machen sich bereit. Auf der Tauplitz sollen die ersten Lifte ebenfalls ab dem 28. November Gäste auf den Berg befördern. Dass das Datum hält, davon ist Geschäftsführer Hubert Mayrhof überzeugt: „Die ersten Schneefälle hatten wir bereits. Aus Erfahrung schneit es auch immer in den letzten zwei Novemberwochen. Den Betrieb fahren wir aber ohnehin gestaffelt hoch. Los geht es am Mitterstein und Lawinenstein. Kurz vor dem 8. Dezember sind wir dann im Vollbetrieb.“ Darauf dürften schon viele warten – denn auch im Ausseerland-Salzkammergut ist die Buchungslage für den Winter gut. „60 Prozent unserer Gäste sind Einheimische, die als Tagesgast kommen. Der Rest verteilt sich auf Gäste aus der EU – vor allem Deutschland und Polen – und Drittstaaten. Beliebt sind wir vor allem bei Familien, die einen drei- bis viertägigen Urlaub bei uns verbringen“, meint Mayrhof.

© Lunghammer Verleihung des Pistengütesiegels: Oliver Käfer, Thomas Weihs, Sylvia Loibner, Mario Kunasek, Daniel Berchthaller und Dietmar Schweiggl

Aber auch in der Oststeiermark werden Pisten bereitgemacht. So auch die Almblick Skilifte in Strallegg, die heuer erstmals – als eines von 14 steirischen Skigebieten – mit dem Pistengütesiegel ausgezeichnet worden sind. Für das kleine Skigebiet mit rund drei Kilometern Pistenlänge und zwei Schleppliften und Zauberteppichen eine große Anerkennung. „Wir stehen bereits in den Startlöchern. Am 6. Dezember geht es bei uns los“, verrät Manuel Lechner-Tauß und hofft auch heuer wieder auf einen Winter mit viel Schnee und Kälte. „Im Vorjahr hatten wir weiße Weihnachten. Wenn alles weiß ist, steigt auch unter Einheimischen die Lust aufs Skifahren“, erklärt Lechner-Tauß. Das hofft auch Fachgruppenobmann Berchthaller, ist sich aber sicher: „Österreich ist eine Skination. In der Steiermark zählten wir im Vorjahr 4,3 Millionen Skier Days. Das wünschen wir uns auch heuer. Die Gästezahlen sind in den vergangenen Jahren jedenfalls gestiegen.“

Ab wann in Welchem steirischen Skigebiet der Liftbetrieb losgeht

19. November: Reiteralm/Schladming

20. November: Planai/Schladming

27. November: Teichalm Lifte

28. November: Grebenzen/St. Lambrecht, Schladming, Riesner­alm & Tauplitz/Bad Mitterndorf/Schneebären, Turrracher Höhe, Gaaler Lifte*, Rieseralm/Obdach*, Wenigzell*, Hauser Kaibling*

4. Dezember: Galsterbergalm & Hochwurzen/Schladming, Kreischberg/Murau, Lachtal, Loser/Altaussee/Schneebären, Ramsau am Dachstein/Rittisberg, Planneralm, St. Jakob im Walde*, Strallegg/Joglland*, Stuhleck/Semmering*

5. Dezember: Weinebene, Hoislifte/Modriach-Winkel*, Klug Lifte Hebalm/Freiländeralm* Mönichwald/Hochwechsellifte/Joglland*, Niederalpl*, Präbichl*, Salzstiegl/Hirschegg*, Sommeralm/Holzmeisterlifte* & Pirstingerkogellift*, Seeberg/Seewiesen*, Turnau/Schwabenbergarena*, Obdach*

12. Dezember: Brunnalm/Hohe Veitsch*, Schmoll Lifte/Steinhaus am Semmering*

17. Dezember: Tonnerhüttenlift/Zirbitzkogel

18. Dezember: Kleinlobming und Fageralm

19. Dezember: Buchsteinlift/St. Gallen*, Eichfeldlift/Turnau*, Etmissl*, Gaberl*, Haberinglift*, Hohentauern*, Spechtenseelift/Wörschachwald*, Johnsbach*

20. Dezember: Tockneralmlift/Krakau

24. Dezember: Zlaim/Grundlsee*

25. Dezember: Dachstein*

*Voraussichtlicher Saisonstart. Termine mit Vorbehalt.