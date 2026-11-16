Mit der traditionsreichen Auszeichnung werden alljährlich besonders erfolgreiche, innovative und engagierte Handelsunternehmen vor den Vorhang geholt. Die begehrten Trophäen gingen heuer an die lixtec GmbH in (Kategorie bis 10 Mitarbeiter) sowie an die EWALIA GmbH in der Kategorie über 10 Mitarbeiter. Darüber hinaus wurde Ferdinand Roth für sein Lebenswerk geehrt.

Die Entscheidung fiel der hochkarätig besetzten Jury (u.a. mit WKO Steiermark Vizepräsident Dietmar Schweiggl, Alexandra Pichler-Jessenko oder ORF Steiermark Landesdirektor Gerhard Koch) einmal mehr nicht leicht. Zahlreiche steirische Handelsbetriebe hatten sich um die Auszeichnung beworben. Die Unternehmen überzeugten mit Innovationskraft, wirtschaftlichem Erfolg, nachhaltiger Unternehmensführung und einem hohen Engagement für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Regionen.



Mit der lixtec GmbH wurde in der Kategorie I (Unternehmen bis zehn Mitarbeiter) ein Unternehmen ausgezeichnet, das durch besondere Innovationskraft und nachhaltiges Wachstum überzeugen konnte. Die Jury hob insbesondere die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens, seine Marktposition sowie den konsequenten Fokus auf Qualität und Kundennutzen hervor. Das Unternehmen aus Graz verbindet steirische Innovationskraft mit erfolgreicher internationaler Handelsleistung und hat sich mit seinen intelligenten Radarsensoren bereits auf internationalen Märkten etabliert – rund 25.000 gesteuerte Leuchten weltweit belegen den Erfolg. Mit innovativen Lösungen für energieeffiziente Beleuchtung und intelligente Verkehrsdaten zeigt lixtec eindrucksvoll, wie aus steirischem Know-how nachhaltige Produkte mit globalem Marktpotenzial entstehen.

In der Kategorie über zehn Mitarbeiter fiel die Wahl der Jury auf die EWALIA GmbH. Das Unternehmen überzeugte durch seine kontinuierliche Unternehmensentwicklung, seine Innovationsstärke sowie seine nachhaltige Ausrichtung. Die Kombination aus wirtschaftlichem Erfolg, regionaler Verwurzelung und zukunftsorientierter Unternehmensstrategie gab letztlich den Ausschlag für die Auszeichnung. Das Unternehmen aus St. Margarethen an der Raab steht für herausragende österreichische Handelsleistung und konsequentes internationales Wachstum. Aus einer regionalen Geschäftsidee entwickelte das Familienunternehmen eine erfolgreiche Marke und wurde zum Marktführer bei Kräuterergänzungsfuttermitteln für Pferde in Österreich und Deutschland. Mit einem erfolgreichen Multichannel-Vertrieb aus eigenem Onlineshop, Fachhandel und internationaler Markterschließung vertreibt EWALIA seine Produkte mittlerweile in mehreren europäischen Ländern.



Der Handelsmerkur für das Lebenswerk ging an Ferdinand Roth. Gemeinsam mit seiner Frau Linde entwickelte er aus der elterlichen Gemischtwarenhandlung die Roth Modehaus GmbH, ein erfolgreiches Familienunternehmen mit elf Standorten und rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit Weitblick, Innovationskraft und regionaler Verbundenheit prägte er über Jahrzehnte die Handelslandschaft der Steiermark. Besonders am Herzen lag ihm die Ausbildung junger Menschen: Mehr als 250 Lehrlinge begleitete er auf ihrem beruflichen Weg. Neben seinem unternehmerischen Wirken engagierte er sich in zahlreichen wirtschaftlichen und ehrenamtlichen Funktionen für die Region und den ländlichen Raum. Für seine Verdienste wurde er unter anderem 2022 mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet. Mit der erfolgreichen Übergabe an die nächste Generation hat Ferdinand Roth die Zukunft des Familienunternehmens gesichert. Die Auszeichnung würdigt einen Unternehmer, der wirtschaftlichen Erfolg stets mit Menschlichkeit, sozialer Verantwortung und tiefer Heimatverbundenheit vereint hat.



Zahlreiche prominente Gäste aus Wirtschaft und Politik waren der Einladung von Spartenobmann Gerhard Wohlmuth zur Verleihung des Handelsmerkurs in die Alte Universität gefolgt, darunter Landesrat Willibald Ehrenhöfer, WKO Steiermark Präsident Josef Herk, Raiffeisen-Landesbank Vorstandsdirektor Rainer Stelzer, GRAWE Generaldirektor Klaus Scheitegel, Energie Steiermark Teamleiter Gewerbekunden Vertrieb Thomas Feigl, Bundesspartenobmann Rainer Trefelik und WKO Steiermark Direktor Karl-Heinz Dernoscheg sowie Vizepräsident EuroCommerce Jürgen Roth.



