In fünf Minuten zur genauen Gesundheitsanalyse

Die wichtigsten Gesundheitsdaten rund ums Herz, für Laien verständlich interpretiert und aufbereitet – und all das in wenigen Minuten per App am Handy einsehbar. Was beim ersten Hinhören vielleicht utopisch klingt, will ein steirisches Unternehmen zum internationalen Standard machen. Die Grundidee der Grazer Combyn Health Care GmbH? Ein selbstbedienbarer „Health-Kiosk“, der das Gesundheitssystem durch unkomplizierte, regelmäßige präventive Gesundheitschecks massiv entlasten soll.

Denn: Ein Drittel der Sterbefälle (33,4 Prozent) in Österreich geht auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurück – sie sind damit laut Statistik Austria die Todesursache Nummer eins. „Jeder Gesundheitsökonom weiß: Wir können uns gewaltige Summen sparen, wenn wir nur ein kleines bisschen an Ressourcen von der Reparatur- in die Präventivmedizin umschichten würden“, betont Christoph Grimmer, CEO des Unternehmens. Hier will man mit dem dafür entwickelten Combyn BioCore Loop ansetzen: „Wir können damit die Herzleistung messen. Also wie viel Blut kann das Herz mit einem Schlag wirklich durch den Körper transportieren“, erklärt der Unternehmer. Bisher werde das per Ultraschall gemessen – von geschultem medizinischen Personal, das dann auch noch die Auswertung übernehmen muss. Grimmer: „Wir schaffen das in nur fünf Minuten, ohne großen Personalaufwand.“

Viele Herzerkrankungen sind ‚Silent Killer‘. Wir möchten niederschwellige Gesundheitschecks ermöglichen und die Prävention so massiv verbessern.

Die Idee kam Gründer Falko Skrabal, selbst Internist, schon vor längerer Zeit – erst vor drei Jahren entschloss er sich aber, mit der in der eigenen Ordination erprobten Technologie unternehmerisch durchzustarten. Und er fand in Helmut Marko und Gilbert Frizberg gleich prominente Investoren – kürzlich stieg noch das Longevity-Unternehmen „Biogena“ mit ein.

In dessen Filialen sollen in wenigen Monaten – nach der aktuell laufenden Zulassung als Medizinprodukt – auch ein paar der ersten Geräte stehen. „Wir streben auch Partnerschaften mit Gesundheits- und Wellnesshotels, Apotheken oder auch Drogerien an“, erzählt Grimmer. Auch in Fitnessstudios oder bei Versicherungen soll sich das Gerät perspektivisch finden lassen.

Einfache Nutzung, rasches Ergebnis

In Summe misst das Gerät 16 Gesundheitsparameter. Die Bedienung ist laut dem Unternehmer denkbar simpel: Man setzt sich in den Loop, schließt fünf Elektroden an – und das Gerät erledigt in nur fünf Minuten den Rest. Der BioCore Loop bewegt sich, bringt den Körper in verschiedene Positionen, während die User auf einem Bildschirm laufend informiert werden, was gerade passiert. „Danach sieht man direkt am Handy – in der zugehörigen App oder per Mail – die Ergebnisse“, erklärt Grimmer.

Diese werden nicht nur dargestellt, sondern auch interpretiert und erklärt. „Ein Ampelsystem gibt eine Einschätzung ab, ob die Werte im normalen Bereich liegen oder Vorsicht geboten ist“, ergänzt der CEO. Im Idealfall sollten die Gesundheitschecks – angedacht wird ein voraussichtlicher Preis zwischen 20 und 25 Euro pro Messung – drei- oder viermal im Jahr durchgeführt werden. „Ziel ist, dass User Diagnosen erhalten, bevor es ein größeres Problem gibt. Damit sie, wenn sich die Ampel von grün zu orange bewegt, rechtzeitig zum Arzt gehen und reagieren können“, so Grimmer. Aktuell arbeitet das siebenköpfige Team intensiv an der Zulassung. Danach will man – auch international – durchstarten.

QUERGEFRAGT

Was ist Ihre Vision?

Grimmer: Wir wollen ein massentaugliches Angebot für Prävention in Sachen Herzgesundheit bieten.

Die größten Herausforderungen?

Der aufwendige Zertifizierungsprozess – der aufgrund der unklaren Dauer auch Unsicherheit mit sich bringt.

Wie geht es Ihnen am Standort Steiermark?

Ausgezeichnet. Wir schätzen die Nähe zu den Universitäten und sind auch im HTS-Cluster, der top Arbeit leistet.



