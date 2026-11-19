Bei Heizungsförderungen wurde in den letzten Monaten die Stopptaste gedrückt – was nicht nur bei Konsumenten, sondern auch bei den Installateurbetrieben viele Fragen aufgeworfen hat: Wie geht es weiter? Wann gibt es wieder Fördergelder für den Heizungstausch – und damit wieder mehr Aufträge?

Doch die Planbarkeit wird durch das „Stop and Go“ im Förderwesen massiv erschwert. Zuletzt sind die Verkaufszahlen bei diversen Heizungsarten zum Teil massiv eingebrochen – so wurden von Jänner bis September um 22,6 Prozent weniger Heizkessel verkauft als im Vergleichszeitraum 2025. Bei Festbrennstoffkesseln sank der Absatz um 49,3 Prozent, bei Pellets-Zentralheizungskesseln beträgt der Rückgang sogar 56,9 Prozent. „Unterm Strich waren der Handel, die Industrie und wir phasenweise mit einer Nachfrage nahe dem Stillstand konfrontiert“, so Innungmeister Anton Berger.

Umso wichtiger wäre ein früherer Förderstart gewesen, doch erst im November hat die Bundesregierung wieder Fördergelder für die Sanierungsoffensive bereitgestellt – und zwar 500 Millionen Euro für Kesseltausch und thermische Sanierungen. Wichtig für die Betriebe ist aber nicht die Förderhöhe allein, sondern vor allem der verlässliche Einsatz der Mittel. Ein begrenzter Fördertopf kann zunächst Nachfrage bündeln und danach erneut einen Einbruch auslösen. Berger sieht darin hohe Kosten für den Staat, ohne ausreichend treffsichere Unterstützung für Menschen und Betriebe. „Statt temporärer Förderungen wäre ein verlässliches Programm über mehrere Jahre der bessere Ansatz“, ist er überzeugt. Die Sparte Gewerbe und Handwerk mit Obmann Johann Reisenhofer bringt daher eine langfristige Strategie mit klaren ökologischen und gesellschaftlichen Zielen als Lösung ein. „Denkbar wären mehrjährige Förderbedingungen, frühzeitig angekündigte Übergänge und eine gemeinsame Anlaufstelle für Förderungen“, schließt er.