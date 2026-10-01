An den 28. Oktober wird sich ein obersteirischer Unternehmer noch lange erinnern. Der Mann möchte anonym bleiben, denn die Angelegenheit ist heikel. Innerhalb weniger Minuten entstand dem Unternehmer ein Schaden im höheren fünfstelligen Bereich. Der Auslöser? Ein Anruf, der scheinbar von seiner Hausbank stammte. Dahinter steckte jedoch vermutlich eine täuschend echte, mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugte Stimme. „Ich saß gerade am Schreibtisch und erhielt einen Anruf, der scheinbar von meiner Bank stammte. Die Nummer war korrekt. Die Stimme am anderen Ende der Leitung war jung, sprach perfekt Deutsch und hatte sogar einen leicht steirischen Akzent. Sie gab vor, von der Cybersecurity-Abteilung der Bank zu sein“, erinnert sich der Unternehmer. Die Anruferin sagte ihm, die Banksysteme seien von einem Trojaner befallen worden und verdächtige Transaktionen von seinen Konten erfolgt. Sie wollte vom Unternehmer wissen, ob er diese Überweisungen veranlasst habe. Er verneinte. „Die Frauenstimme erklärte mir, dass ich über die Bestätigungs-App der Bank mehrere Freigaben erteilen müsse, um die Geldflüsse zu stoppen. Sie drängte, ich müsse schnell reagieren, da sonst das Geld weg sei. Außerdem solle ich umgehend die Polizei verständigen. Ich war misstrauisch und stellte auch Gegenfragen. Die Anruferin konnte jedoch jede Frage glaubwürdig beantworten. Ich stand unter Druck und wollte nichts falsch machen, also gab ich die Freigaben.“

Hinweis 31.001 Cyberfälle wurden 2025 dem Bundeskriminalamt gemeldet.

31.001 Cyberfälle wurden 2025 dem Bundeskriminalamt gemeldet.

Ein folgenschwerer Irrtum. Denn der Unternehmer ermöglichte so die betrügerischen Transaktionen. Betroffen waren sowohl Geldbewegungen innerhalb Österreichs als auch Überweisungen ins Ausland. Den Vorfall meldete der Obersteirer umgehend bei der Polizei. „Es war gleich klar, dass etwas nicht stimmen konnte. Besonders perfide war, dass mich die Anruferin sogar selbst dazu aufforderte, zur Polizei zu gehen.“ Ob er das Geld wiederbekommt, bleibt derzeit offen.

Hinweis 63.459 Cyberdelikte wurden in Österreich 2025 registriert. 63.459 Cyberdelikte wurden in Österreich 2025 registriert.

Der Fall ist tragisch, jedoch bei weitem kein Einzelfall (weitere Beispiele siehe unten). Im Laufe des Jahres 2026 ist die Zahl der Cyberangriffe weltweit um 22 Prozent gestiegen. Laut Cybercrime Report 2025 vom Bundeskriminalamt bleibt auch Österreich von dieser Entwicklung nicht verschont. Im Jahresvergleich 2024 zu 2025 nahmen die Cyberangriffe bundesweit um 8,6 Prozent zu, in der Steiermark waren es 27,4 Prozent.

Einfallstore gibt es viele. Der Fall in der Obersteiermark illustriert aber die größte Schwachstelle in Sachen Cybersicherheit – das sogenannte Social Engineering. Eine Angriffsmethode, bei der Täter gezielt psychologische Manipulation anwenden, um beim Gegenüber Vertrauen, Neugier oder Angst zu wecken und diese Emotionen auszunutzen. IT-Experte Gerald Kortschak rät zu Wachsamkeit: „Sobald einem ein Anruf seltsam vorkommt oder man sich unter Druck gesetzt fühlt, sollte man auflegen. Diese Härte muss man haben – auch wenn man Angst hat. Man muss sich Zeit lassen und sich ein Gesamtbild verschaffen.“ Vor allem bei der Aufforderung, Daten oder Überweisungen freizugeben, sollten laut dem Experten die Alarmglocken schrillen. „Das würde eine Bank nie telefonisch machen.“ Nachdem man aufgelegt hat, rät Kortschak dazu, umgehend die eigene Bankfiliale oder den Betreuer anzurufen. „Bei Unstimmigkeiten würde ich mir die Eckdaten immer auch noch per E-Mail schicken lassen. Auf keinen Fall sollte man aber die Nummer, von der der Anruf ausging, zurückrufen.“

Je weniger in die IT-Sicherheit investiert wird, desto wahrscheinlicher passiert etwas. Das sieht man auch im Fall der Angriffe auf Kühlsysteme.

Und noch einen Tipp hat der IT-Experte parat: „Sobald es um Geld geht, ist die Angst groß. Wer Angst hat, kann aber nicht mehr klar denken. Ich rate daher, schon im Vorfeld mit der eigenen Bank zu sprechen und abzuklären, wie diese bei einem Cybervorfall vorgeht.“

Auch Techjournalistin Shin Chang kennt die aktuellen Betrugsmaschen, wie sie im Rahmen einer WKO-Tech-Veranstaltung in Gleisdorf verriet: „Gerade zur Weihnachtszeit nehmen die Angriffe zu. Treffen kann es jeden. Man sollte die Angriffe jedenfalls nicht persönlich nehmen. Den Tätern sind die Größe oder die Art des Betriebs egal. Sie probieren einfach.“ Mit einem Virenscanner allein ist es laut Chang jedenfalls nicht getan. Neben regelmäßigen Schulungen dürfe auch die menschliche Komponente nicht außer Acht gelassen werden: „Der Mensch macht nun mal Fehler. Ist man gestresst, übersieht man schnell verdächtige Inhalte. Wichtig ist, dass, wenn etwas passiert, dies auch gemeldet wird – beispielsweise der IT-Abteilung. Und dann braucht es keine Schelte, sondern eher ein Dankeschön, dass man darüber infromiert hat und man so Schlimmeres verhindern kann. Alle Leute müssen mit ins Boot geholt werden. Nur so kommt man gegen die aggressiven Angriffe an“, meint Chang.

Die Cyberangriffe vertausendfachen sich aktuell. Die KI ist aggressiv. Weihnachten ist eine Hochsaison für Angriffe. Treffen kann es jeden.

Hacker übernahmen Kontrolle über hunderte Kühl- und Gefriersysteme

Bei einem Cyberangriff wurden am 11. Oktober die Kühlanlagen von etwa 700 französischen Supermärkten lahmgelegt. Tausende Tonnen Lebensmittel verdarben. Möglich wurden die Hackerangriffe durch eine veraltete Software in den Kühlsystemen. Verdächtigt wird der Iran. Ein zweiter europaweiter Angriff folgte Anfang November.

Hinweis Seit 1. Oktober 2026 gilt das Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz 2026 (NISG 2026). Unternehmen werden verpflichtet, Maßnahmen umzusetzen, um die Cybersicherheit zu erhöhen. Die SFG und die WKO Steiermark übernehmen bis zu 30 Prozent der Kosten von NIS-2-Projekten. 15.000 Euro werden maximal finanziert.

Infos und Antrag: Cyber!Sicher Seit 1. Oktober 2026 gilt das Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz 2026 (NISG 2026). Unternehmen werden verpflichtet, Maßnahmen umzusetzen, um die Cybersicherheit zu erhöhen. Die SFG und die WKO Steiermark übernehmen bis zu 30 Prozent der Kosten vonwerden maximal finanziert.

Cyberangriff legte zu Jahresbeginn steirischen Leitbetrieb lahm

Anfang des Jahres verschafften sich Unbefugte Zugriff auf Teile der IT-Infrastruktur der „Gady Family“. Für rund zwei Wochen war der Betrieb massiv eingeschränkt. Man reagierte sofort und schaltete vorsorglich alles ab. Der Betrieb entschied sich, seinen Sicherheitsvorfall öffentlich zu machen – damit auch andere daraus lernen können.