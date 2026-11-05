Kritik an schwacher Kontrolle bei Krankenständen

Der Herbst bringt nicht nur Zeitumstellung, Temperaturstürze und bunte Blätter, sondern auch regelmäßig ein Ansteigen der Krankenstände. Auch wenn die Monate Jänner und Februar „dank“ regelmäßiger Grippewellen traditionell als die Monate mit den meisten Ausfällen gelten, zeigt sich im Jahresverlauf auch ab September durch Erkältungen, Viren und Verletzungen ein deutliches Plus bei den Krankmeldungen.

Hinweis 8,8 Milliarden Euro beträgt hochgerechnet der Wertschöpfungsverlust durch Krankenstände in Österreich. Dazu kommen noch Behandlungskosten. 8,8 Milliarden Euro beträgt hochgerechnet der Wertschöpfungsverlust durch Krankenstände in Österreich. Dazu kommen noch Behandlungskosten.

Die daraus entstehenden Fehlzeiten sind nicht nur für die Betroffenen herausfordernd, sie haben auch volkswirtschaftliche Folgen. So beliefen sich die direkten Kosten krankheitsbedingter Ausfälle – bestehend aus der Entgeltfortzahlung der Betriebe (4,8 Milliarden Euro) sowie dem Krankengeld der Krankenversicherung (1,2 Milliarden Euro) – zuletzt (2024) auf sechs Milliarden Euro. Das entspricht immerhin 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zu den Behandlungskosten kommen noch Wertschöpfungsverluste, die unter vereinfachten Annahmen laut dem Fehlzeitenreport des WIFO bis zu 8,8 Milliarden Euro beziehungsweise 1,9 Prozent des BIP erreichen können. Heruntergebrochen auf Unternehmensebene liegt der Schaden im Schnitt bei 250 Euro pro Krankenstandstag.

Schwache Kontrollen

„Wer tatsächlich krank ist, soll sich selbstverständlich auskurieren, bis er wieder einsatzfähig ist“, stellt WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk klar. Immer wieder verweisen Unternehmen aber auf Fälle von nicht regelkonformer Verwendung von Krankenständen. Mit dieser Art von Sozialleistungsmissbrauch werde das auf Vertrauen und Fairness basierende Fundament des Sozialsystems aber untergraben. Begründbare Verdachtsfälle tauchen regelmäßig auf. Entsprechende Anfragen von Betrieben würden sich im WKO-Rechtsservice häufen, so Herk. Die tatsächlichen Kontrollmöglichkeiten seien aber beschränkt, räumt man bei der ÖGK ein.

Auch beim Arbeitsmarktservice (AMS) weiß man um die Problematik der „Flucht in den Krankenstand“ – wenn Arbeitslose beispielsweise kurz vor Besuch einer für sie verpflichtenden Jobbörse oder einer Prüfung der Arbeitsfähigkeit sich plötzlich krankmelden. Gegenmaßnahmen und Konsequenzen bleiben jedoch überschaubar. Es fehle ein geordneter Datenaustausch mit der ÖGK, so Karl-Heinz Snobe, Geschäftsführer des AMS Steiermark. Ein entsprechendes Pilotprojekt werde aber in Wien vom dortigen Arbeitsmarktservice und der ÖKG gerade aufgesetzt.

Kein Arbeitslosengeld

Gibt es einen konkreten Verdacht, sind genauere Beobachtungen durch das AMS beziehungsweise persönliche Vorladungen möglich; bestätigt sich der Verdacht, kann beispielsweise das Arbeitslosengeld laut Arbeitsmarktförderungsgesetz für sechs Wochen gesperrt werden. Zu einem derartigen Auszahlungsstopp wegen „Vereitelung oder Verweigerung“, eine zumutbare Beschäftigung anzunehmen, kam es in den ersten drei Quartalen in der Steiermark 3.473 Mal. Damit liegt man leicht über dem Bundesländerschnitt und hat eine Steigerung von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen, rechnet Snobe vor. Direkte Rückschlüsse, wie oft dabei ein vorgetäuschter Krankenstand das Motiv ist, lassen diese Zahlen aber aufgrund fehlender Feinauswertungen der Daten nicht zu.

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Belastbarer sind dagegen die von der Statistik Austria und im WIFO-Fehlzeitenreport erhobenen Daten bezüglich der allgemeinen Entwicklung der Krankenstände. Demnach steigt die Zahl der Kurzkrankenstände (stark), die durchschnittliche Länge dagegen nimmt kontinuierlich ab – sie befindet sich sogar auf einem historischen Tiefststand: 9,1 Tage dauerte der durchschnittliche Krankenstand im Vorjahr. Im Jahr 1965, dem ersten erfassten Jahr, lag dieser Wert mit 18,6 Tagen mehr als doppelt so hoch.

Auch die Zahl der Krankenstandstage ging zuletzt zurück. Die unselbständig Beschäftigten verbrachten demnach 2025 durchschnittlich 14,7 Kalendertage im Krankenstand.

Wer tatsächlich krank ist, soll sich auskurieren, ein Missbrauch untergräbt aber die Fairness.

Was man als Unternehmer tun kann

Wenn man als Unternehmen einen konkreten Verdacht auf einen Missbrauch einer Krankenstandsmeldung hat, sollte man Beweise sammeln, rät man bei der ÖGK. „Ob Social-Media-Beiträge, Berichte von Arbeitskollegen, geschilderte Ankündigungen oder Videos: Wichtig ist eine genaue Dokumentation“, so WKO-Rechtsexperte Georg Königsberger. Im Extremfall rät er zur Einschaltung einer Detektei, um den Missbrauch zu beweisen. Wichtig sei es auch, dass man im Fall des Falles die betreffende Person zur Rede stellt, so Beatrice Erker, Arbeitgebervertreterin in der ÖGK: „Den Mitarbeiter mit diesem Wissen zu konfrontieren hat eine Signalwirkung für die gesamte Belegschaft.“