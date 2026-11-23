Doppelten Grund zur Freude hat die Ölmühle Fandler: Der Familienbetrieb – idyllisch im oststeirischen Pöllau gelegen – feiert heuer nicht nur sein 100-jähriges Jubiläum, sondern bekam kürzlich auch das Landeswappen verliehen. „Für uns ist das ein schönes Zeichen der Wertschätzung – und gleichzeitig Motivation, weiter am Ball zu bleiben“, sagt Firmenchefin Julia Fandler. Anlässlich des besonderen Jubiläums warf sie für die „Steirische Wirtschaft“ einen Blick zurück in die Firmengeschichte.

Vor exakt einem Jahrhundert legte Martin Schirnhofer den Grundstein des Unternehmens, als er die sogenannte Sommerhofmühle im Pöllauer Tal erwarb. „Das Geld dafür lieh er sich von seiner Schwester in Knittelfeld. Die 110 Kilometer zurück nach Pöllau marschierte er mit dem Geld im Rucksack“, berichtet seine Urenkelin, die den Betrieb heute in vierter Generation führt. Später prägte Tochter Juliana den Betrieb, die in den Kriegsjahren schon mit 14 Jahren einstieg und das Unternehmen im Laufe der Jahre mit ihrem Mann Josef Fandler weiter formte.

© Fandler Blick in die Firmengeschichte: Das Bild stammt aus dem Jahr 1965.

Mit Robert Fandler kam in den 1980er-Jahren die nächste Generation im Unternehmen ans Ruder – er setzte insbesondere als Bio-Pionier neue Maßstäbe. Und so mauserte sich das Unternehmen zu einem Vorzeigebetrieb im Bereich hochwertiger kaltgepresster Bio-Öle. „Mein Vater hat das Potenzial von Qualitätsölen früh erkannt“, berichtet Julia Fandler. „Mit dem Ölsortiment im Koffer fuhr er mit dem Fahrrad durch die großen Städte Österreichs“, setzt sie nach.

Nach seinem frühen Tod übernahm schließlich Julia Fandler im Jahr 2006 die Geschicke des Unternehmens. Mit viel Zuversicht und Engagement lenkt sie den Betrieb mit rund 40 Mitarbeitern. Im Sortiment hat das Unternehmen heute nicht nur den steirischen Klassiker Kürbiskernöl, sondern auch spezielle Sorten wie Mandel- und Chiaöl, Zwetschkenkernöl, Leinöl, Marillen- oder Haselnussöl. „Mir ist die Wertschätzung von Lebensmitteln enorm wichtig“, sagt Fandler. „Ich möchte Bewusstsein schaffen, wie wichtig hochwertige Lebensmittel für die Gesundheit sind“, ergänzt sie.

Die Produktion der Qualitätsöle ist freilich aufwendiger als jene von Billigölen. 600.000 Tonnnen Kerne werden bei Fandler jährlich verarbeitet, daraus entstehen 220.000 Liter Öl, aus dem Nebenprodukt – dem sogenannten Presskuchen – werden zusätzlich Spezialmehle gewonnen. „Unsere Pressmeister arbeiten mit viel Fingerspitzengefühl und verarbeiten die Rohstoffe bei möglichst niedrigen Temperaturen, damit die Öle den vollen Geschmack entfalten können.“ Da die Öle nicht gefiltert werden, bleiben auch wichtige Fettsäuren, Vitamine und Aromen erhalten. Für die Einhaltung anerkannter Lebensmittelstandards ist der Betrieb auch nach IFS zertifiziert.

Einfach sei das Geschäft mit den Ölen nicht, gesteht sie ein: „Mühlen stehen heute generell vor großen Herausforderungen. Auch im Premium-Segment ist es nicht einfach, die Kosten sind in sämtlichen Bereichen gestiegen.“ Wie man damit umgeht? „Wir müssen uns immer wieder neu erfinden“, zeigt sie sich trotzdem zuversichtlich. „Eine ganz große Rolle spielt dabei natürlich mein Team“, streut sie ihren Mitarbeitern Rosen.