Was im Jahr 1945 in Gnas von Hans und Maria Roth als kleine Gemischtwarenhandlung gegründet wurde, wuchs unter Ferdinand Roth zur überregionalen Marke heran: Elf Standorte, mehr als 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und rund 180 Mitarbeiter zählt „Mode Roth“ mittlerweile. „Es ist sagenhaft, was über die Jahre alles passiert und gelungen ist“, erinnert sich Roth heute. Der Erfolgsunternehmer wurde nun für sein Lebenswerk mit dem Handelsmerkur – dem großen Preis der Sparte Handel der WKO Steiermark (siehe Seite 32) ausgezeichnet. Roth: „Ein unglaubliches Gefühl und eine großartige Wertschätzung.“ Es ist nicht die erste namhafte Würdigung – schon 2022 wurde ihm das Große Ehrenzeichen des Landes Steiermark verliehen.

Den Unternehmergeist in die Wiege gelegt

Geschäftssinn und Erfolgsdrang haben in der Familie Roth Tradition: Aus der Textilabteilung des Betriebs entwickelte sich 1981 vor Ort ein erstes eigenes Modehaus. Und während Ferdinand Roth ebendieses im Jahr 1986 von den Eltern übernahm und den Betrieb stetig expandierte, prägten auch seine Brüder Rudi (Roth Heizöle/Tank Roth) und Hans Roth (Saubermacher) steirische Leitbetriebe.

© Fischer Ferdinand Roth mit dem Handelsmerkur für sein Lebenswerk. Neben dem Unternehmertum engagierte er sich in mehreren wirtschaftlichen und ehrenamtlichen Funktionen für die Region und den ländlichen Raum.

Für Ferdinand Roth war der eigene Fokus auf Mode stets ein Herzensanliegen: „Ich habe früh gemerkt, was für ein wichtiges Ausdrucksmittel Kleidung für die Menschen sein kann“, erinnert er sich. Gemeinsam mit seiner Frau Linde baute er das Geschäft daher weiter aus: Ein zweiter Standort in Fürstenfeld war nur der Beginn, es folgten weitere Shops in der Südoststeiermark, später auch in Hartberg, Gleisdorf oder Leibnitz. „Ich glaube, ein wichtiger Erfolgsfaktor und Meilenstein war, dass es uns gelungen ist, bei den Menschen in unserer Region ein Bewusstsein für den Wert von Mode zu wecken. Dass es sich lohnt, sich gut anzuziehen – für sich selbst, aber auch für andere“, betont Roth.

Nicht umsonst konnte der Betrieb unter seiner Führung ein stetiges Wachstum verzeichnen – und mit der schon im Jahr 2014 erfolgten Übergabe an die dritte Generation mit Tochter Katrin Roth und Schwiegersohn Rainer Rauch ist auch die Zukunft längst gesichert. Ebendiese Zukunft hatte Ferdinand Roth stets im Blick – und legte entsprechend immer einen großen Schwerpunkt auf die Ausbildung junger Fachkräfte. Mehr als 250 Lehrlinge begleitete er im Zuge seiner Unternehmerkarriere auf ihrem beruflichen Weg – nicht zuletzt absolvierte er selbst auch drei Lehren (Einzelhandelskaufmann, Koch und Kellner).

Ferdinand Roth prägte mit seinem Weitblick und seiner Innovationskraft die steirische Handelslandschaft über Jahrzehnte.

Vor dem Hintergrund aktueller Trends ist für Roth klar: „Die duale Ausbildung – die Verschränkung von theoretischem Wissen und praktischer Erfahrung – wird in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. Ich wünsche den nächsten Generationen daher den Mut, sich an Dinge heranzutrauen. Klar ist aber auch: Ohne Arbeit und Fleiß wird es nicht gehen!“

Persönlicher Kontakt bleibt im Zentrum

Die Begeisterung für seine Branche hat Roth bis heute nicht verloren: „Das Schönste für mich war und ist es, täglich mit Menschen zusammenzutreffen und zu reden. Gerade in Zeiten, in denen die Menschen immer mehr Zeit vor Bildschirmen verbringen, wird der persönliche Kontakt zu den Kunden immer wichtiger.“ So heißt es auch in der Laudatio: „Die Auszeichnung würdigt einen Unternehmer, der wirtschaftlichen Erfolg stets mit Menschlichkeit, sozialer Verantwortung und tiefer Heimatverbundenheit vereint hat.“

Stillstand ist für Roth jedenfalls keine Option: „Der Handel muss weiterhin auf Innovationen setzen. Es gibt immer etwas Neues – das müssen wir leben und dürfen auch selbst die Neugier nie verlieren. Dann sehe ich eine große Zukunft für den heimischen Handel.“