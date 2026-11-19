Mit einem Exportvolumen von knapp über 28 Milliarden Euro und einem minimalen Minus gegenüber 2024 erweist sich die steirische Außenwirtschaft als stabiler Anker der heimischen Konjunktur. In Zeiten, die geprägt sind von instabilen geopolitischen Verhältnissen und teils schwer unter Druck geratenen Zielmärkten, sind aber auch die heimischen Exporteure stark gefordert.

„Vertrauen gewinnt angesichts dessen an Wert – und unsere Zielländer vertrauen auf unsere Exzellenz“, verwies Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer beim diesjährigen „Exporttag“ auf langjährige stabile Partnerschaften „vor der Haustüre“. Tatsächlich erweisen sich die Auslandsmärkte wie Italien, Deutschland oder der Südosten als stabile Partner. Dazu kommen Märkte wie Indien, Kanada oder der Mercosur-Raum in Südamerika. „Wachstum ist ohne Export nicht möglich“, unterstrich ICS-Geschäftsführer Karl Hartleb die Rolle der Außenwirtschaft für die Entwicklung des heimischen Standorts und die Bedeutung von Freihandelsabkommen. „Aus neuen Beziehungen dürfen aber keine neuen Abhängigkeiten werden“, mahnte Ehrenhöfer und drängte auf einen entsprechenden Mix aus Fokussierung und Diversifizierung.

Von Afrika bis Malaysia

Die diesjährigen Gewinner des Steirischen Exportpreises in drei Kategorien entsprechen diesem Anforderungsprofil.

Bei den Kleinunternehmen gewann FIMA Industries. Das erst 2024 von Markus Maierhofer gegründete und auf maßgeschneiderte Abfallbehandlungsanlagen spezialisierte Unternehmen kann auf eine Exportquote von 100 Prozent verweisen und hat zuletzt in Nigeria die größte Hausmüllaufbereitungsanlage im Subsahara-Raum realisiert.

Der diesjährige Preisträger in der Kategorie „Mittlere Unternehmen“ ist mit AXIS Flight Training Systems ein Unternehmen, das bei einer Exportquote von 96 Prozent die internationale Luftfahrtbranche mit hochsensiblen Simulatoren beliefert. „Wo es schwierig wird, zeigt sich die Kompetenz der Mitarbeiter“, verwies Gründer und Geschäftsleiter Christian Theuermann auf die Teamleistung und kündigte einen Ausbau in den USA an.

Mit AT&S gewann ein Leiterplatten- und Substrat-Hersteller die Kategorie „Großunternehmen“, der mit 15.000 Beschäftigten weltweit – 2.000 davon in der Steiermark – nicht nur Großwerke in Indien und Malaysien betreibt, sondern in Leoben aktuell auch das einzige IC-Substratwerk Europas hochfährt.