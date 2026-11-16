Für den steirischen Handel bringt die Vorweihnachtszeit ein ermutigendes Signal: 89 Prozent der Steirerinnen und Steirer ab 15 Jahren wollen heuer Weihnachtsgeschenke kaufen – nach 87 Prozent im Vorjahr. Das entspricht rund 985.000 Menschen, die ihren Liebsten eine Freude bereiten möchten. Pro schenkender Person sind durchschnittlich 330 Euro eingeplant, um zehn Euro mehr als 2025. Hochgerechnet ergibt sich daraus ein geplantes Geschenkvolumen von rund 325 Millionen Euro, etwa fünf Prozent mehr als im Vorjahr mit 310 Millionen Euro. Für viele Handelsbetriebe entscheidet das Weihnachtsgeschäft wesentlich mit über das Jahresergebnis. Hinter den Einkaufsplänen steht aber auch ein persönlicher Wunsch: Die Hälfte der Befragten freut sich darauf, das passende Geschenk für jemanden zu finden. Diese Freude am Schenken bleibt auch bei knappen Haushaltsbudgets lebendig.

Das positive Signal bedeutet allerdings keine Entwarnung. Steigende Personal- und Energiekosten sowie der Wettbewerb mit internationalen Online-Plattformen setzen die heimischen Betriebe unter Druck. Gleichzeitig bleiben die Haushalte vorsichtig: Laut aktueller WIFO-Prognose wächst der private Konsum in Österreich 2026 nur um real 0,4 Prozent, die Inflation dürfte 3,3 Prozent betragen. „Am Schenken halten die Steirerinnen und Steirer aber fest“, so Wohlmuth. Das höhere Gesamtbudget wird etwa zur Hälfte von mehr Schenkenden und zur Hälfte von höheren Ausgaben pro Person getragen. „Weil das persönliche Budget mit rund drei Prozent etwas schwächer steigt als die erwartete Teuerung, bleibt es real ungefähr auf Vorjahresniveau“, erläutert Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria. Wichtig für die Einordnung: Die Ergebnisse beschreiben Kaufabsichten, keine bereits erzielten Umsätze.

Die Absichten sprechen aber klar für die Geschäfte vor Ort: 83 Prozent wollen Weihnachtsgeschenke auch in Einkaufs- und Fachmarktzentren kaufen, 82 Prozent in Ortskernen bzw. Einkaufsstraßen. Gleichzeitig planen 68 Prozent, auch online zu bestellen. Die Einkaufswege ergänzen sich somit. „Weihnachten ist die Zeit, in der wir anderen ganz bewusst eine Freude machen wollen. Unsere Händlerinnen und Händler können dabei etwas bieten, das zählt: persönliche Beratung, Ideen und die Möglichkeit, ein Geschenk direkt auszuwählen und mitzunehmen. Wer bei einem Betrieb in der Steiermark einkauft, unterstützt zugleich Arbeits- und Ausbildungsplätze und lebendige Ortskerne. Die Kauf-bereitschaft ist da – jetzt geht es darum, daraus ein gutes Weihnachtsgeschäft für unsere Betriebe zu machen“, betont Wohlmuth. Mit der beauftragten Untersuchung stellt die Sparte Handel den Betrieben eine Grundlage für die Planung der entscheidenden Verkaufswochen zur Verfügung. Die steirischen Ergebnisse beruhen auf 306 Befragten aus der Steiermark innerhalb einer österreichweiten Erhebung mit 2.831 Personen ab 15 Jahren. Besonders relevant: Zum Befragungszeitpunkt hatten bereits 40 Prozent mit dem Geschenkekauf begonnen. Den Großteil ihrer Präsente wollen 26 Prozent in der zweiten Novemberhälfte und 27 Prozent in der ersten Dezemberhälfte besorgen.

Welche Geschenke die Steirerinnen und Steirer unter den Christbaum legen

Gutscheine bleiben auch 2026 das beliebteste Weihnachtsgeschenk: 38 Prozent der Befragten wollen damit Freude schenken. Besonders gefragt sind bei den Gutscheinschenkenden Thermen-, Wellness- und Spa-Besuche. Auf den weiteren Plätzen folgen Kosmetika mit 36 Prozent, Spielwaren mit 33 Prozent und Bekleidung beziehungsweise Textilien mit 32 Prozent. Bücher stehen bei 26 Prozent auf der Einkaufsliste, Bargeld bei 20 Prozent. Die weiteren Plätze belegen Genussmittel mit 18 Prozent sowie Sportartikel und Schmuck mit jeweils 17 Prozent. Den zehnten Rang teilen sich Wein und Lederwaren bzw. Schuhe mit jeweils elf Prozent. Gegenüber dem Vorjahr legen vor allem Kosmetika um acht Prozentpunkte sowie Bücher und Lederwaren bzw. Schuhe um jeweils fünf Prozentpunkte zu. Insgesamt planen die Steirerinnen und Steirer den Kauf von rund 6,4 Millionen Weihnachtsgeschenken – das sind durchschnittlich 6,5 Präsente pro Person.

Preis, kurze Wege und Auswahl entscheiden über den Einkaufsort

Wo die Geschenke gekauft werden, entscheidet sich vor allem am Preis: Für 45 Prozent sind Preise, Aktionen und Rabatte ausschlaggebend. Dahinter folgen kurze Wege beziehungsweise die Möglichkeit, alles an einem Ort zu erledigen, mit 29 Prozent, eine große Auswahl mit 27 Prozent und eine schnelle, bequeme Lieferung nach Hause mit 26 Prozent. Für 22 Prozent zählt, mit ihrem Einkauf bewusst ein österreichisches oder regionales Unternehmen zu unterstützen. Unkomplizierter Umtausch und Rückgabe sind für 19 Prozent wichtig, persönliche Beratung und Service für 18 Prozent, das Einkaufserlebnis und die weihnachtliche Atmosphäre für 14 Prozent. Dass Weihnachten dennoch mehr ist als die Suche nach dem günstigsten Angebot, zeigt die Vorfreude: 20 Prozent freuen sich am meisten auf das Bummeln durch festlich geschmückte Geschäfte und Straßen – deutlich mehr als auf ein Schnäppchen, das für elf Prozent an erster Stelle steht. „Bummeln schlägt Schnäppchen zu Weihnachten - die Vorfreude gilt mehr dem festlichen Einkaufserlebnis als dem günstigsten Preis“, fasst Wolfgang Ziniel zusammen.

Regional schenken: Chancen für steirische Geschäfte und Ortskerne

Für den steirischen Handel ist die Verbundenheit mit der Region ein wichtiger Anknüpfungspunkt: 85 Prozent wollen Weihnachtsgeschenke auch aus Österreich beziehungsweise ihrer Region kaufen. Regionale Produkte sind zudem die einzige abgefragte Kategorie, bei der mehr Menschen ihre Einkäufe gegenüber dem Vorjahr ausweiten als einschränken möchten: 14 Prozent planen mehr, zwölf Prozent weniger zu kaufen. Das ist ein vorsichtig positives Signal, kein breiter Aufschwung. Gleichzeitig bleiben die Geschäfte vor Ort über alle Generationen hinweg gefragt: In jeder Altersgruppe planen rund 80 bis 90 Prozent einen Einkauf im Ortskern. Wohlmuth: „Ein Weihnachtsgeschenk kann doppelt Freude machen: den Menschen, die es bekommen, und der Region, in der es gekauft wird. Wer bei unseren steirischen Betrieben einkauft, unterstützt Arbeits- und Ausbildungsplätze und trägt dazu bei, dass unsere Ortskerne lebendig bleiben. Die Studie zeigt, dass regionale Produkte gefragt sind. Für unsere Händlerinnen und Händler liegt darin eine Chance – gerade dann, wenn sie Herkunft, Qualität und persönliche Beratung sichtbar machen“, betont Gerhard Wohlmuth, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Steiermark.



