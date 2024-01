Die Wirtschaftskammer stellt in den kommenden Monaten das Thema „Leistung muss sich lohnen“ in den Mittelpunkt ihrer kommunikativen Bemühungen. Aber da geht noch mehr: wenn sich nämlich viele der 100.000 Unternehmer:innen in der Steiermark vornehmen, das Thema in persönlichen Runden oder im Austausch mit ihren Mitarbeiter:innen anzusprechen und zu diskutieren.

Womit wir in den nächsten Wochen und Monaten auf Sie zukommen werden:

Den eigenen Interessen ein Sprachrohr geben und Mitstreiter:in werden!

Die WKO Steiermark ist Tag für Tag damit beschäftigt, mit großer Hartnäckigkeit Forderungen durchzusetzen, noch mehr bürokratische Hindernisse zu verhindern oder Zukunftsweisendes auf Schiene zu bringen. Mit www.unternimmwas.at wird die WKO Steiermark auf eine Plattform einladen, auf der Unternehmer:innen zu Mitstreiter:innen der jeweiligen Themen werden.



An der WKO Interessenvertretung mitgestalten und mitarbeiten!

Damit die Wirtschaftskammer die Interessenvertretung der Unternehmer:innen sein kann, braucht es – Unternehmer:innen! Nämlich jene, die sich für die Interessen ihrer Branche einsetzen und manchmal auch kämpfen müssen. Ja, das bedeutet Aufwand. Aber wer es probiert hat, weiß: Es macht Sinn! Klingt interessant? Dann schicken Sie uns einfach ein Mail an ichbindabei@wkstmk.at, wir melden uns umgehend.