Die heimische Wirtschaft steht unter Kostendruck, energieintensive Unternehmen warnen vor Wettbewerbsnachteilen. Ist Energie in Österreich zu teuer?

Michael Strebl: Die geopolitische Situation hat massiven Einfluss auf die Strom- und Gaspreise. Davon können wir uns in Österreich leider nicht abschotten. Was hilft, ist der zeitnahe und massive Ausbau der heimischen erneuerbaren Energie. Jede Kilowattstunde, die nicht aus fossilen Energieträgern aus dem Ausland erzeugt wird, macht uns unabhängiger und stärkt letztendlich auch den Wirtschaftsstandort Österreich. Eines muss man aber auch betonen: Von Preisspitzen, wie wir sie im Jahr 2022 gesehen haben, sind wir zum Glück noch weit entfernt.

Eine strukturelle Ursache für das Preisregime ist das Merit-Order-Prinzip. Ist das noch zeitgemäß?

Die Merit-Order ist kein Prinzip, das ausschließlich für den Strommarkt gilt – alle Grundstoffindustrien folgen diesem Markt-Prinzip. Und auch hier gilt: Der Ausbau der Erneuerbaren hilft langfristig: Je häufiger sie den Strombedarf decken, desto seltener bestimmen teure Gaskraftwerke den Preis. Aber das heißt nicht, dass man auf europäischer Ebene nicht über eine Weiterentwicklung des Systems diskutieren kann.

Wie lässt sich verhindern, dass die Investitionskosten für Produktion und Netzausbau die Energiekosten weiter in die Höhe treiben?

Durch die Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung der E-Control, aber auch durch das Elektrizitätswirtschaftsgesetz gibt es einige Punkte, die eine Dämpfung der Kosten des zusätzlichen Netzausbaus bewirken sollen. Wir haben errechnet, dass durch mehr Flexibilität im Netz künftig Ausbaukosten um 300 Millionen Euro pro Jahr vermieden werden könnten.

Steckbrief Zur Person Michael Strebl ist seit März Vorstand der E-Control. Davor war der Salzburger unter anderem Geschäftsführer beim alternativen Anbieter MyElectric, später bei der Salzburg Netz und zuletzt zehn Jahre Vorsitzender der Geschäftsführung der Wien Energie.

Der letzte Sommer hat mit Trockenheit und Niedrigwasser in den Flüssen die heimische Stromproduktion beeinflusst. Ist unsere Versorgungssicherheit bedroht?

Wir haben im heurigen Sommer tatsächlich gesehen, wie groß der Einfluss der klimatischen Bedingungen auf unsere Energieversorgung ist. War es im heurigen Sommer viel zu trocken, hatten wir beispielsweise im Jahr 2024 eines der besten Wasserjahre seit langem. Der Einfluss ist also unbestritten. Nichtsdestotrotz sehen wir keine Gefährdung der Versorgungssicherheit in Österreich.

Die Großhandelspreise bei Strom sind zuletzt massiv gestiegen. Gibt es mittelfristig eine Perspektive für eine nachhaltige Entspannung?

Leider ist bei aktuell sehr hohen Gaspreisen während des Winters nicht mit einer Entspannung zu rechnen. Diese könnte bei entsprechender Erzeugung aus Erneuerbaren ab dem zweiten Quartal 2027 aber eintreten.

Wie gut ist Österreich bei der Gasversorgung auf neuerliche Krisen vorbereitet?

Wir haben heute eine gänzlich andere Situation als zu Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Damals waren wir von einem einzigen Gaslieferanten, nämlich Russland, abhängig. Heute sind wir in unserer Gasversorgung viel diversifizierter. Aus heutiger Sicht gehen wir daher davon aus, dass die Gasversorgung für den Winter gesichert ist.

Sind staatliche Eingriffe wie ein Industriestrompreis geeignet, Wettbewerbsnachteile nachhaltig zu reduzieren, oder nur eine Symptombekämpfung?

Jeder Eingriff in den Markt sollte so kurz wie möglich und so lange wie nötig sein. Regulatorische Eingriffe können nur Symptombekämpfung sein. Niedrigere Preise gibt es grundsätzlich nur, wenn wieder ausreichend Energieangebot vorhanden ist – das gilt sowohl für Erneuerbare als auch Fossile.

Wo liegt da die Grenze zwischen notwendiger Intervention und einer Verzerrung des freien Markts?

Man muss unterscheiden, um welche Eingriffe es sich handelt. Wichtig ist, dass Investitionsentscheidungen möglichst wenig betroffen sind. Ein unerwartet hoher Preis über längere Zeit hinweg, wie 2022, kann zu Gewinnen führen, die kein Investor bei seiner Entscheidung miteinbezogen hat. Hier dürfte die Verzerrung relativ gering sein. Interventionen, die bereits bei kurzfristigen und relativ geringen Preissteigerungen greifen, sind allerdings anders zu beurteilen. Diese erhöhen nur die Risikoaufschläge am Kapitalmarkt. Kurzfristige positive Effekte werden dann durch langfristige negative Effekte kompensiert – oder sogar mehr als ausgeglichen.

Wie würde Ihre Strategie für ein Unternehmen für die kommenden fünf Jahre aussehen: langfristige Fixpreisverträge oder flexible Börse-Modelle?

Die optimale Strategie muss immer auch von den Flexibilitätsbedürfnissen des Unternehmens abhängen. Das kann bei kleinen Unternehmen bedeuten, Fixpreisverträge abzuschließen, bei großen Unternehmen können aber auch Alternativen im Rahmen eines integrierten Risikomanagements möglich sein.