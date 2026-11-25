Wasser, vor allem Trinkwasser, ist ein wertvolles Gut. Während es in vielen Regionen der Erde regelmäßig zu trockenheitsbedingten Notlagen kommt, kämpft man zuletzt auch hierzulande immer wieder mit Wasserknappheit. Das Grazer Start-up „Indigo Water“ bietet nun einen neuen Lösungsansatz.



„Weltweit geht ein Drittel des Trinkwassers über Lecks in Leitungen verloren. In Europa sind es immer noch knapp 25 Prozent“, erklärt Gründer und CEO David Steffelbauer. Der Steirer stieß im Zuge seiner Doktorarbeit auf die Thematik, forschte international – und machte mit seinen Ansätzen zur Lokalisierung solcher Lecks weltweit von sich reden. Vergangenes Jahr entschied er daher, ein Unternehmen zu gründen. Steffelbauer: „Weil ich meine Ideen in der Praxis verwirklichen wollte.“ Unterstützt wird er von der früheren Grazer Gemeinderätin Anna Robosch als CMO, die als Bindeglied zur kommunalen Wirtschaft fungiert.

Eine enorme Menge Wasser geht im Leitungsnetz verloren. Das ist einer der günstigsten Hebel gegen Wassermangel.

Gemeinsam gossen sie Steffelbauers entwickelte Algorithmen in konkrete Produkte. Mit der KI-gestützten Software können vorhandene Daten von Wasserversorgern genutzt werden, um den genannten Wasserverlust einzudämmen.

© Indigo Water Anna robosch und David Steffelbauer

Was wird geboten? „Da wäre unsere ‚Data Drop Plattform‘, die Daten sammelt, zusammenbringt und bei Bedarf auch korrigiert“, erklärt Steffelbauer. So sollen etwa Sensorfehler schnell erkannt werden.

Mit der zweiten Lösung „Waterloss Insight“ geht es dann um die Erkennung und Ortung von Lecks. „Unser System ist viel effizienter als bestehende Ansätze, da es die Suche deutlich einschränkt“, so der Gründer. Indigo Water verspricht eine zehnmal schnellere Leck-Lokalisierung, geht aber noch darüber hinaus. „Waterloss Foresight“ soll künftige Rohrbrüche vorhersagen. Praxistests und Modellversuche – etwa an einem Netz in Kanada – stimmen optimistisch: Bei Sanierung nach den Empfehlungen der Softwarel wären innerhalb von fünf Jahren rund 35 Prozent weniger Rohrbrüche aufgetreten.



Aktuell ist man auf der Suche nach Investoren – denn vom Konzept sind beide Founder überzeugt: „Wasser, das durch Lecks verloren geht, wurde bereits behandelt, es wurden schon Infrastruktur- und Stromkosten aufgewendet. Unser Ansatz bietet enormes Einsparungspotenzial“, betont Robosch. Pilotkunden werden noch aufgenommen, mit dabei sind etwa Lau­sanne in der Schweiz sowie Mautern.