Wenn die Kundschaft nach dem Umzug mit dem Taxi anrückt

Der Schritt an den neuen Standort von Pernegg nach Bruck hat sich für die Unternehmerin gelohnt. „Wir haben echt Erfolg da im Geschäft, muss ich sagen“, zieht Braier rund um den ersten Jahrestag zufrieden Bilanz. Die „Steirische Wirtschaft“ war vor Ort, um die Unternehmerin in ihrem Salon zu besuchen und mit ihr über den Neustart in Bruck zu sprechen. Unterstützung erhielt Braier auch bei der Suche nach passenden Fördermöglichkeiten. Gerade ein Umbau sei zu Beginn mit hohen Kosten verbunden. „Natürlich ist es schön, wenn man von der Stadt oder von anderen Förderstellen ein bisschen Unterstützung bekommt, weil am Anfang ein Umbau immer sehr kostenintensiv ist“, erzählt sie. Gemeinsam mit der WKO-Regionalstelle und Frau in der Wirtschaft wurde deshalb ausgelotet, welche Förderungen für die Neuansiedlung möglich waren.

© Claudia Gollob Manuela Braier ist mit ihrem Betrieb von Pernegg nach Bruck übersiedelt.

Enormer Einzugsbereich

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist für Braier die klare Positionierung ihres Salons. „Wir sind spezialisiert auf Extensions, also Haarverlängerungen, blonde Haare und lange Haare“, erklärt sie. Neu hinzugekommen ist ein Bereich, der vor allem für Frauen ab 50 zunehmend interessant wird: der Übergang zu natürlichem Grau.

Dabei werden gefärbte Haare so bearbeitet, dass Kundinnen ihre Naturhaarfarbe wieder wachsen lassen können, ohne dafür lange Haare abschneiden zu müssen. Dass die Spezialisierung aufgeht, zeigt auch der Einzugsbereich des Salons. Kundinnen kommen längst nicht nur aus Bruck und Umgebung. „Durch die Spezialisierung kommen auch Menschen von weiter weg, aus Niederösterreich und Kärnten zum Beispiel“, sagt Braier. Das Internet spiele dabei eine wichtige Rolle. „Da sieht man, die Spezialisierung ist natürlich gut.“

Gleichzeitig sind ihr viele Kundinnen vom früheren Standort treu geblieben. „Fast alle eigentlich“, sagt Braier. Manche nehmen dafür durchaus längere Anfahrten auf sich. „Sogar mit dem Zug, das finde ich sehr entzückend. Und eine ist sogar mit dem Taxi gekommen.“ Für Braier ist diese Treue auch eine Bestätigung dafür, dass persönliche Betreuung und über Jahre aufgebautes Vertrauen im Friseurhandwerk weiterhin eine zentrale Rolle spielen.