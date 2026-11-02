125 Jahre WIFI Tirol: Mit Bildung die Zukunft gestalten

Seit 125 Jahren begleitet das WIFI Tirol Menschen und Unternehmen auf ihrem Bildungsweg und gestaltet die wirtschaftliche Entwicklung des Landes aktiv mit. Was 1901 als Gewerbeförderungsinstitut begann, entwickelte sich zum größten beruflichen Bildungszentrum Westösterreichs. Schon früh setzte das Institut wichtige Impulse: 1905 startete die Wirtschaftsberatung für Unternehmen, 1929 folgte die Berufsberatung. Ab 1975 brachte das WIFI mit maßgeschneiderten Firmentrainings die Weiterbildung direkt in die Betriebe. Bereits 1978 wurde mit einem eigenen Medienservice der Grundstein für das heutige digitale Lernen gelegt. Ein weiterer Meilenstein folgte 2009 mit der Entwicklung des Lernmodells LENA für lebendiges und nachhaltiges Lernen. Mit der Eröffnung des WIFI Oberland 2023 wurde das regionale Bildungsangebot weiter ausgebaut.

Heute besuchen jährlich mehr als 40.000 Teilnehmer:innen rund 4.000 Kurse, begleitet von über 1.800 Trainer:innen. Mit sieben regionalen Bildungszentren ist das WIFI in ganz Tirol präsent. Zum 125-jährigen Jubiläum am 30. Oktober 2026 blickt das Institut unter dem Motto „WIFI wirkt – Gestern Heute Morgen“ jedoch nicht nur auf seine Geschichte zurück. Im Mittelpunkt steht vor allem die Frage, wie sich berufliche Bildung in den kommenden Jahren verändern wird und welche Kompetenzen die Wirtschaft künftig benötigt.

Für WK-Präsidentin Barbara Thaler ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der beruflichen Bildung ein entscheidender Erfolgsfaktor für den Wirtschaftsstandort: „Unsere Betriebe stehen vor tiefgreifenden Veränderungen. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und neue Technologien verändern Berufsbilder und stellen neue Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer die Fachkräfte von morgen sichern will, muss heute in ihre Aus- und Weiterbildung investieren. Genau hier setzt das WIFI Tirol an. Es verbindet wirtschaftliche Praxis mit modernen Lernangeboten und sorgt dafür, dass neue Kompetenzen dort ankommen, wo sie gebraucht werden – in unseren Betrieben.“

© Bastian Fettinger Tauchen in die Geschichte von 125 Jahre WIFI ein: WIFI-Beiratsvorsitzender Markus Dax, WK-Tirol Präsidentin Barbara Thaler und WIFI-Institutsleiter Paul Vyskovsky

Lernen wird individueller, digitaler und praxisnäher

Die berufliche Weiterbildung steht vor einem grundlegenden Wandel. Reine Wissensvermittlung tritt zunehmend in den Hintergrund. Gefragt sind Kompetenzen, die Menschen befähigen, neue Herausforderungen zu bewältigen und ihr Wissen unmittelbar in der Praxis einzusetzen. Das WIFI Tirol gestaltet diese Entwicklung aktiv mit und setzt dabei auf ein Zusammenspiel aus modernen Technologien, persönlicher Betreuung und praxisorientierten Lernumgebungen. Ein zentraler Baustein ist die stärkere Individualisierung des Lernens. Künftig sollen Teilnehmer:innen zusätzlich zur persönlichen Betreuung durch erfahrene Trainer:innen von einem KI-gestützten digitalen Lernbegleiter profitieren. Dieser soll individuell beim Einstieg in neue Lerninhalte unterstützen. Gleichzeitig werden praktische Übungen in Werkstätten noch enger mit digitalen Lernangeboten verknüpft.

„Die Zukunft der Weiterbildung ist nicht entweder digital oder persönlich. Sie verbindet das Beste aus beiden Welten“, erklärt WIFI-Geschäftsführer Paul Vyskovsky. „Mit digitalen Lernbegleitern können wir noch gezielter auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Gleichzeitig bleiben unsere Trainerinnen und Trainer, der persönliche Austausch und das gemeinsame praktische Arbeiten unverzichtbar. Unser Ziel ist es, Lernen noch lebendiger, flexibler und nachhaltiger zu gestalten.“ Die Grundlage dafür bildet unter anderem das vom WIFI Tirol entwickelte Lernmodell LENA, das die Lernenden in den Mittelpunkt rückt und aktives, selbstständiges Lernen fördert.

Moderne Infrastruktur für die Fachkräfte von morgen

Dass sich die Zukunft der Bildung nicht nur in neuen Lernkonzepten widerspiegelt, zeigt das WIFI Tirol auch mit Investitionen in seine Infrastruktur. Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums wird das umfassend modernisierte Gebäude C am WIFI Campus in Innsbruck wiedereröffnet. Das Branchenzentrum verbindet zeitgemäße Lernbedingungen mit nachhaltiger Gebäudetechnik. Bei der Sanierung wurde besonderer Wert auf Energieeffizienz, Dämmung und alternative Energiequellen gelegt. Angestrebt wird der klimaaktiv-Gold-Standard.

Tirolweit verfügt das WIFI über mehr als 270 Werkstätten, Multifunktions-, Medien- und Seminarräume. Diese werden in enger Abstimmung mit den jeweiligen Branchen laufend weiterentwickelt, damit die Teilnehmer:innen mit jenen Technologien und Verfahren arbeiten können, die auch in den Betrieben eingesetzt werden.

Für WIFI-Beiratsvorsitzenden Markus Dax ist diese Nähe zur Wirtschaft entscheidend: „Berufliche Bildung muss mit der Geschwindigkeit Schritt halten, mit der sich unsere Wirtschaft verändert. Unsere Unternehmen brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neue Technologien nicht nur kennen, sondern auch praktisch einsetzen können. Deshalb ist es wichtig, dass wir Ausbildungsinhalte gemeinsam mit den Branchen entwickeln und unsere Lernumgebungen laufend modernisieren. Das WIFI schafft damit die Voraussetzungen, um Fachkräfte gezielt auf die Anforderungen von morgen vorzubereiten.“

Lebenslanges Lernen als Schlüssel zum Erfolg

Neue Technologien, veränderte Geschäftsmodelle und sich wandelnde Berufsbilder machen Weiterbildung zunehmend zu einem festen Bestandteil des Berufslebens. Das WIFI Tirol will deshalb auch künftig ein breites und flexibles Bildungsangebot bereitstellen. Kompakte Qualifizierungen, digitale Lernmöglichkeiten und berufsbegleitende Angebote sollen es erleichtern, vorhandene Kompetenzen aufzufrischen und neue Fähigkeiten zu erwerben. „Ein Berufsabschluss allein wird künftig nicht mehr ausreichen, um ein ganzes Arbeitsleben lang auf dem neuesten Stand zu bleiben“, betont Markus Dax. „Lebenslanges Lernen wird zur entscheidenden Voraussetzung für beruflichen Erfolg und unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit. Mit dem WIFI haben wir in Tirol einen starken Partner, der neue Entwicklungen frühzeitig aufgreift und daraus konkrete Bildungsangebote macht. Damit investieren wir unmittelbar in die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes.“

Weitere Informationen: https://www.tirol.wifi.at/wifiwirkt

