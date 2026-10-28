50 Jahre auf Tastendruck

Halb sieben Uhr früh, Portierhaus eines Tiroler Industriebetriebs. Die Schicht kommt, drückt dem Mann in der Loge hundert Schilling in die Hand, der lädt die interne Wertkarte auf, und weiter geht es zum Kaffeeautomaten. So sah bargeldloses Bezahlen aus, lange bevor jemand das Handy ans Terminal hielt. Geschäftsführer Bernhard Peskoller erzählt die Szene, als wäre sie von gestern. Für Holly war sie eine von vielen Wetten auf die Zukunft. Manche gingen auf, manche kosteten Lehrgeld. Beides gehört zu 50 Jahren Firmengeschichte.

Die Jause, die zur Idee wurde

1976 gründen August und Anni Hollnbuchner in Hall das Unternehmen. Der Anfang hat mit Kaffee wenig zu tun: Bei Swarovski Optik in Absam gibt es zwar eine Kantine, aber in der Jausenpause nichts, also liefert Holly täglich frisch belegte Brote. Bald steht dort auch der erste Automat, drei, vier Getränke im Sortiment, ein Cappuccino ist technisch noch undenkbar. Heute sind es rund 20 Optionen mit Varianten, und Swarovski Optik führt bis heute die Kundennummer eins. Der Rest der Frühgeschichte liest sich als Wachstumskurve: 100 Geräte nach knapp fünf Jahren, 1987 ein Betriebsgebäude in Mils, 2003 der Neubau am Löfflerweg in Hall. Bernhard Peskoller, langjähriger Geschäftsführer und Miteigentümer, übernahm 2013 die restlichen Anteile der Gründer zur Gänze. Rund 8.000 Heiß- und Kaltgetränkeautomaten betreut das Unternehmen heute, mehr als 70 Mitarbeiter:innen arbeiten in Hall.

Über die Automaten konnten wir viele Menschen zielgerecht und schnell versorgen. Das ist bis heute unsere große Stärke.





Was Holly früh verstand: Die Pause im Werk dauerte 15 Minuten, und in 15 Minuten waren Kaffee und Semmel für einen Arbeiter schlicht nicht zu schaffen. „Über die Automaten konnten wir viele Menschen zielgerecht und schnell versorgen. Das ist bis heute unsere große Stärke“, weiß Bernhard Peskoller. Dass die Pause seither flexibler geworden ist, ändert daran wenig. Wer schnell etwas Ordentliches will, drückt einen Knopf.

Lehrgeld inklusive

Vorne dabei zu sein hat bei Holly Tradition, und es hat seinen Preis. Als erste bauten die Haller alte Automaten auf Cappuccino um, sechs bis acht Stunden pro Gerät, alles mechanisch. Auf die Wertkarte folgte der Schlüssel, dann Displays und die frühe Kartenzahlung “Quick”, die vom Markt zunächst nicht angenommen wurde. „Nicht alle Entscheidungen waren richtig, da haben wir viel Geld versenkt“, sagt Peskoller. „Aber ohne Ausprobieren wären wir in Tirol nicht die Nummer eins.“ Heute lautet die Formel: In der Industrie bleibt das Schlüsselsystem, im öffentlichen Bereich wird auf kontaktloses Zahlen umgerüstet. Der Grund ist einfach: „Den Kaffee, den wir heute nicht verkaufen, weil jemand kein Kleingeld hat, der ist nicht mehr aufzuholen.“

Die nächste Wette läuft bereits. Ab Herbst testet Holly bei einem Großkunden einen Automaten, der neben Cappuccino auch Cold Brew, Eiskaffee, Matcha und Proteinshakes zapft. Rund ein Drittel der jungen Konsument:innen greift zu kaltem Kaffee, das Gerät kostet das Dreifache eines herkömmlichen. „Auf Instagram gibt es einen Hype. Uns interessiert, ob er beim Konsumenten am Automaten tatsächlich ankommt“, sagt Peskoller. Der Test soll es zeigen.

Vom Keller ins Zentrum

Die größte Veränderung der letzten 15 Jahre ist für Peskoller die Kaffeekompetenz. Früher schob man den Automaten am liebsten in eine Ecke, heute steht er als Kommunikationsinsel mitten im Betrieb. Dazu hat die Übernahme der Rösterei Kaffee Nosko 2018 beigetragen, seither röstet Holly selbst und bestimmt die Qualität. Damit sie am Automaten ankommt, ist der Betrieb HACCP-zertifiziert und mindestens zweimal pro Woche an jedem Gerät. Brühgruppen werden im Rhythmus getauscht, in Hall wird verkostet, wie das Produkt schmecken soll. „Der Mitarbeiter vor Ort ist der wichtigste im Unternehmen. Er hört, was die Kund:innen wollen“, unterstreicht Peskoller.

Vom Automatenaufsteller ist Holly zum Kaffeedienstleister geworden: Siebträger und Vollautomaten für Hotellerie und Gastronomie, Lösungen für Büros und den Gesundheitsbereich, dazu Schulungen für Gastro-Teams, vom Mühleneinstellen bis zur Milchschaumtechnik, als Antwort auf den Fachkräftemangel. Fast 35 Prozent des Umsatzes macht das Gastronomiegeschäft inzwischen aus. „Wären wir beim klassischen Automaten geblieben, würde es uns schon lange nicht mehr geben“, sagt Peskoller. Seit 2021 ist Holly zudem Klimabündnis-Betrieb, eingekauft wird, wo immer möglich, bei Tiroler Produzent:innen.

© WK-Tirol/Friedl

Wer 8.000 Automaten wartet, spürt die Konjunktur zuerst

Genau diese Breite macht Holly zum Seismografen der Tiroler Wirtschaft. Wo in der Industrie Schichten wegfallen, gehen die Tassenzahlen zurück, der Aufwand bleibt: hinfahren, reinigen, befüllen. Gleichzeitig kostet Rohkaffee rund 300 Prozent mehr als vor der Pandemie. Und dann kommt die Regulierung. Vor Jahren stellte Holly auf Papierbecher um, dreimal so teuer wie Kunststoff und vom Recycler als Papier anerkannt. Wegen einer dünnen Beschichtung werden sie nun trotzdem wie Plastik abgabepflichtig, 180.000 Euro im Jahr. Die Flaschenbepfandung kostete am Automaten ein Viertel des Umsatzes. Ein Antrag, die 2003 „vorübergehend“ von zehn auf 20 Prozent erhöhte Mehrwertsteuer auf Kaffee zurückzunehmen, blieb ohne Antwort.

Dass es auch anders geht, weiß Peskoller aus Erfahrung: Als die Registrierkassenpflicht auch für Automaten kommen sollte, wurde Holly gemeinsam mit der Wirtschaftskammer aktiv. Die Regelung wurde in letzter Minute gestrichen. „So schwer wie jetzt hatten wir es in 50 Jahren noch nie. Wir jammern nicht, wir lösen Probleme, das haben wir immer getan“, sagt er. „Aber wir erwarten von der Politik, dass sie zuhört, bevor sie entscheidet. Sonst bestraft sie am Ende die Fleißigen.“

Was trotzdem motiviert? Ein Team, in dem manche über 30 Jahre dabei sind und deren Kinder inzwischen mitarbeiten. Kund:innen, die schreiben, wie gut die Versorgung läuft. Und Tiroler Betriebe, die anklopfen, weil sie ihre Chips aus heimischen Kartoffeln in den Automaten bringen wollen. Das Jubiläum war im April. Groß gefeiert wird, wenn die Zeit danach ist. Bis dahin steht Holly weiter dort, wo Tirol Pause macht.