Durch Zufall zum Handwerk

Die Liebe zum Handwerk hat ihn auf der Baustelle gepackt. Heute leitet er gemeinsam mit seinem Schwager, Lorenz Anker, Anker Dach + Glas in Hall. Seine Erfahrung als gelernter Spengler, Glaser- und Holzbaumeister bringt er auch in die Funktionärsarbeit ein – besonders, wenn es um Fachkräfte und die Zukunft der Ausbildung geht.

Als Jugendlicher wusste Markus Anker-Graf noch nicht, wohin die berufliche Reise gehen sollte. Nach der HAK studierte der gebürtige Innsbrucker BWL und arbeitete nebenbei in einem Sägewerk, weil er „einfach keinen besseren Plan hatte“. Während des Studiums half er in den Ferien im Betrieb seines zukünftigen Schwiegervaters aus. Die Arbeit ließ ihn nicht mehr los: Parallel zur Uni erlernte er den Beruf des Spenglers und besuchte nebenbei die Berufsschule. Nach dem BWLStudium stieg er bei der Anker Dach + Glas GmbH & Co KG als Spengler und später als Prokurist ein. Es folgten die Meisterausbildungen zum Glaser und später zum Holzbaumeister. „Schritt für Schritt hat sich alles gefügt. Ich habe mir oft gedacht, ich hätte schon viel früher mit den technischen Ausbildungen anfangen sollen, aber es ist gut, so, wie es ist.“

Vom Spenglerbetrieb zum Allrounder

Das 1868 in Hall in Tirol gegründete Familienunternehmen wurde bis 2021 von Hans Anker geführt. 2021 übergab er den Betrieb an seinen Sohn Lorenz und seinen Schwiegersohn Markus AnkerGraf, die ihn in fünfter Generation weiterführen. Dass Hans Anker weiterhin mithilft, wissen die beiden sehr zu schätzen. Unternehmer werden wollte Markus Anker-Graf ursprünglich nicht. Mit der Zeit merkte er jedoch, dass ihm die Aufgabe liegt und er die nötigen Fähigkeiten dafür mitbringt.



Aus dem Spengler- und Glaserbetrieb entwickelte sich über die Jahre ein vielseitiges Handwerksunternehmen mit Dachdeckerei und Zimmerei. Heute bietet Anker Dach + Glas alles aus einer Hand – von Dachsanierungen und Spenglerarbeiten bis hin zu Fixverglasungen. Die Projekte reichen von Wohnhäusern und Carports bis hin zu besonderen Aufträgen wie der Sanierung des Stadtturms oder Arbeiten im Denkmalschutz.



Genau diese Abwechslung schätzt der Unternehmer: „Ich liebe meine Arbeit. Die Vielseitigkeit vom Büro bis zum Handwerk selbst und am Ende zu sehen, was man mit den Händen geschaffen hat.“ Markus Anker-Graf ist in einer Handwerkerfamilie aufgewachsen, in der es immer jemanden gab, der Dinge selbst machen konnte.

Besonders gerne arbeitet er dort, wo mehrere Gewerke gefragt sind. Um den Bezug zur praktischen Arbeit nicht zu verlieren, ist er auch gerne selbst auf den Baustellen dabei. „Und ich mag den ganzen Wirbel.“ Wenn sich die Auftraggeber:innen nach Abschluss eines Projekts freuen, ist das für ihn „einfach unbezahlbar“.



Wo Erfahrung auf Teamgeist trifft

In den Büroräumlichkeiten des Haller Unternehmens erinnern alte Fotos an die lange Geschichte des Betriebs. In der Werkstatt stehen uralte Maschinen neben neuen Hightech-Geräten. Mittendrin: ein Kaffeeautomat, ein Beamer und eine Dartscheibe. Letztere kommt vor allem abends zum Einsatz, wenn die Mitarbeiter:innen von den Baustellen zurückkommen. „Es ist ein Geben und Nehmen. Wir haben eine relativ flache Hierarchie und ein ausgezeichnetes Betriebsklima.“



Der Großteil der 23 Mitarbeiter:innen ist seit vielen Jahren im Unternehmen, manche sogar seit 40 Jahren und länger. Sie geben ihre Erfahrung an die nächste Generation weiter. „Von ihnen lernt man immer wieder ein paar ‚Schmähs‘, die man aus der Schule nicht kennt. Das geht natürlich nur, wenn man das Know-how in der Firma hat.“



Aktuell bildet der Betrieb zwei Lehrlinge aus. Besonders gute Erfahrungen hat das Unternehmen mit Lehrlingen gemacht, die sich erst auf dem zweiten Bildungsweg für einen handwerklichen Beruf entschieden haben: „Die kommen, wissen genau, was sie wollen, wollen unbedingt und werden dann auch richtig gute Facharbeiter:innen, von denen die meisten bei uns bleiben.“

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Der Chef als Teamplayer

Der junge Unternehmer sieht sich wie einen Fußballtrainer, der dafür sorgt, dass seine Mannschaft gut zusammenspielt. „Ich bin Ende 30 und gut ausgebildet, aber was soll ich einem Facharbeiter erzählen, der seit 40 Jahren auf der Baustelle arbeitet?“ Markus Anker-Graf kontrolliert Fortschritte, hört zu, arbeitet an Lösungen mit und trifft Entscheidungen. Alles selbst zu machen oder jeden Handgriff zu kontrollieren, kommt für ihn nicht infrage. Familie und Ausgleich sind zu wichtig: „Ich liebe meine Familie, meine Kinder, meine Frau und meinen Schlaf.“

Damit das Handwerk Zukunft hat

Nach der letzten Wirtschaftskammer-Wahl wurde Markus Anker-Graf gefragt, ob er sich als Funktionär in der Innung der Dachdecker, Glaser und Spengler einbringen möchte. „Aus meiner Sicht sind die Wirtschaftskammer und ihre Innungen ein sehr wertvolles Instrument, deshalb habe ich zugestimmt.“ Als Spengler sowie Glaser- und Holzbaumeister kennt er die Gewerke der Innung aus Theorie und Praxis. „Unsere Innung ist relativ komplex, weil die Dachdecker- und Spenglerbetriebe viele gemeinsame Interessen haben, während die Glaserbetriebe ein ganz anderes Gewerk vertreten. Das macht unsere gemeinsamen Sitzungen besonders interessant.“



Markus Anker-Graf ist stolz auf die Arbeit der Innung, auch wenn er sich beim einen oder anderen Thema etwas mehr Feuer wünschen würde. „Wenn man sieht, was alles auf die Beine gestellt wird – etwa der Tag der Spengler, Glaser und Dachdecker mit vielen spannenden Fachvorträgen – dann ist das schon beeindruckend. Auch in der Interessenvertretung passiert unglaublich viel.“



Als Funktionär setzt er sich für Bürokratieabbau, einfachere administrative Abläufe sowie Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein. Besonders am Herzen liegt ihm die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften. „Mein großes Ziel ist es, das duale Ausbildungssystem, um das wir weltweit beneidet werden, zu pushen. Denn für 15-Jährige ist es einfach schwierig, eine Entscheidung fürs Leben zu treffen.“ Auch abseits seiner Funktionärstätigkeit engagiert er sich für die Ausbildung: Er unterrichtet Kalkulation im Glasermeisterkurs und nimmt Lehrabschlussprüfungen ab.



Handwerker mit Überzeugung



Was einen guten Handwerker und Facharbeiter ausmacht, ist für Markus Anker-Graf nicht allein die fachliche Qualifikation. Es braucht auch Liebe und Freude zum Beruf sowie Stolz auf das, was man mit den eigenen Händen schafft. Diesen Stolz trägt er bewusst nach außen: „Ich gehe aus Prinzip auch mit schmutziger Kleidung zu Terminen.“ Schließlich soll man ruhig sehen, dass er im Handwerk zu Hause ist.

Weitere Infos: www.anker-glas.com