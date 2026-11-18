Wer eine Wohnung mietet, hat zunächst Monat für Monat mehr Geld zur Verfügung. Wer kauft, muss eine höhere finanzielle Belastung stemmen, baut gleichzeitig aber Eigentum auf. Wie sich diese beiden Wege langfristig entwickeln, hat die Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) im Auftrag der WK Tirol untersucht. Das Ergebnis zeigt, wie groß die finanziellen Unterschiede nach 35 Jahren tatsächlich sind.



Als Grundlage dient eine 70 Quadratmeter große Wohnung zu Tiroler Marktpreisen. Im Modell kostet sie 437.500 Euro oder monatlich 1120 Euro Kaltmiete. Für den Kauf werden 20 % Eigenmittel und eine Kreditfinanzierung über 35 Jahre mit einem Zinssatz von 3,74 % angenommen. Während die Miete entsprechend dem Verbraucherpreisindex steigt, orientiert sich die Wertentwicklung der Immobilie am Wohnimmobilienpreisindex der Nationalbank. Grundlage sind jeweils die Durchschnittswerte der vergangenen 25 Jahre.



Für einen vergleichbaren Ausgangspunkt wird angenommen, dass beide Haushalte jährlich denselben Betrag aufwenden. Wer mietet, veranlagt das beim Kauf benötigte Eigenkapital sowie die anfängliche Differenz zwischen Mietkosten und den laufenden Kosten des Eigentums.



Ab dem 21. Jahr kehrt sich das Verhältnis um



Zu Beginn ist Mieten deutlich günstiger. Während für die Eigentumswohnung monatlich 1696 Euro Kreditrate und rund 80 Euro für die Instandhaltung anfallen, beträgt die Miete lediglich 1120 Euro. Mit der Zeit verändert sich dieses Verhältnis jedoch: Die Kreditrate bleibt konstant, während die Miete jährlich steigt.

Ab dem 21. Jahr übersteigen die monatlichen Mietkosten laut Modellrechnung die laufenden Kosten des Eigentums. Nach 35 Jahren beträgt die Miete bereits 2601 Euro, während die Kreditrate weiterhin bei 1696 Euro liegt. Ist der Kredit vollständig zurückgezahlt, entfällt diese Belastung für Eigentümer:innen.



Über den gesamten Betrachtungszeitraum steht beiden Haushalten ein identisches Budget von 851.778 Euro gegenüber. Der entscheidende Unterschied zeigt sich beim Vermögen: Während die gekaufte Wohnung nach 35 Jahren einen Wert von rund 1,18 Millionen Euro erreicht, verfügt der Miethaushalt über ein angespartes Vermögen von rund 312.000 Euro. Damit ergibt sich eine Differenz von rund 870.000 Euro.



„Mieten ist nicht günstiger, Mieten ist teurer. Wer 35 Jahre lang mietet, steht am Ende mit 870.000 Euro weniger Vermögen da. Er zahlt ein Leben lang eine Wohnung ab, nur eben nicht die eigene“, erklärt Patrick Weber, Landesinnungsmeister Bau Tirol.



Die Hürde sind die Eigenmittel, nicht die Rate



Für die Modellwohnung ist die laufende Rate für einen Durchschnittshaushalt mit zwei ganzjährig vollzeitbeschäftigten Personen tragbar: Sie liegt bei gut einem Viertel des Haushaltseinkommens und damit klar unter der 40-Prozent-Grenze, an der Banken die Tragfähigkeit messen. Wer Vollzeit arbeitet, kann den Kredit also bedienen. Was den Einstieg verhindert, sind die rund 90.000 Euro Eigenmittel, die vor dem Kauf vorhanden sein müssen. Wer parallel Miete zahlt, kann diesen Betrag in vertretbarer Zeit nicht ansparen. Eigentum wird damit zunehmend zur Frage der familiären Herkunft und nicht des Erwerbseinkommens.



Dass nicht die Regulierung die entscheidende Hürde war, zeigt ein zweiter Befund. Seit dem Auslaufen der KIM-Verordnung Ende Juni 2025 ist das Neukreditvolumen für Wohnimmobilien zwar gestiegen – von Jänner bis Mai 2026 um rund

13 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ursache dafür sind jedoch die gesunkenen Zinsen, nicht der Wegfall der Verordnung. „35 Jahre lang gleich hohe Ausgaben: Der Unterschied entsteht also nicht bei den laufenden Kosten, sondern beim Vermögen, das am Ende steht“, erklärt Stefan Jenewein von der GAW.



Was die Landesinnung Bau fordert



Die Landesinnung Bau Tirol sieht ihre Forderungen aus dem Maßnahmenpaket „Eigentum ermöglichen“ durch die neuen Zahlen bestätigt und rückt jene Punkte in den Vordergrund, die direkt beim Eigenkapital ansetzen.



Erstens soll die Grunderwerbssteuer und die Grundbuch-Eintragungsgebühr für die erste Eigentumswohnung gestrichen werden. Zudem wird eine Wohnbauförderung, die als Eigenmittelersatz wirkt und nicht nur als Zinszuschuss und ein steuerfreies Rücklagenkonto gefordert. Zuletzt soll eine Senkung der Baukosten durch einfacheres Bauen nach dem Vorbild des Gebäudetyps E, also durch den Verzicht auf nicht zwingend notwendige technische Standards, erreicht werden.



Die Eigentumsquote in Tirol liegt mit 54,3 % weiterhin über dem österreichischen Schnitt von 47,3 %, ist seit 2004 aber um 2,7 Prozentpunkte gesunken. „Es geht nicht um Luxus, sondern um Sicherheit und Perspektiven für junge Menschen und Familien“, so Patrick Weber abschließend.