Wer junge Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben begleitet, übernimmt weit mehr als die Vermittlung fachlicher Fertigkeiten. Lehrlingsausbilder:innen sind Vertrauenspersonen, Motivator:innen und wichtige Wegbegleiter:innen. Sie fördern Talente, vermitteln Werte und helfen Jugendlichen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen an die betriebliche Ausbildung laufend. Neue Technologien, unterschiedliche Erwartungen und gesellschaftliche Entwicklungen verlangen auch von den Ausbildern die Bereitschaft, dazuzulernen.

Genau hier setzt das Ausbilderforum Tirol an. Die Initiative von Land Tirol und den Sozialpartnern bietet ein breites Weiterbildungs- und Vernetzungsangebot. Unter dem Motto „Von der Praxis für die Praxis“ stehen Seminare, Workshops und Kurse zu Themen wie Kommunikation, Ausbildungsplanung, Persönlichkeitsentwicklung oder dem Umgang mit Jugendlichen auf dem Programm. Ergänzt wird das Angebot durch Ausbilderstammtische, bei denen Einblicke in andere Lehrbetriebe und der Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt stehen.

Dabei geht es nicht nur darum, fachliches Wissen aufzufrischen. Moderne Lehrlingsausbildung erfordert zunehmend auch pädagogische und soziale Kompetenzen. Wie lassen sich Jugendliche individuell fördern? Wie können Ausbilder:innen mit schwierigen Situationen umgehen und die Motivation ihrer Lehrlinge stärken? Die Fortbildungen des Ausbilderforums greifen solche Fragen auf und liefern praxisnahe Anregungen für den Ausbildungsalltag. Mit dem dreistufigen Weiterbildungspass besteht zudem die Möglichkeit, die eigenen Kompetenzen systematisch auszubauen und den Abschluss als diplomierte Lehrlingsausbilder:innen zu erwerben.

Weiterbildung, die im Alltag ankommt

Wie wertvoll diese Angebote sind, weiß Lisa Noggler, diplomierte Lehrlingsausbilderin und Ausbildungskoordinatorin beim IT-Unternehmen Kufgem GmbH in Kufstein. Seit 2018 begleitet sie junge Menschen während ihrer Lehrzeit und hat gemeinsam mit Kolleg:innen eine eigene Lehrlingsakademie aufgebaut. Aktuell bilden Kufgem und die Stadtwerke Kufstein gemeinsam 17 Lehrlinge in acht verschiedenen Lehrberufen aus.

Für Noggler ist die laufende Weiterbildung ein wesentlicher Bestandteil ihrer Aufgabe. „Wir erwarten von Lehrlingen, dass sie offen bleiben, Neues lernen und sich weiterentwickeln. Das Gleiche sollte auch für uns Ausbilderinnen und Ausbilder gelten“, betont sie. Deshalb hat sie auch die Weiterbildung zur diplomierten Lehrlingsausbilderin absolviert. Besonders wertvoll war für sie die Verbindung zwischen Theorie und betrieblicher Praxis. In ihrer Projektarbeit beschäftigte sie sich damit, wie Gemeinden beim Aufbau einer strukturierten Lehrlingsausbildung unterstützt werden können. „Das Diplom war für mich sozusagen die Krönung dieser laufenden Weiterbildung“, erklärt Noggler.

Auch Rupert Grassmair, diplomierter Lehrlingsausbilder beim Innsbrucker Familienbetrieb Riedle Installationen GmbH, weiß, wie wichtig es ist, Wissen weiterzugeben und selbst dazuzulernen. Vor 23 Jahren begann er seine berufliche Laufbahn als Lehrling im Unternehmen. Heute begleitet er zwölf Nachwuchsfachkräfte in der Installations- und Gebäudetechnik. „Mir macht es riesige Freude, meine Erfahrung weiterzugeben. Ich weiß genau, wie man sich am ersten Tag fühlt, und möchte den Jugendlichen zeigen, was in diesem Beruf alles steckt“, erzählt Grassmair.

Besonders motiviert ihn, die Entwicklung seiner Lehrlinge mitzuerleben und zu sehen, wie sie als Team zusammenwachsen. Um sie dabei bestmöglich zu unterstützen, absolvierte auch er die Weiterbildung zum diplomierten Lehrlingsausbilder. Für ihn ist klar: „Die Technik ändert sich schnell und eine richtig gute Ausbildung ist für die Zukunft wichtiger denn je. Wenn ich von meinen Lehrlingen erwarte, dass sie Neues lernen, muss ich als Vorbild vorangehen.“

Ein Kongress voller neuer Impulse

Wie lebendig das Netzwerk der Tiroler Lehrlingsausbilder ist, zeigte auch der 29. Tiroler Lehrlingsausbilderkongress am 16. Oktober 2026 im Bio- und Wellnessresort Stanglwirt in Going. Betriebsführungen ermöglichten spannende Einblicke in die Ausbildung des Traditionsbetriebs. Ein Höhepunkt des Programms war die feierliche Verleihung der Zertifikate und Diplome des Wei-terbildungspasses. Für weitere Impulse sorgte Keynote-Speaker Nedzad Mocevic mit seinem Vortrag über kulturelle Vielfalt im Arbeitsalltag. Best-Practice-Projekte von engagierten Ausbilder:innen zeigten zudem, wie innovative Lehrlingsausbildung in Tirol gelebt wird.

Der Kongress machte deutlich: Gute Ausbildung entsteht nicht im Alleingang. Wer Erfahrungen teilt, neue Methoden kennenlernt und sich regelmäßig weiterbildet, stärkt nicht nur die eigenen Kompetenzen, sondern auch die Qualität der Lehrlingsausbildung im Betrieb. Davon profitieren die jungen Fachkräfte ebenso wie die Tiroler Unternehmen.