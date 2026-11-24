Finanzminister Markus Marterbauer hat eindeutig ein Lieblingswort: „Gegen-

finanzierung“. Er betont, dass er Steuersenkungen an der einen Stelle durch Steuererhöhungen an der anderen ausgleichen will. Also das mäßig innovative Prinzip „linke Tasche – rechte Tasche“. Ich halte das für das völlig falsche Rezept.

Denn Österreich hat kein Problem mit zu niedrigen Steuern und Abgaben. Ganz im Gegenteil: 2025 lag unsere Abgabenquote bei 43,9 % – schon fast 10 Prozentpunkte über dem Durchschnitt in der OECD. Gleichzeitig ist die Staatsausgabenquote seit 2019 von 49,1 auf 55,2 % gestiegen.

Wir müssen die Abgabenlast deutlich senken und den Abstand zu jenen Ländern verkleinern, mit denen unsere Betriebe täglich im Wettbewerb stehen.

Der Staat nimmt viel – und gibt noch mehr aus. Und die Antwort soll sein, dass wir denen, die das alles finanzieren, weiterhin tief in die Tasche greifen? Eine Steuer senken und dafür eine andere erhöhen? In Summe ist das keine Entlastung. Es verschiebt nur die Belastung.



Unser Ziel darf nicht sein, diese hohe Abgabenlast auf Dauer einzuzementieren – oder sie gar noch zu erhöhen, Stichwort Vermögenssteuern. Wir müssen sie deutlich senken und den Abstand zu jenen Ländern verkleinern, mit denen unsere Betriebe täglich im Wettbewerb stehen. Indem wir Ausgaben senken, statt ständig nach neuen Einnahmen zu suchen. Indem wir den Staat dort gesundschrumpfen, wo er zu teuer und zu kompliziert geworden ist. Indem wir Doppelgleisigkeiten abbauen, Förderungen kritisch prüfen, Gesetze entrümpeln, Verfahren beschleunigen.



Niedrigere Steuern und Abgaben sind kein Geschenk an die Wirtschaft. Sie bedeuten mehr Netto vom Brutto für alle. Mehr Spielraum für Konsum. Mehr Geld in den Betrieben für Investitionen, neue Produkte und Arbeitsplätze. Und damit mehr Wachstum – das wiederum die Einnahmen des Staates stärkt.



Ich bin überzeugt, dass sich ein Perspektivenwechsel lohnt. Denn ich erlebe in unseren Betrieben jeden Tag eine Haltung, von der sich die Politik etwas abschauen könnte: Da wird nicht auf den nächsten Fördertopf oder die nächste staatliche Regelung gewartet. Da werden Ideen verwirklicht, Chancen genutzt und aus eigener Kraft neue Dinge aufgebaut. Wir haben in Österreich so viele Menschen, die etwas bewegen wollen – Unternehmerinnen und Unternehmer genauso wie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vertrauen wir endlich auf ihr Potenzial. Und machen wir den Weg frei für das, was sie am besten können: in Ruhe arbeiten.



Lassen wir daher die ständigen Aussagen zur „Gegenfinanzierung“ nicht unwidersprochen! Steuersenkungen finanziert man nicht durch neue Steuern. Sondern durch einen schlankeren Staat – und indem wir Leistung endlich wieder entfesseln, statt sie ständig auszubremsen.