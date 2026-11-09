Nachhaltigkeit stärkt die Wettbwerbsfähigkeit

Unter dem Motto „R3: Ressourcen. Resilienz. Rentabilität.“ stand kürzlich im Congress Centrum Alpbach die Zukunft des nachhaltigen Wirtschaftens im Mittelpunkt. Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft tauschten sich darüber aus, wie Unternehmen angesichts knapper Ressourcen, geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Anforderungen wettbewerbsfähig bleiben können. Die Wirtschaftskammer Tirol, die Industriellenvereinigung Tirol und das Land Tirol unterstützten die Veranstaltung als Hauptpartner.

Nachhaltigkeit als Wirtschaftsfaktor

In ihren Eröffnungsworten unterstrich WK-Tirol-Direktorin Evelyn Geiger-Anker die Bedeutung nachhaltigen Wirtschaftens für den Standort Tirol. „Nachhaltigkeit ist längst kein Randthema mehr. Sie ist zu einem entscheidenden Wettbewerbs-, Innovations- und Erfolgsfaktor für Unternehmen geworden.“

Nachhaltigkeit ist längst kein Randthema mehr. Sie ist zu einem entscheidenden Wettbewerbs-, Innovations-und Erfolgsfaktor für Unternehmen geworden.

Gerade Tirol verfüge mit seinen zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen sowie den vielen Familienbetrieben über eine starke Grundlage für verantwortungsvolles Wirtschaften. Langfristiges Denken, regionale Verbundenheit und ein bewusster Umgang mit Ressourcen seien in vielen Betrieben seit Generationen fest verankert.

Zugleich wachsen die Herausforderungen. Neue gesetzliche Rahmenbedingungen, veränderte Kundenbedürfnisse und internationale Entwicklungen erfordern zunehmend Orientierung. „Wir begleiten die Tiroler Betriebe auf ihrem Weg, bieten Information, Beratung und Vernetzung und setzen uns dafür ein, dass Nachhaltigkeit praktikabel, wirtschaftlich sinnvoll und für Unternehmen erfolgreich umsetzbar ist“, erklärte Geiger-Anker.

Kreislaufwirtschaft und Energieeffizienz im Fokus

Welche Chancen nachhaltige Innovationen eröffnen, zeigten zahlreiche Vorträge und Diskussionsrunden. Einen Schwerpunkt bildete die Kreislaufwirtschaft. Dabei ging es unter anderem darum, Materialien länger im Wirtschaftskreislauf zu halten, Abfälle zu reduzieren und durch neue Geschäftsmodelle zusätzliche Wertschöpfung zu ermöglichen. Glenn Orveillon von der Europäischen Investitionsbank (EIB) beleuchtete in seiner Eröffnungskeynote die Finanzierungsmöglichkeiten für Kreislaufwirtschaftsprojekte. Weitere Programmpunkte widmeten sich der Energieeffizienz und ihrer Bedeutung für Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit.

Auch regulatorische Entwicklungen standen im Fokus. Diskutiert wurden unter anderem die europäische EmpCo-Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel, der Digitale Produktpass und die Ökodesign-Verordnung. Unternehmen wie Tyrolit, Betten Eberharter, Holcim, EVN und Schachinger Logistik brachten ihre Erfahrungen aus der Praxis ein und zeigten, wie sich ökologische Verantwortung und wirtschaftlicher Nutzen verbinden lassen.

Austausch auf hohem Niveau

Neben den fachlichen Impulsen stand die Vernetzung im Mittelpunkt. Der csrTAG bot Gelegenheit, Erfahrungen aus unterschiedlichen Branchen auszutauschen, gemeinsame Herausforderungen zu erkennen und neue Kooperationen anzustoßen.

Besonders positiv fiel das Fazit von Marlene Hopfgartner, Nachhaltigkeitsbeauftragte der Wirtschaftskammer Tirol, aus: „Was mich besonders beeindruckt hat, war die hohe fachliche Qualität des Austauschs. Die Gespräche, Fragen und Erfahrungen haben einmal mehr gezeigt, dass wir uns mittlerweile auf einem echten Expertenniveau bewegen.“

Für Hopfgartner ist insbesondere das gemeinsame Engagement entscheidend: „Gleichzeitig verbindet uns alle dasselbe Ziel: Wir arbeiten in unseren unter-schiedlichen Rollen an einer nachhaltigen Zukunft und daran, die Transformation aktiv mitzugestalten.“

Wir arbeiten in unseren unterschiedlichen Rollen an einer nachhaltigen Zukunft und daran, die Transformation aktiv mitzugestalten.

Der csrTAG 2026 verdeutlichte, dass nachhaltiges Wirtschaften und Wettbewerbsfähigkeit keine Gegensätze sind. Ressourceneffizienz, innovative Technologien und branchenübergreifende Zusammenarbeit können dazu beitragen, Unternehmen widerstandsfähiger aufzustellen und neue wirtschaftliche Perspektiven zu erschließen.