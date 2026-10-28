Vorsorgen heißt, Zukunft gestalten

Die gesetzliche Pension bildet das Fundament der Altersvorsorge. Doch der demografische Wandel stellt das Pensionssystem vor Herausforderungen. Gleichzeitig gewinnen Gesundheit, finanzielle Absicherung und langfristige Perspektiven für Arbeitnehmer zunehmend an Bedeutung.



Für Unternehmen eröffnet das neue Möglichkeiten: Wer über das monatliche Gehalt hinausdenkt und gezielt in Vorsorgelösungen investiert, kann Fachkräfte langfristig binden und zusätzliche Anreize schaffen. Welche Rolle dabei die betriebliche Altersvorsorge spielt und welche steuerlichen Möglichkeiten bestehen, erklärt Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen Versicherung in Tirol.



Herr Peer, warum gewinnt die betriebliche Altersvorsorge zunehmend an Bedeutung?

Walter Peer: In Österreich stehen immer mehr Pensionist:innen immer weniger Erwerbstätigen gegenüber. Das setzt das staatliche Pensionssystem unter Druck. Die gesetzliche Pension ist und bleibt die Basis jeder Altersvorsorge, wird aber künftig vielfach nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Umso wichtiger werden ergänzende betriebliche und private Vorsorgelösungen. Sie schaffen zusätzliches Einkommen im Alter und stärken die finanzielle Unabhängigkeit.



Gerade der Fachkräftemangel beschäftigt viele Tiroler Unternehmen. Kann betriebliche Vorsorge hier einen Unterschied machen?



Absolut. Im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter:innen reicht ein gutes Gehalt allein oft nicht mehr aus. Betriebliche Vorsorge bietet einen langfristigen Mehrwert und stärkt die Bindung an das Unternehmen. Gleichzeitig profitieren beide Seiten von steuerlichen Vorteilen. Unternehmen können Lohnnebenkosten reduzieren, während Mitarbeiter:innen steuerbegünstigte beziehungsweise steuerfreie Vorsorgeleistungen erhalten. Das ist eine klassische Win-win-Situation.

Wer auf betriebliche oder private Vorsorge setzt, sichert sich finanzielle Unabhängigkeit im Alter.





Welche konkreten Möglichkeiten haben Unternehmen, ihre Mitarbeiter zu unterstützen?



Ein bewährtes Instrument ist die betriebliche Zukunftssicherung. Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen bis zu 300 Euro jährlich steuerfrei für Vorsorgeleistungen zur Verfügung stellen, beispielsweise für die Alters-, Gesundheits- oder Unfallvorsorge. Auch bestehende Gehaltsteile können unter bestimmten Voraussetzungen dafür genutzt werden. Damit lässt sich Vorsorge unkompliziert mit Mitarbeiterbindung verbinden.



Die Bundesregierung hat eine Reform der betrieblichen Altersvorsorge beschlossen. Welche Veränderungen bringt sie?



Die Reform ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der zweiten Pensionssäule. Künftig sollen deutlich mehr Beschäftigte Zugang zu einer lebenslangen Zusatzpension erhalten. Zudem werden die Wahlmöglichkeiten bei der Veranlagung der Abfertigung Neu erweitert. Das schafft zusätzliche Möglichkeiten, die finanzielle Zukunft selbstbestimmt abzusichern.



Was sollten Unternehmen bei der Auswahl einer passenden Vorsorgelösung beachten?



Entscheidend ist, dass die Lösung zu den Zielen und Rahmenbedingungen des Unternehmens passt. Betriebliche Vorsorge bietet Mitarbeiter:innen mehr finanzielle Sicherheit und Unternehmen einen echten Mehrwert als Arbeitgeber. Eine individuelle Beratung hilft dabei, die passenden Möglichkeiten zu nutzen.



