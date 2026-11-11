Wenn die KI schreibt, wie der Betrieb selbst

Der Arbeitstag ist voll, die Kund:innen oder Gäste wollen betreut werden und nebenbei sollte auch noch ein Beitrag für Instagram entstehen oder ein Newsletter versandt werden. Für viele kleinere Unternehmen gehört das zur Realität. Während größere Firmen eigene Marketingteams beschäftigen, fehlt kleineren Betrieben oft die Zeit oder das Geld, um ihre Online-Aktivitäten laufend zu pushen. Genau hier setzt Petra Liebl mit ihrer Idee an: Mit ihrem KI-Marketingassistenten FELIX hilft sie Unternehmen, von der rasanten KI-Entwicklung zu profitieren und gleichzeitig ihr Marketing zu verbessern.

Kommunikation weitergedacht

Mit Marketing, redaktioneller Arbeit und digitaler Kommunikation beschäftigt sich Liebl seit vielen Jahren. 2014 gründete sie das Unternehmen „Content Bakery“. Als die Möglichkeiten generativer KI immer stärker in den Arbeitsalltag drängten, stellte sie sich 2024 auch eine persönliche Frage: Wie sehr wird KI die Rolle der Menschen, die beruflich Inhalte erstellen, verändern? Ihre Antwort ist, die neue Technik nicht einfach als Konkurrenz zu betrachten. Sondern sie so einzusetzen, dass Unternehmen auch ohne KI-Kenntnisse profitieren können.

FELIX ist deshalb kein weiteres KI-Tool, bei dem Nutzer für jede Aufgabe neue Anweisungen formulieren müssen. Entwickelt wurde der Marketing-Assistent von einem Team aus Tirol. Nach einem kostenlosen Test wird FELIX einmalig für das jeweilige Unternehmen angepasst: Was macht den Betrieb aus? Welche Produkte oder Dienstleistungen bietet er an? Wie spricht er seine Kund:innen an? Und welche Zielgruppen sollen erreicht werden? Auf dieser Grundlage erstellt FELIX anschließend aus Stichworten Texte für Websites, Blogs und soziale Medien –und Inhalte lassen sich anschließend prüfen, planen und veröffentlichen. Entscheidend ist, dass die Texte nicht beliebig klingen, sondern so, wie das Unternehmen selbst spricht – mit viel eigener Note und abgestimmt auf das jeweilige Kommunikationsziel. Genau diese Personalisierung ist die Spezialität von FELIX.

Jedes Unternehmen hat seine eigene Sprache



Die Entwicklung erforderte 2025 mehrere Testrunden, in denen Arbeitsabläufe und Funktionen optimiert wurden. Im Hintergrund sorgen zahlreiche automatisierte Prozesse dafür, dass FELIX personalisierte Ergebnisse liefert. „Zum Start gebe ich die Unternehmens-Spezifika rein, auf deren Basis FELIX arbeitet. Und wir legen Zielgruppen-Profile an. Gleich anschließend kann das Unternehmen loslegen, ohne KI-Know-how zu benötigen“, erklärt Petra Liebl. Klar ist: Die Ergebnisse müssen trotzdem kontrolliert werden. Die letzte Entscheidung darüber, was veröffentlicht wird, bleibt beim Menschen. „Das ist das ist sinnvoll und das will auch der AI-Act so.“

Ein Beispiel aus der Praxis ist CLEARSKIES, ein Innsbrucker Anbieter von Trekking- und Expeditionsreisen, der FELIX für Blog und Social Media einsetzt. Hier zeigt sich, wie FELIX passende Ausrüstungstipps schreibt und sich auf Trekkingreisende oder Kulturliebhaber einstellt. Statt immer wieder bei null anzufangen, greift FELIX auf hinterlegte Informationen, Ideen und Themen zurück und liefert passende Inhalte – und für das ganze Team einen Überblick über Entwürfe und bereits veröffentlichte Beiträge. „Damit hilft man den Betrieben extrem, konstante Qualität zu liefern und gleichzeitig Zeit zu sparen“, sagt Liebl. Auch über Tirol hinaus ist die KI-Lösung im Einsatz: In Zusammenarbeit mit einer Webtourismus-Agentur in Vorarlberg bekommen Betriebe über die Agentur kuratierte Blog- und Social-Media-Beiträge, die leistbar sind.

FELIX ist seit September 2025 verfügbar. Für Liebl liegt der Nutzen der Technik nicht darin, menschliche Arbeit zu ersetzen. Vielmehr soll sie einen Teil der wiederkehrenden Aufgaben übernehmen – und damit Zeit für jene Entscheidungen schaffen, die weiterhin Erfahrung und Wissen über das eigene Unternehmen erfordern. „Ich will den Unternehmen die Möglichkeit geben, von Marketing mit KI zu profitieren und dabei selbst Regie zu führen“, so Liebl abschließend.