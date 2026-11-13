„Banken müssen wieder mehr unternehmerischen Spielraum bekommen“

Die österreichischen Banken stehen wirtschaftlich gut da. Gleichzeitig nehmen die regulatorischen Anforderungen zu. Wo liegen die größten Herausforderungen für die Branche?

Dem österreichischen Bankensektor geht es gut. Darauf können wir stolz sein. Seit der Finanzkrise 2008 wurden wichtige Hausaufgaben gemacht. Gleichzeitig ist die Branche mit zahlreichen Regulierungen auf europäischer und nationaler Ebene konfrontiert. Wenn von Entbürokratisierung gesprochen wird, muss das auch bei Österreichs Banken und Versicherungen ankommen. Bestehende Vorhaben gehören kritisch hinterfragt, denn nicht jede Regulierung, die vor einigen Jahren sinnvoll war, ist heute noch zeitgemäß.



Die Digitalisierung verändert auch das Bankgeschäft. Was bedeutet das für das Filialnetz und insbesondere für ältere Kundinnen und Kunden?

Ich verstehe die Sorgen vieler Menschen. Im europäischen Vergleich haben wir in Österreich aber nach wie vor eine sehr gute Filialdichte. Die Banken orientieren sich an den Kundenbedürfnissen: Viele möchten ihre Bankgeschäfte digital erledigen, gleichzeitig braucht es weiterhin persönliche Anlaufstellen. Entscheidend ist, beide Angebote sinnvoll zu verbinden. Die Nähe zu den Menschen und die Präsenz in den Gemeinden sind eine große Stärke der österreichischen Banken.



Wie steht es um die Finanzbildung in Österreich?

Österreich schneidet bei internationalen Finanzbildungsergebnissen gut ab und verfügt über eine nationale Finanzbildungsstrategie, um die uns andere Länder beneiden. Dennoch gibt es Luft nach oben. Finanz- und Wirtschaftsbildung sollte in den Schulen einen eigenständigen Stellenwert bekommen. Es darf nicht vom Zufall abhängen, wie viel Finanzwissen vermittelt wird. Schließlich ist Finanzbildung auch eine wichtige Vorsorge – etwa für die private Pensionsplanung und zur Vermeidung von Überschuldung.



Mit dem Zukunftsdepot soll nun der Zugang zum Kapitalmarkt erleichtert werden.

Wir begrüßen das Zukunftsdepot ausdrücklich. Österreich ist bislang das einzige europäische Land ohne steuerliche Anreize für die Wertpapierveranlagung – es gibt weder Behaltefrist noch Freibetrag. Das Vorhaben ist daher ein wichtiger Schritt, um mehr Menschen an den Kapitalmarkt heranzuführen. Entscheidend ist nun eine praktikable gesetzliche Ausgestaltung, die sowohl für Kund:innen als auch für Banken und Versicherungen administrierbar ist. Zum geplanten Start werden die österreichischen Banken und Versicherungen bereit sein.



Und doch hat es im europäischen Vergleich lange gebraucht, um entsprechende Anreize für die Kapitalmarktveranlagung zu schaffen.

Nicht wegen fehlenden Engagements der Banken. Gemeinsam mit Partnern wie der Wiener Börse haben wir immer wieder auf die Notwendigkeit solcher Maßnahmen hingewiesen. Auch über die dritte Säule im Pensionsbereich wurde schon öfter diskutiert. In den vergangenen zehn bis 15 Jahren gab es mehrere Initiativen, die letztlich am politischen Willen gescheitert sind.



Kommen wir zum großen Hemmschuh, der Bankenabgabe…

Es geht vor allem um die wirtschaftlichen Auswirkungen und die Rechtssicherheit. Höhere Belastungen schränken den finanziellen Spielraum der Banken ein. Gleichzeitig sollen sie ihre Eigenkapitalquoten erhöhen und ausreichend Kredite vergeben. Das passt nicht immer zusammen. Weniger Spielraum bei der Kreditvergabe kann insbesondere den Wohnbau und die Konjunktur belasten. Die Politik sollte daher die gesamtwirtschaftlichen Folgen ihrer Entscheidungen stärker berücksichtigen, um insbesondere Wettbewerbsnachteile für den österreichischen Wirtschaftsstandort zu vermeiden. Eine starke Bankenlandschaft ist ein zentraler Pfeiler für Wachstum, Beschäftigung und Investitionen.



Was wünschen Sie sich abschließend von der Politik für die Banken- und Versicherungsbranche?

Vor allem verlässliche Rahmenbedingungen. Banken und Versicherungen sind wichtige Partner für Wirtschaft und Bevölkerung, brauchen dafür aber ausreichend Handlungsspielraum. Es gilt, unnötige Bürokratie abzubauen und Regulierungen kritisch zu hinterfragen. Denn letztlich geht es nicht nur um die Branche selbst, sondern um die Finanzierung von Unternehmen, Investitionen und Wohnbau – und damit um die wirtschaftliche Entwicklung des gesamten Landes.

Danke für das Gespräch.

Interview: Herbert Motter