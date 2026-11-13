„Nicht über KI reden, sondern Lösungen erarbeiten“

In der KI-Werkstatt Vorarlberg, welche die WKV in Kooperation mit Tim Mittelberger, Peter Flatscher, Julian Marugg und Philipp Peer durchführt, entwickeln KMU innerhalb von vier Stunden eine individuelle KI-Lösung für einen konkreten Prozess im eigenen Unternehmen. Direkt am Laptop erarbeiten die Teilnehmenden einen ersten Prototypen, der dabei hilft, zeitaufwendige Abläufe zu vereinfachen, Ressourcen zu sparen und neue Möglichkeiten für den Einsatz von KI zu erkennen. „Denn über KI wird in den Betrieben viel geredet, aber wenig damit umgesetzt. Vorträge und Webinare gibt es genug. Was aber bisher gefehlt hat, ist ein Format, in dem reale Arbeitsabläufe als Grundlage dienen und für diese eine Lösung erarbeitet wird, erklärt Mitinitiator und KI-Werkstatt Begleiter Julian Marugg und führt aus: „Unser Ziel ist einfach: Ein Betrieb kommt mit einem Prozess, der ihn ausbremst, und geht mit einer Lösung nach Hause, die funktioniert. Nicht zuhören. Umsetzen. ist dabei unser Leitsatz.“



Besseres Verständnis für KI

Das Angebot steht Unternehmen aller Branchen offen und unabhängig davon, ob bereits KI-Erfahrung vorhanden ist oder erste Schritte mit der Technologie gemacht werden. „Wir wollen Vorarlbergs Unternehmen unterstützen, da wir überzeugt sind, dass gerade Klein- und Mittelbetriebe die KI-Bewegung sonst verschlafen, nicht aus Desinteresse, sondern weil im Alltag die Zeit fehlt“, ergänzt Tim Mittelberger, ebenfalls Mitinitator und KI-Werkstatt Begleiter: „Für Mitgliedsbetriebe der Wirtschaftskammer Vorarlberg ist die Teilnahme an der KI-Werkstatt zudem kostenlos.“ Die bisher entwickelten Lösungen reichen von digitalen Bauprotokollen und mobiler Zeiterfassung über automatische Bestellvorschläge und optimierte Hotelabläufe bis hin zu KI-gestützten Produktionsplanungen auf Basis unterschiedlichster Bestellformate.

Mit der Auseinandersetzung wächst zudem auch das Verständnis für Künstliche Intelligenz und die möglichen Einsatzgebiete. „Der größte Mehrwert liegt nicht ausschließlich in der fertigen Lösung, sondern auch darin, dass Unternehmen ein besseres Verständnis dafür entwickeln, wo und wie KI im eigenen Betrieb sinnvoll eingesetzt werden kann“, ergänzt Julian Fässler, Direktor der Wirtschaftskammer Vorarlberg.



Ablauf einer KI-Werkstatt

Die KI-Werkstatt dauert insgesamt vier Stunden. „Wir starten mit einer zwanzigminütigen Keynote für den Mindset-Shift. Danach schärfen wir gemeinsam, was entstehen soll: ein guter Prompt, ein kleines Werkzeug oder ein automatisierter Ablauf. Darauf folgt dann gut zwei Stunden Arbeit am mitgebrachten Problem – fast 1:1 betreut, eine Beraterin oder ein Berater kümmert sich um ein bis zwei Tische, erläutert Mittelberger den Ablauf und führt fort: „Am Ende präsentieren die fünf bis zehn Betriebe ihre Ergebnisse vor allen, weil man so voneinander lernt und ein Netzwerk entsteht. Das Geheimnis dabei: Sobald man die Lösung vor sich sieht, wirkt die Herausforderung klein. Es braucht vor allem Kreativität während der Problemlösung. Das Bauen dieser ist das kleinere Thema.“

Auf die Frage, ob es Vorwissen zur Verwendung von KI benötigt reagiert Julian Marugg mit einem klaren Nein: „Technisches Vorwissen braucht es nicht. Es braucht dafür auch keine KI-Strategie oder ein großes Projekt, sondern einen Vormittag und den Mut, es auszuprobieren. Mitbringen sollte man nur drei Dinge: einen konkreten Prozess, eine zweite Person aus dem Betrieb und einen Laptop mit einer aktiven KI-Lizenz. Welches Werkzeug das ist, ob Claude, ChatGPT, Gemini oder Copilot, entscheiden die Teilnehmenden selbst. Die Lizenz kostet etwa zwanzig Euro im Monat.“ Zunächst könnte es für kleinere Unternehmen schwierig sein, gleich zwei Personen für einen Vormittag für die Werkstatt abzustellen. Diese Anforderung erfüllt aber eine wichtige Aufgabe und wurde von den Initiatoren bewusst gesetzt: „Zu zweit kommt man, weil die Lösung im Betrieb nur dann weiterlebt, wenn sie mehr als eine Person kennt“, weiß Julian Marugg.



Erleichterung im Arbeitsalltag

Ziel der KI-Werkstatt ist es, Erleichterung in den Arbeitsalltag der heimischen Betriebe zu bringen. Dabei geht es vielfach nicht um große Themen. „Am besten eignen sich Abläufe, die sich wiederholen und einem Muster folgen: Angebote, die zu lange dauern. Dokumentation, die niemand gerne schreibt. Kalkulationen, in die sich immer wieder Fehler einschleichen. Anfragen, die jedes Mal von Hand beantwortet werden oder Datenblätter, die laufend aktualisiert werden müssen“, gibt Marugg Beispiele und Mittelberger fasst konkret zusammen: „Wir bauen keine großen Softwareprojekte. Wir schaffen Werkzeuge gegen das, was im Alltag Zeit frisst, gebaut von denen, die den Prozess kennen - also von firmeninternen Personen.“



Fokussierung und klare Abgrenzung

Auch wenn die Verwendung von KI-Tools schier grenzenlos ist, verweisen die beiden Begleiter darauf, sich nicht gleich zu viel vorzunehmen. „Für jeden Betrieb gibt es eine sinnvolle Anwendung – nur überall eine andere. Die ehrliche Grenze: Am Ende der Werkstatt steht ein lokales Tool auf den mitgebrachten Geräten. Damit alle im Unternehmen damit arbeiten, braucht es die eigene IT oder einen Softwareentwickler als Partner“, bekräftigt Tim Mittelberger und rät: „Fangen Sie nicht mit dem Endgegner an, nicht das ERP-System, sondern der kleine Prozess, der täglich nervt.“

Wichtig ist den Beratern, dass die Lösungen über die KI-Werkstatt hinaus zur Anwendung kommen. Dass dies geschieht braucht es laut Julian Marugg folgende drei Voraussetzungen: „Einen klar umrissenen Ablauf, jemanden im Betrieb, der die Lösung weiterpflegt, und einen bewussten Umgang mit Daten. Kundendaten oder vertrauliche Unterlagen gehören nicht gedankenlos in ein Werkzeug, bei dem man nicht weiß, was mit den Daten passiert. Denn die ehrliche Frage lautet für uns nicht, ob es in der Werkstatt funktioniert hat. Sie lautet, ob die Lösung nach acht Wochen noch läuft.“



Wie geht es nun weiter?

„Die erste KI-Werkstatt-Serie im Sommer war ein voller Erfolg und vollständig ausgebucht, sodass wir sogar eine Warteliste hatten“, freuen sich die beiden Mitinitiatoren und geben einen Ausblick: „Darum geht es weiter, mit regelmäßigen Terminen und mit eigenen KI-Werkstätten für bestimmte Zielgruppen. Insgesamt wird es ab jetzt bis ins kommende Jahr hinein weitere 24 Termine geben. Zudem bauen wir aktuell einen Pool an Begleiterinnen und Begleitern auf, damit das Format unabhängig von unserem fünfköpfigen Kernteam funktionieren kann. Für Betriebe, die schon mehr KI-Erfahrung gesammelt haben, denken wir an vertiefende Formate, zum Beispiel zu lokal betriebener KI, zu Wissensmanagement oder zu Automatisierungen.“

Zusammenfassend bringt Tim Mittelberger es auf den Punkt: „Vor einem Jahr hatte ich selbst kaum Ahnung von KI. Der Unterschied war nicht das Wissen, sondern das Anfangen. Man muss nicht verstehen, was KI alles kann – nur, was einen im eigenen Betrieb jeden Tag nervt. Und dank Wirtschaftskammer ist die Werkstatt für Mitgliedsbetriebe kostenlos: Außer vier Stunden ist nichts zu verlieren.“