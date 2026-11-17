„Die Vorarlberger Tourismuswoche ist eine Investition in die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes. Sie zeigt eindrucksvoll, wie viel Engagement, Können und Leidenschaft in unserer Tourismusbranche steckt. Gut ausgebildete Fachkräfte, attraktive Arbeitsplätze und engagierte Gastgeber:innen sind die Grundlage dafür, dass Vorarlberg auch künftig ein international erfolgreicher und wettbewerbsfähiger Tourismusstandort bleibt“, betonte WKV-Präsident Karlheinz Kopf zum Abschluss der 5. Vorarlberger Tourismuswoche. Auch Markus Kegele, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, unterstreicht die Bedeutung des gemeinsamen Engagements während der Tourismuswoche: „Die Zukunft unseres Tourismus entscheidet sich bei den Menschen. Die Tourismuswoche verbindet Nachwuchs, Mitarbeiter:innen und Unternehmer:innen. Entscheidend ist, dass aus Begeisterung Perspektiven und aus guten Ideen wirtschaftlicher Erfolg werden.“ Im Mittelpunkt zur Stärkung des Tourismusstandortes stehen die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, ein wertebasierter nachhaltiger Tourismus sowie die gezielte Investition in Bildung, attraktive Arbeitsplätze und qualifizierte Fachkräfte. Durch eine starke Bündelung von Kräften werden Synergien geschaffen und Vorarlberg wird langfristig als erfolgreicher, ganzjähriger Tourismusstandort positioniert.



Leistungen gewürdigt

Dies zeigte sich an fünf Tagen an denen die Vielfalt der Vorarlberger Tourismus- und Freizeitwirtschaft im Mittelpunkt stand. Den Auftakt bildeten die XIBERG-SKILLS, bei denen 30 Lehrlinge und Schüler:innen in den Bereichen Küche, Service und Hotel Reception ihr fachliches Können unter Beweis stellten. Neben den erfolgreichen Teilnehmer:innen der XIBERG-SKILLS wurden langjährige Unternehmer:innen für ihren Einsatz für den Vorarlberger Tourismus ausgezeichnet. Ehrungen erhielten außerdem Absolvent:innen der Befähigungsprüfung im Gastgewerbe sowie Betriebe, die mit dem Gütesiegel „Top Tourismus Jobs Vorarlberg“ für ihre attraktiven Arbeitsbedingungen ausgezeichnet wurden.



Weitere Höhepunkte

Im Rahmen der Tourismusnacht wurde gemeinsam mit den Vorarlberger Nachrichten zum dritten Mal das „Wirtshaus des Jahres“ gekürt. Sieger ist das Gasthaus Löwen in Tschagguns. „Wir brauchen Sichtbarkeit für unsere Wirtshäuser in den Orten. Denn wenn die Wirtshäuser verschwinden, wird es dunkel um uns herum. Sie sind wichtige Treffpunkte und gehören in die Tourismusregionen, für Einheimische genauso wie für Gäste“, unterstreichen Mike P. Pansi, Obmann der Fachgruppe Gastronomie, und Heike Ladurner-Strolz, Obfrau der Fachgruppe Hotellerie. Die anschließende Party der Branche bot Gelegenheit für Begegnungen, Austausch und Vernetzung innerhalb der Branche.



Begeisterung für das Gastgebersein wecken

Wie wichtig es ist, bereits bei den Jüngsten Begeisterung für die Branche zu wecken, zeigten die Mini-Köch:innen und Mini-Gastgeber:innen. Volksschüler:innen tauchten gemeinsam mit erfahrenen Gastronom:innen, Tourismus-Lehrlingen und Schüler:innen in die Welt der Gastronomie ein. Den Abschluss bildete der SKILLS DAY. Rund 20 unterschiedliche Workshops boten 270 Tourismus-Lehrlingen und Schüler:innen von der LBS Lochau, der GASCHT, der Bezauer WirtschaftsSchulen, dem Tourismuscampus Bludenz sowie weiteren Schulen die Möglichkeit, ihre Interessen zu vertiefen, Neues auszuprobieren und praxisnahe Einblicke in die vielfältigen Berufsmöglichkeiten zu gewinnen.



Ergebnisse XIBERG-SKILLS:

“Restaurant Service"

1. Platz | Landessiegerin – Sophie Fuchs von der GASCHT aus dem Lehrbetrieb Hotel Hirschen Schwarzenberg

2. Platz | Vize-Landessieger - Benjamin Capelli vom Tourismus Campus Bludenz

3. Platz - Leonie Stöby von der GASCHT aus dem Lehrbetrieb Wirtschaft zum Schützenhaus



"Cook"

1. Platz | Landessiegerin – Hannah Kohler von der GASCHT aus dem Lehrbetrieb Alpenhotel Post Au

2. Platz | Vize-Landessiegerin Maria Stößer von der LBS Lochau aus dem Lehrbetrieb Genießerhotel Montafoner Hof

3. Platz – Tamino Montibeller von der GASCHT aus dem Lehrbetrieb Löwen Hotel Montafon



"Hotel Reception"

1. Platz | Landessiegerin - Vanessa Benyapha Müller von der LBS Lochau aus dem Lehrbetrieb Hotel Krone Dornbirn

2. Platz | Vize-Landessiegerin – Celine Hubert von der LBS Lochau aus dem Lehrbetrieb Hotel Goldener Berg

3. Platz - Rojin Piken von der GASCHT aus dem Lehrbetrieb Four Points by Sheraton Panoramahaus Dornbirn