Im Netzwerk der Wissenschaften

Rund 700 Besucherinnen und Besucher, darunter zahlreiche Familien, Schulklassen, Kinder und Jugendliche, entdeckten heute (23. Oktober) in der HTL Bregenz die faszinierende Welt von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Mehr als 25 Ausstellerinnen und Aussteller aus Vorarlberg, Österreich und Deutschland luden mit interaktiven Stationen zum Experimentieren, Programmieren und Konstruieren ein und vermittelten auf anschauliche Weise, wie eng Forschung, Technologie und Innovation miteinander verknüpft sind.

Landesrätin Barbara Schöbi-Fink zeigte sich bei ihrem Rundgang durch die HTL Bregenz erfreut, dass die MINT-Netzwerke weiterwachsen und Wissenschaft und Technik greifbar machen: „Mit dem Festival rückt die Bedeutung der MINT-Bildung stärker ins öffentliche Bewusstsein und schafft einen lebendigen Zugang zu Forschung und Wissenschaft für Kinder und Jugendliche in Vorarlberg. Das innovative Netzwerk in der Bildungslandschaft bereitet die Kinder gut für die Zukunft vor.“

WKV-Vizepräsident Udo Filzmaier unterstrich die Bedeutung der Initiative: „Wenn Kinder und Jugendliche experimentieren, tüfteln und selbst forschen können, werden Neugier geweckt und Talente sichtbar. Genau solche Erfahrungen sind wichtig, um junge Menschen für technische und naturwissenschaftliche Themen zu begeistern und ihnen neue Perspektiven für ihre Bildungs- und Berufslaufbahn zu eröffnen. Von diesem Wissen und dieser Ausbildung profitiert der Wirtschaftsstandort Vorarlberg.“

Das Vorarlberger MINT-Festival hat sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil des Vorarlberger Bildungsjahres etabliert. Ziel der Veranstaltung ist es, jungen Menschen spielerisch Einblicke in MINT-Berufe und Studienrichtungen zu ermöglichen und die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Hochschulen und Unternehmen weiter zu stärken.

BIFO-Geschäftsführer Andreas Pichler freute sich über den Erfolg der Veranstaltung: „Beim siebten Vorarlberger MINT-Festival ist es uns gelungen, einmal mehr zu zeigen, wie viel Freude und Faszination die Beschäftigung mit Wissenschaft und Technologie jungen Menschen bereitet. Eine super Grundlage für ihre Zukunft.“

MINT-Infobox:

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Im Rahmen eines Strategieprozesses wurde die MINT-Strategie von Land, WKV und Bildungsdirektion erarbeitet und im BIFO im Jahr 2020 eine Koordinationsstelle angesiedelt.

Die Schwerpunkte der Strategie sind: Begeisterung für die MINT-Themen, Basiswissen stärken, Digitalisierung und Impulse in der Bildungs-/Berufs- und Studienorientierung.

www.mint-v.at