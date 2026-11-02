Klimaschutz braucht Europa, nicht österreichische Alleingänge

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg bekennt sich zum Ziel der Europäischen Union, bis 2050 klimaneutral zu werden. Der geplante Verankerung der Klimaneutralität bis 2040 würde hingegen zu erheblichen Mehrkosten, rechtlichen Unsicherheiten und Wettbewerbsnachteile für die heimischen Betriebe auf dem europäischen Binnenmarkt führen.

Mit dem geplanten Klimagesetz würde Österreich erstmals ein nationales Klimaneutralitätsziel für 2040 gesetzlich festschreiben und die Klimaneutralität somit zehn Jahre früher als die Europäische Union anstreben. Damit würde Österreich einen deutlich ambitionierteren Weg einschlagen als die anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. „Wir stehen zum europäischen Ziel der Klimaneutralität bis 2050. Was wir aber ablehnen ist ein österreichischer Alleingang, der unsere Betriebe stärker belastet als Unternehmen in anderen EU-Staaten“, betont Karlheinz Kopf, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg.

Wettbewerbsnachteil durch vorgezogene Klimaneutralität

Ein gesetzlich verankertes Klimaneutralitätsziel bis 2040 erzwingt die notwendige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft deutlich früher als die europäische Vorgabe. Österreichische Unternehmen müssen die notwendigen Investitionen in Energieversorgung, Produktionsanlagen, Fuhrparks und neue Technologien wesentliche früher tätigen als ihre Mitbewerber im europäischen Umfeld. Die Folgen sind zusätzliche Kosten für Betriebe und Haushalte sowie eine in bereits herausfordernden Zeiten weiter steigende Kostenbelastung bei Energie, Mobilität und Infrastruktur.

Gerade Transformationsprozesse dieser Größenordnung benötigen verlässliche und realistische Zeiträume. Ein national verkürzter Transformationszeitraum schafft keinen zusätzlichen Nutzen, verursacht aber erhebliche Mehrkosten, weil notwendige Anpassungen und Investitionen deutlich früher vorgenommen werden müssen.

Besonders problematisch ist dies auch für den exportorientierten Wirtschaftsstandort Vorarlberg. Die heimischen Betriebe stehen im direkten Wettbewerb mit Unternehmen im europäischen Binnenmarkt. Nationale Zusatzvorgaben erhöhen die ohnehin schon hohen Standortkosten weiter und schwächen die Wettbewerbsfähigkeit. So steigt auch der Druck auf heimische Unternehmen, ihre Investitionen, Arbeitsplätze und Wertschöpfung in das Ausland zu verlagern. Österreich schlägt mit dem Klimaneutralitätsziel 2040 einen Sonderweg ein, der vor allem die eigene Wirtschaft belastet, ohne vergleichbare Wettbewerbsbedingungen in Europa sicherzustellen und gefährdet dadurch den Wirtschaftsstandort.

Kein zusätzlicher Nutzen für das Klima

Das Vorziehen der Klimaneutralität bis 2040 in Österreich bringt im gesamteuropäischen Kontext keinen zusätzlichen Nutzen für das Klima. Eine solche nationale Übererfüllung europäischer Vorgaben – auch als Gold Plating bezeichnet – führt nicht zwangsläufig zu einer stärkeren Reduktion der Treibhausgasemissionen in Europa.

Das Klimaziel 2050 wurde auf EU-Ebene festgelegt und ist von den Mitgliedstaaten gemeinsam zu erreichen. Nationale Vorleistungen von Österreich führen vielmehr dazu, dass andere Mitgliedstaaten bis 2050 geringere Beiträge leisten müssen bzw. höhere Emissionen aufrechterhalten können, solange das gemeinsame Ziel insgesamt eingehalten wird.

Zudem steigt die Gefahr, dass Produktion und Wertschöpfung in Länder mit weniger strengen Vorgaben abwandern und die Emissionen dadurch nicht vermieden, sondern lediglich verlagert werden. „Es braucht eine wirksame europäische Lösung anstatt nationaler Sonderwege, die Wettbewerbsnachteile schaffen, ohne einen zusätzlichen Beitrag zum europäischen Klimaschutz zu leisten“, stellt Karlheinz Kopf klar.

Planungssicherheit statt Rechtsunsicherheit

Dem Klimaneutralitätsziel 2040 wird von der Bundesregierung zwar eine rein deklaratorische Wirkung zugeschrieben. Welche rechtlichen Auswirkungen sich daraus in der Praxis ergeben, wird letztlich aber Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen werden. Für Unternehmen schafft dies zusätzliche Planungs- und Rechtsunsicherheit. Gerade bei langfristigen Investitionen sind Betriebe auf verlässliche und vorhersehbare Rahmenbedingungen angewiesen. Insbesondere Beispiele aus Deutschland zeigen, welche weitreichende Auswirkungen justiziable Klimaziele auf Investitionsprojekte haben können.

Europäische Lösung anstatt nationaler Alleingänge

Nachhaltiger Klimaschutz kann nur gelingen, wenn Klimaziele, Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Entwicklung gemeinsam gedacht werden. Dafür braucht es verlässliche und investitionsfreundliche Rahmenbedingungen, wettbewerbsfähige Energiepreise, rasche Genehmigungsverfahren, den Ausbau der notwendigen Infrastruktur sowie technologieoffene Lösungen, die Innovation ermöglichen. Aus Sicht der Wirtschaftskammer Vorarlberg sind die europäischen Klimaziele der richtige Rahmen für die ökologische Transformation. Nationale Alleingänge, die über die gemeinsam vereinbarten Ziele hinausgehen, schaffen hingegen zusätzliche Belastungen für Unternehmen und Haushalte, ohne einen entsprechenden Mehrwert für das Klima zu erzeugen.

„Klimaschutz ist eine europäische Aufgabe. Österreich soll sich am gemeinsam vereinbarten europäischen Ziel orientieren und keinen nationalen Sonderweg einschlagen, der den Wirtschaftsstandort schwächt, ohne dem Klima zusätzlichen Nutzen zu bringen“, betont Karlheinz Kopf abschließend.

