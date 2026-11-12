Michael Alge ist neuer Obmann der Sparte Bank und Versicherung

Seit 2021 fungierte Michel Haller, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Hypo Vorarlberg, als Obmann der Sparte Bank und Versicherung. Da er die Bank mit Ende des Jahres 2026 verlässt, stand auch ein Wechsel als Obmann bevor. Ihm folgt nun Mag. Michael Alge, CSE, Vorstandvorsitzender der Raiffeisen-Landesbank, nach, der bei der jüngsten Spartenkonferenz in den Räumlichkeiten des SCR Altach einstimmig zum Obmann gewählt wurde.



Michael Alge war von 2008 bis 2022 Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter in der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg. 2022 wurde er zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Seine Vorstandsagenden umfassen unter anderem Risikomanagement, Kreditmanagement und Personal, wo er auf langjährige internationale Erfahrung und höchste fachliche Kompetenz verweisen kann. Seit 2025 ist der Lustenauer Mitglied der Spartenkonferenz Bank und Versicherung.

