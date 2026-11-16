Die EnergieWerkstatt Gebhard Keckeis wurde Anfang Oktober 2026 im Grazer Rathaus mit dem Österreichischen Solarpreis in der Kategorie „Solares Bauen“ ausgezeichnet. Prämiert wurde das aus regionalen Komponenten bestehende Hybrid-Solar-Heizsystem der Wohnanlage „Metzler Naturhautnah“ in Egg. Es verbindet Solarthermie, aktivierte Betondecken, einen Schotterspeicher und Photovoltaik. Das Konzept nutzt die Gebäudemasse zur Speicherung von Sonnenwärme und ermöglicht eine ganzjährige Wärmeversorgung ohne fossile Energieträger. „Die Wohnanlage erreicht eine ganzjährige solare Wärmeversorgung von 100 Prozent“, unterstreicht der Erforscher des Prinzips, Gebhard Keckeis. Neben der Wärmeversorgung eröffnet der Ansatz Perspektiven für die regionale Wertschöpfung: Nicht nur die Nutzung von Sonnenenergie, sondern auch die Herstellung der Kollektoren, Wasserspeicher und der Wärmepumpe erfolgte nachhaltig innerhalb von 40 Kilometern.

Im Bild: Sohn Marcel Keckeis (3.v.l.), und Gebhard Keckeis (4.v.l.), bei Übergabe des Solarpreis 2026 in Graz.