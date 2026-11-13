Privater Wohnbau braucht wieder Rückenwind

Gerade in dieser Situation braucht es verlässliche Rahmenbedingungen und eine Wohnbauförderung, die ihren Namen auch verdient. Das Land Vorarlberg hat in der schwierigen Phase nach der Corona-Pandemie und angesichts der KIM-Verordnung zunächst richtig reagiert: Die Wohnbauförderung wurde deutlich ausgeweitet – sowohl bei den möglichen Kredithöhen als auch bei den Zinskonditionen. Seit 2024 beziehungsweise 2025 wurden diese Verbesserungen allerdings wieder zurückgenommen. Als Begründung wurde unter anderem das Auslaufen der KIM-Verordnung angeführt. Das greift zu kurz. Denn auch wenn die Verordnung formal nicht mehr gilt, wirken ihre strengen Vorgaben bei der Kreditvergabe weiterhin nach. Gleichzeitig sind die Zinsen gestiegen. Die Folge ist eine anhaltende Schwäche im privaten Wohnbau.

Wir müssen daher die Wohnbauförderung wieder attraktiver gestalten und uns an den Konditionen der Jahre 2022 und 2023 orientieren. Es braucht ausreichend hohe Darlehen und wieder bessere Zinskonditionen, damit sich mehr Menschen den Traum vom Eigenheim erfüllen können. Wer den privaten Wohnbau stärken will, muss auch die Finanzierung erleichtern.

Besonders unverständlich ist der derzeitige Rückstau bei der Auszahlung bereits genehmigter Wohnbaudarlehen. Aufgrund der angespannten Budgetsituation des Landes müssen Antragsteller offenbar monatelang auf die zugesagten Mittel warten. Das ist inakzeptabel und sendet ein völlig falsches Signal an jene Menschen, die trotz aller Schwierigkeiten bauen oder Eigentum schaffen wollen.

Das Land sollte deshalb rasch alle Möglichkeiten prüfen, um die notwendige Liquidität sicherzustellen und den Rückstau abzubauen. Zwei konkrete Ansätze liegen auf dem Tisch: Einerseits könnte die vorzeitige Rückzahlung bestehender Wohnbaudarlehen durch entsprechende Nachlässe attraktiver gemacht werden. Andere Bundesländer zeigen, dass solche Modelle möglich sind. Andererseits sollte das Land einen teilweisen Verkauf seiner aushaftenden Wohnbaudarlehen am Finanzmarkt prüfen. Damit ließe sich kurzfristig Liquidität schaffen, ohne die Förderpolitik grundsätzlich infrage zu stellen.

Es geht nicht um eine einzelne Fördermaßnahme, sondern um die Zukunft des Wohn- und Wirtschaftsstandorts Vorarlberg. Der private Wohnbau sichert Arbeitsplätze, stärkt regionale Betriebe und schafft dringend benötigten Wohnraum. Wenn wir wollen, dass wieder mehr gebaut wird, müssen wir jetzt die richtigen Voraussetzungen schaffen. Dazu gehören attraktive Förderkonditionen, rasche Auszahlungen und ein klares Bekenntnis des Landes zum privaten Wohnbau.

