Mit dem ersten Adventwochenende beginnt für den Vorarlberger Handel eine der wichtigsten Einkaufsphasen des Jahres. Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und einer spürbaren Kaufzurückhaltung hoffen die Händlerinnen und Händler darauf, im Weihnachtsgeschäft annähernd an das Vorjahresniveau anzuknüpfen. Für viele Betriebe ist die umsatzstarke Zeit vor Weihnachten entscheidend für das gesamte Jahresergebnis. „Die Rahmenbedingungen bleiben herausfordernd, und viele Konsumentinnen und Konsumenten überlegen sich ihre Ausgaben genau. Trotzdem ist das Weihnachtsgeschäft für unsere Händlerinnen und Händler ein wichtiger Lichtblick. Wir hoffen, dass die Umsätze annähernd auf Vorjahresniveau bleiben“, sagt Carina Pollhammer, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Dabei spiele der stationäre Handel eine zentrale Rolle: „Unsere Geschäfte bringen Leben in die Innenstädte und Dorfkerne. Gemeinsam mit den Adventmärkten schaffen sie eine besondere Atmosphäre, die gerade in der Adventzeit zum Einkaufen, Verweilen und Begegnen einlädt. Gleichzeitig ist der Online-Handel zu einer festen Größe geworden. Zum einen punktet der stationäre Handel mit Beratung und Qualität und setzt inzwischen genauso auf attraktive Angebote und einen sichtbaren digitalen Auftritt“.



Spielwaren mit starken Trends und guter Nachfrage

Besonders erfreulich zeigt sich derzeit die Stimmung im Spielwarenhandel. Das Weihnachtsgeschäft hat heuer bereits Anfang November Fahrt aufgenommen, die bisherigen Umsätze liegen über dem Vorjahr. Auch die kumulierte Umsatzentwicklung 2026 ist österreichweit positiv und liegt laut Branche bislang bei rund fünf Prozent Plus. „Heuer gibt es viele Produkte, die bei Kindern und Jugendlichen besonders begehrt sind. Pokemon-Sammelkarten, Legami, Diddl, Tonies sowie Squishys und Dumplings sind aktuell echte Renner. Aber auch Lego, Brettspiele und Kinderbücher bleiben gefragt. Die Kaufstimmung ist gut und die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft sind entsprechend hoch“, berichtet Adrian Juriatti, Fachgruppensprecher des Spielwarenhandels. Dabei werde zunehmend auf Qualität und langfristigen Spielwert geachtet: „Eltern und Großeltern wollen etwas schenken, das Freude macht und nicht nach wenigen Tagen in der Ecke landet. Gute Qualität und ein echter Spielwert sind deshalb wichtige Kaufkriterien.“



Nikolaus bringt zusätzlichen Einkaufsimpuls

Bereits vor Weihnachten sorgt auch der Nikolaustag am 6. Dezember für eine zusätzliche Kauflust. Laut aktuellen Erhebungen wollen Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die Nikolausgeschenke kaufen, heuer durchschnittlich rund 50 Euro ausgeben. Das ist etwas weniger als im Vorjahr. Besonders beliebt sind Schokonikoläuse, Süßigkeiten und Lebkuchen sowie Nüsse, Mandarinen und Obst. Geschenkt wird vor allem im familiären Umfeld, insbesondere den eigenen Kindern, Enkelkindern, Nichten und Neffen sowie den Partnerinnen und Partnern. Auch dieser Kaufanlass zeigt die Bedeutung des stationären Handels: 82 Prozent der Befragten kaufen Nikolausgeschenke im Lebensmitteleinzelhandel bzw. Supermarkt, 16 Prozent im Spielwaren- oder sonstigen Fachhandel. Online-Shops nutzen neun Prozent.

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg appelliert daher, die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten im Land zu nutzen. Wer regional einkauft, stärkt heimische Betriebe, sichert Arbeitsplätze und trägt dazu bei, dass Vorarlbergs Ortszentren auch in der Adventzeit lebendige Treffpunkte bleiben.

