Wirtschaftskammer Vorarlberg fordert klare Grenzen für Raumplanungsverträge

In manchen Gemeinden werden diese Verträge jedoch seit jeher mit Bedingungen versehen, die weder zur Erreichung der Raumplanungsziele geeignet, noch erforderlich und zudem unverhältnismäßig sind. Diese Bedingungen sind auch für die grundlegende raumplanerische Entscheidung, ob und in welchem Umfang ein Grundstück gewidmet und bebaut werden kann, nicht relevant. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg fordert deshalb im Zuge der Novellierung des Raumplanungsgesetzes endlich klare gesetzliche Leitplanken dafür, welche Inhalte in solchen Vereinbarungen zulässig sind und welche nicht.



Gesetz lässt zulässige Inhalte weitgehend offen



Das Vorarlberger Raumplanungsgesetz räumt der Gemeinde in § 38a RPG das Recht ein, neben den hoheitlichen Planungsinstrumenten wie Flächenwidmungs- und Bebauungsplan auch Raumplanungs- bzw. Projektsicherungsverträge mit Grundeigentümern abzuschließen. Voraussetzung ist laut Gesetz, dass die vereinbarten Maßnahmen zur Erreichung der Raumplanungsziele erforderlich sind. Welche Inhalte hierfür in Frage kommen, lässt das Gesetz allerdings offen. Genau hier sieht die Wirtschaftskammer Vorarlberg Handlungsbedarf.

„In der Praxis verlangen manche Gemeinden in Verwendungsvereinbarungen weit mehr, als das Grundstück fristgerecht zu bebauen. Sie machen etwa konkrete planerische Vorgaben für einzelne Projekte oder geben vor, was mit dem Grundstück künftig in der Nutzung geschehen darf und sichern diese Forderungen mit unverhältnismäßigen, teils kumulativen Vertragsstrafen ab“, kritisiert Karlheinz Kopf, Präsident der Wirtschafskammer Vorarlberg. Solche zusätzlichen Verpflichtungen stehen aus Sicht der Wirtschaftskammer in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der eigentlichen raumplanerischen Entscheidung, ob und in welchem Umfang ein Grundstück für eine Bebauung geeignet ist. Gleichzeitig können sie Projektwerbende über viele Jahre binden und Investitionen erschweren. Damit werden jene Planungs- und Rechtssicherheit beeinträchtigt, die Raumplanung eigentlich schaffen sollte. „Wir leben in Zeiten, in denen Gemeinden es den Unternehmen so einfach wie möglich machen sollten zu investieren. Teure Einschränkungen bei der Art der Bebauung und dem Betrieb des Gebäudes können wir uns nicht mehr leisten“, ergänzt Julian Fässler, Direktor der Wirtschaftskammer Vorarlberg.

Keine Verhandlungen auf Augenhöhe

Erschwerend kommt aus Sicht der Wirtschaftskammer das besondere Kräfteverhältnis am Verhandlungstisch hinzu. Projektwerbende sind bei Umwidmungen auf einen hoheitlichen Beschluss der Gemeinde angewiesen und befinden sich daher von Beginn an in einer deutlich schwächeren Verhandlungsposition. „Wer eine bestimmte Widmung braucht, verhandelt nicht auf Augenhöhe“, sagt Kopf. Gerade deshalb braucht es klare gesetzliche Grenzen dafür, welche Verpflichtungen Gemeinden im Rahmen eines Raumplanungsvertrags verlangen dürfen und welche nicht.



Wirtschaftskammer fordert klare Spielregeln



„Mit § 38a RPG hat das Land die Tür für privatwirtschaftliche Maßnahmen in der Raumplanung geöffnet. Als Gesetzgeberin und Aufsichtsbehörde steht das Land daher aus unserer Sicht auch in der Verantwortung, für Klarheit und Rechtssicherheit zu sorgen“, betont Kopf. „Was als Instrument zur Baulandmobilisierung gedacht war, darf nicht zum Vehikel für ein kommunales Wunschkonzert werden.“

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg fordert daher eine präzise gesetzliche Klarstellung. Vereinbarungen über die widmungsgemäße Verwendung von Bauflächen sollen ausschließlich die fristgerechte und widmungskonforme Bebauung regeln dürfen. Darüberhinausgehende Verpflichtungen sollen explizit nicht Gegenstand solcher Verträge sein dürfen.

Auch bei den möglichen Sicherungsmitteln wie Vertragsstrafen oder Optionsrechten zum Erwerb von Grundstücken braucht es aus Sicht der Wirtschaftskammer Grenzen: ein Grunderwerb durch die Gemeinde oder den von ihr namhaft gemachten Dritten beispielsweise sollte jedenfalls zum Verkehrswert erfolgen.

„Klare gesetzliche Grenzen schaffen Sicherheit, Transparenz und Fairness. Das hilft Gemeinden bei einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung, gibt Betrieben die notwendige Planbarkeit für Investitionen und schützt Grundeigentümer vor unverhältnismäßigen Forderungen; ein Gewinn also für alle", sind sich Kopf und Fässler einig. „Raumplanung sollte den Raum ordnen, nicht Unternehmungen steuern."