Wirtschaftskammer Vorarlberg setzt Reformkurs um

Mit einer umfassenden Reform und 17 konkreten Projekten richtet die Wirtschaftskammer Vorarlberg ihre Organisation konsequent an den Bedürfnissen der heimischen Unternehmen aus. Im Mittelpunkt stehen finanzielle Entlastungen, eine schlagkräftigere Interessenvertretung, mehr Transparenz sowie der Ausbau von Service und Bildungsangeboten. Das Reformpaket wurde beim gestrigen Wirtschaftsparlament beschlossen.



Die Wirtschaftskammer Vorarlberg nimmt die österreichweite WKO-Reform zum Anlass, ihre eigenen Strukturen und Leistungen umfassend weiterzuentwickeln. Ziel ist es, die Organisation schlanker, effizienter und transparenter aufzustellen und gleichzeitig den konkreten Nutzen für die Mitgliedsbetriebe weiter zu erhöhen. „Im Mittelpunkt muss immer die Frage stehen: Was bringt es unseren Unternehmen?“, lautet der zentrale Leitgedanke der Reform. Beim gestrigen Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Vorarlberg wurde daher ein Reformpaket mit großer Mehrheit beschlossen.

„Die Entwicklungen auf Bundesebene haben in den vergangenen Monaten gezeigt, wie wichtig es ist, die Aufgaben, Leistungen und die Daseinsberechtigung der Wirtschaftskammer klar zu vermitteln und ihre Arbeit noch stärker am Nutzen für die Mitgliedsbetriebe auszurichten. Deshalb werden bestehende Strukturen und Prozesse kritisch hinterfragt und gezielt weiterentwickelt. Im Mittelpunkt stehen dabei mehr Transparenz, effizientere Abläufe, eine bessere Kommunikation und eine nachhaltige Entlastung der Unternehmen“, betont WKV-Präsident Karlheinz Kopf.



Fünf Millionen Euro jährliche Entlastung für Vorarlbergs Betriebe

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der finanziellen Entlastung der Unternehmen. Österreichweit wird die Kammerumlage 2 (KU2) schrittweise um jährlich 100 Millionen Euro reduziert. Auf Vorarlberg entfallen davon rund fünf Millionen Euro pro Jahr. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg hat bereits 2024 eine Senkung um zwei Hebesatzpunkte umgesetzt. In den Jahren 2027, 2028 und 2029 folgen weitere jährliche Reduktionen um jeweils einen Hebesatzpunkt. Damit sinkt der Hebesatz von ursprünglich 0,23 auf 0,18 Prozent. Vorarlberg wird damit auch künftig den zweitniedrigsten KU2-Hebesatz in Österreich aufweisen.

Parallel dazu werden die Rücklagen nach bundesweit einheitlichen Grundsätzen neu strukturiert, transparenter dargestellt und an den tatsächlichen Erfordernissen ausgerichtet. Damit soll sichergestellt werden, dass Mitgliedsbeiträge verantwortungsvoll eingesetzt und notwendige Investitionen langfristig abgesichert werden. In Vorarlberg ist die Rücklage für den Neubau bzw. die Sanierung der WIFI-Infrastruktur vorgesehen. Die Mittel werden somit für die Qualifizierung von Mitarbeitenden eingesetzt.



Mehr Transparenz und eine stärkere Interessenvertretung

Ein weiterer zentraler Reformbereich ist die Transparenz. Österreichweit einheitliche Standards für Voranschläge und Rechnungsabschlüsse sowie ein gemeinsamer Geschäftsbericht sollen künftig einen besseren Überblick über die finanzielle Entwicklung und die Leistungen der Wirtschaftskammerorganisation ermöglichen. Die Mitglieder sollen nachvollziehen können, wofür ihre Beiträge verwendet werden und welche konkreten Ergebnisse die Interessenvertretung auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene erzielt.

Auch die Interessenvertretung selbst wird neu organisiert. Anliegen der Unternehmen sollen künftig rascher aufgenommen, bewertet, priorisiert und konsequenter weiterverfolgt werden. Klare Zuständigkeiten und vereinfachte Entscheidungsprozesse sollen die Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen verbessern. Mit dem neuen österreichweiten „2+1-Modell“ werden bei bundesweiten Gesetzesvorhaben die WKÖ und jeweils zwei fachlich zuständige Landeskammern zusammenarbeiten. Dadurch sollen Kompetenzen gebündelt, Doppelgleisigkeiten reduziert und Entscheidungen beschleunigt werden.



Persönlicher Kontakt und moderne Services

Besonderes Augenmerk gilt dem Serviceangebot. „Nicht alle Mitgliedsbetriebe kennen die vielfältigen Leistungen der Wirtschaftskammer oder wissen, welche Unterstützung sie in Anspruch nehmen können. Deshalb starten wir eine gezielte Mitgliederoffensive. Unternehmen, mit denen in den vergangenen 15 Monaten wenig Kontakt bestanden hat, werden persönlich angesprochen. Dabei sollen bestehende Dienstleistungen ebenso vorgestellt werden wie neue Angebote, etwa im Bereich Künstliche Intelligenz und Digitalisierung“, erklärt WKV-Direktor Julian Fässler.

Gleichzeitig werden interne Abläufe standardisiert, digitalisiert und stärker an den Bedürfnissen der Mitglieder ausgerichtet. Klare Ansprechpartner, rasche Bearbeitung von Anfragen und eine regelmäßige digitale Messung der Servicequalität sollen die Betreuung weiter verbessern. Auch der Zugang zu Fachwissen wird erleichtert: Österreichweite Kompetenzzentren werden effizienter organisiert, relevante Expertise gebündelt und den Mitgliedern über das WKO-Mitgliederportal kostenlos zur Verfügung gestellt.



WIFI als wichtiger Zukunftsbaustein

Ein wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung ist auch die berufliche Aus- und Weiterbildung. Das WIFI Vorarlberg soll seine regionale Verankerung beibehalten und gleichzeitig die Vorteile einer stärkeren österreichweiten Zusammenarbeit nutzen. Mit dem WIFI Businessplan 2030 wird das Ziel verfolgt, das WIFI von einer klassischen Bildungseinrichtung zu einem vernetzten Lern-Ökosystem weiterzuentwickeln. Geplant sind unter anderem arbeitsnahe, modulare und digital unterstützte Lernangebote sowie neue Beratungsleistungen für Unternehmen. Damit soll noch gezielter auf den Fachkräftemangel, die Digitalisierung und die veränderten Anforderungen an Weiterbildung reagiert werden.

Fässler: „Darüber hinaus steht die Modernisierung der WIFI-Infrastruktur auf der Agenda. Die aus den Rücklagen dafür vorgesehenen Investitionen sollen sicherstellen, dass auch künftig zeitgemäße Rahmenbedingungen für die berufliche Bildung in Vorarlberg zur Verfügung stehen.“



17 Projekte für eine zukunftsfitte Wirtschaftskammer

Insgesamt werden die Reformvorhaben in der Wirtschaftskammer Vorarlberg in 17 konkreten Projekten umgesetzt. Neben Finanzen, Transparenz, Interessenvertretung, Service und Bildung umfassen diese auch die Bereiche Kommunikation, Strukturen und interne Prozesse. Bestehende Kommunikationskanäle werden evaluiert, digitale Angebote ausgebaut und österreichweite Synergien stärker genutzt. Gleichzeitig sollen Zuständigkeiten vereinfacht und die Zusammenarbeit innerhalb der Kammerorganisation intensiviert werden.

Die Umsetzung der Projekte wird laufend begleitet und überprüft. Regelmäßige Berichte an das Erweiterte Präsidium sowie ein umfassender Fortschrittsbericht an das Wirtschaftsparlament im Jahr 2027 sollen sicherstellen, dass die beschlossenen Maßnahmen konsequent umgesetzt werden.



Das Ziel der Reform ist eine Wirtschaftskammer, die ihre drei zentralen Aufgaben – Interessenvertretung, Bildung und Service – noch wirksamer erfüllt. Weniger Verwaltungsaufwand, mehr Transparenz, effizientere Abläufe und ein stärkerer Fokus auf die Bedürfnisse der Mitgliedsbetriebe sollen dafür sorgen, dass die Unternehmen auch künftig auf eine leistungsfähige und verlässliche Interessenvertretung zählen können.

