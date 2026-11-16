Die Wirtschaftskammer Vorarlberg unterstützt die GNL-Novelle daher klar in ihrer grundsätzlichen Zielrichtung. Weniger Bürokratie, mehr Eigenverantwortung und schnellere Verfahren sind ein Gewinn für die Betriebe, die Bevölkerung und den Standort Vorarlberg.

„Es braucht einen Naturschutz mit Augenmaß und praxistauglichen Regeln, aber keine überbordende Bürokratie. Die Novelle setzt genau hier an: weniger Bewilligungspflichten, schnellere Verfahren und mehr Rechtssicherheit. Das ist eine spürbare Entlastung für unsere Betriebe und ein wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg“, betont Karlheinz Kopf, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg.



Besonders positiv bewertet die Wirtschaftskammer, dass Doppelgleisigkeiten abgebaut, Schwellenwerte angepasst und unnötige Bewilligungsverfahren reduziert werden. Wenn künftig rund 20 bis 25 Prozent der naturschutzrechtlichen Bewilligungsverfahren entfallen, bleibt mehr Kapazität für jene Verfahren, bei denen wesentliche Naturschutzinteressen berührt sind. Das ermöglicht effizientere Verfahrensabläufe und eine deutliche Beschleunigung der Verfahrensdauer. Unternehmen brauchen Planungssicherheit und rasche, nachvollziehbare Entscheidungen, statt langwieriger Verfahren und unnötiger bürokratischer Hürden.



Dabei ist klar: Es geht nicht um weniger Naturschutz, sondern um weniger Naturschutzbürokratie. Der Schutz wertvoller und sensibler Naturräume bleibt gewährleistet. Gleichzeitig wird jenen Menschen und Betrieben mehr Eigenverantwortung zugetraut, die tagtäglich in und mit der Natur arbeiten.



„Wir befürworten ausdrücklich, dass die Landesregierung diesen Weg konsequent verfolgt und nach der Begutachtung an den wesentlichen Zielen der Deregulierung festhält. Jetzt gilt es, die Novelle rasch zu beschließen und die angekündigten Erleichterungen auch in der Praxis wirksam werden zu lassen“, erklärt der WKV-Präsident.

